Alcohol, peleas y agresiones a vigilantes de seguridad: el polvorín de los campamentos del Puerto de Ceuta

“Que se los lleven a todos a Marruecos de una vez ya”, exclama, enfadado, un vecino de Ceuta mientras se monta en su coche, aparcado cerca de las carpas habilitadas en el puerto de la ciudad.

La frase refleja el malestar que despierta en parte de la sociedad ceutí los campamentos de acogida de inmigrantes que se han ido habilitando en los últimos meses a lo largo de toda la ciudad.

Sólo en los dos recursos habilitados en el terreno del puerto permanecen alrededor de 1.700 migrantes procedentes de los asentamientos informales de las playas del Trampolín y Benítez, ahora inexistentes, a la espera de que se resuelva su situación administrativa.

La seguridad de estos espacios ha vuelto a situarse en el centro del debate después de que un vigilante de seguridad privada resultara herido durante un altercado en uno de los campamentos instalados en el puerto la semana pasada.

Esto ha provocado que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta haya expresado públicamente su “solidaridad y apoyo” al trabajador agredido y que haya alertado del incremento de las agresiones verbales y físicas que, según denuncia este sindicato, sufre la plantilla.

En una nota de prensa, ha explicado que se han producido varios incidentes a raíz de una disputa entre varios usuarios del centro. Según ha podido constatar EL ESPAÑOL, la noche del domingo hubo otro enfrentamiento, que habría tenido su origen en el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

El altercado tuvo lugar en la carpa de mayor capacidad, habilitada para acoger a 1.080 personas. Según los testimonios recabados, los vigilantes intentaron controlar la situación con sus propios medios. Según los inmigrantes, también consultados, la pelea se produjo entre dos grupos dentro de la carpa y las fuerzas de seguridad utilizaron porras para reducirles.

No obstante, en el comunicado lanzado por CCOO se hace referencia a otro incidente, ocurrido la semana pasada en las mismas instalaciones.

"Para evitar daños mayores y contener una escalada de la violencia, el personal de seguridad privada intervino de forma profesional. En ese instante, un grupo de usuarios se revolvió contra los trabajadores, resultando uno de los vigilantes herido", explica CCOO en su comunicado.

Así, ante la escalada de la pelea, tuvieron que solicitar la intervención de la Policía Nacional, que procedieron a la detención del presunto agresor. El sindicato añade que las lesiones quedaron acreditadas mediante el correspondiente parte médico.

Según CCOO, el viernes se celebró el juicio correspondiente, que culminó con la expulsión de este a Marruecos.

Tres o cuatro vigilantes

Esta agresión reavivó la preocupación de los trabajadores por las condiciones en las que desempeñan sus funciones. Según los testimonios recabados en el centro, el control de las instalaciones recae en ocasiones en apenas tres o cuatro vigilantes, encargados de supervisar a más de un millar de personas.

A estos efectivos se suman las patrullas de la Policía Nacional, que realizan rondas durante la noche. Los trabajadores consultados aseguran que, pese a las dificultades, solo han tenido que solicitar la intervención policial en un par de ocasiones.

Entre las situaciones que, según denuncian, complican su trabajo, mencionan el consumo de alcohol por parte de algunos residentes. Afirman que algunos inmigrantes regresan al recinto en estado de embriaguez e incluso han intentado introducir botellas en las instalaciones en alguna ocasión.

Vista de la carretera que une ambos recursos del puerto María Inmaculada Balbás Pérez Ceuta

En su comunicado, CCOO ha trasladado la “profunda preocupación” de la plantilla de seguridad privada ante el “paulatino incremento de las agresiones tanto verbales como físicas” a las que, según el sindicato, se enfrentan los trabajadores.

La organización también advierte de una “percepción de impunidad” entre algunos usuarios. “Como la mayoría de ellos saben que sus peticiones de asilo no van a ser atendidas, no temen ser expulsados por vía judicial tras cometer una agresión”, recoge el comunicado, que atribuye esta reflexión a uno de los vigilantes.

Otro trabajador ha trasladado a este medio su temor a que la situación empeore si aumentan las devoluciones a Marruecos: “Cuando los que están aquí sepan que van a ser devueltos a Marruecos, aquí se liará la de Dios. Total, no tendrán nada que perder”.

Ante este escenario, CCOO considera “imprescindible” que las empresas de seguridad doten a sus trabajadores de los medios de protección necesarios para desempeñar sus funciones sin poner en riesgo su integridad física. Entre el material que reclama figuran cascos, chalecos, escudos y defensas largas.

Asimismo, el sindicato exige la “presencia permanente de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” para prevenir altercados entre los propios residentes y facilitar la intervención policial cuando sea necesaria.

La situación, sin embargo, no es igual en todos los recursos. En el campamento de menor capacidad del puerto, que acoge a cerca de 600 personas, los vigilantes consultados aseguran que no se están produciendo altercados, llegando a afirmar que en este “se portan bastante bien”.

No obstante, la agresión al vigilante no es el único incidente registrado en los recursos de acogida de Ceuta durante las últimas semanas.

A principios de octubre, la Policía Nacional tuvo que intervenir en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras una pelea entre residentes del centro y migrantes que todavía permanecían en el exterior. Según la información disponible, durante el enfrentamiento se utilizaron palos y piedras.

Hasta este lunes, el CETI acogía a más de 1.000 personas, frente a las 512 plazas de capacidad oficial, lo que supone casi el doble de su capacidad. Esta cifra está pendiente de actualización tras el traslado de migrantes con órdenes de expulsión vinculadas a la denegación de sus solicitudes de asilo.

Durante el enfrentamiento de principios de octubre, varias unidades de la Policía Nacional se desplegaron para intervenir y evitar que la pelea fuera a más.

El centro va acogiendo a migrantes que permanecían fuera de sus instalaciones a medida que quedan plazas libres, en parte por las salidas relacionadas con la resolución de solicitudes de asilo negativas.

La polémica por las carpas

Los incidentes registrados en los recursos de acogida vuelven a situar en el foco las carpas instaladas en el puerto de Ceuta, cuya habilitación estuvo rodeada de controversia entre finales de agosto y septiembre de 2026.

La instalación de estos espacios respondía a la necesidad de alojar a los migrantes que permanecían en las calles y playas de la ciudad tras las llegadas masivas de finales de julio. Sin embargo, la decisión de utilizar terrenos portuarios enfrentó al Gobierno central y a la Autoridad Portuaria.

Esta última se opuso a la ocupación de una explanada del puerto al considerar que era incompatible con el funcionamiento habitual de las instalaciones, al considerarse estas infraestructuras críticas.

A las objeciones se sumaron trabajadores portuarios, que alertaron de posibles riesgos para la seguridad por la proximidad de instalaciones eléctricas y depósitos de combustible, así como por la presencia de personas en una zona destinada a operaciones portuarias.

El 5 de septiembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el uso temporal de unos 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente para instalar carpas y otros espacios de atención humanitaria.

La decisión fue recurrida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que cuestionó las condiciones de seguridad del emplazamiento.

Finalmente, el 17 de septiembre, la Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarísimamente la autorización, lo que permitió que la aprobación de su uso siguiera vigente de forma provisional.

La polémica puso de manifiesto el choque entre la urgencia de proporcionar alojamiento a los inmigrantes, que en aquel momento continuaban viviendo en populosos asentamientos informales en las playas aledañas (Benítez y El Trampolín) y las objeciones relacionadas con la seguridad y el funcionamiento de la infraestructura portuaria.