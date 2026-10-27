La Policía intensifica las batidas en los barrios de Ceuta para expulsar a migrantes: huidas a la carrera y operativos diarios

La UIP se ha desplegado por distintos puntos de la ciudad, entre ellos Loma Colmenar, Arcos Quebrados y Benítez, para identificar a migrantes y localizar a aquellos cuya solicitud de asilo ha sido denegada, para así proceder a su expulsión.

Bajo la aparente tranquilidad que se respira en Loma Colmenar, donde las entradas del embolsamiento inaugurado en agosto quedaron despejadas de migrantes que esperaban acceder al recurso de acogida hace varias semanas, la tensión continúa en esta barriada próxima a la frontera.

También se extiende a otros puntos de Ceuta, donde la Policía Nacional mantiene desde el lunes las batidas para localizar a personas migrantes.

Sin ir más lejos, en la mañana del martes, día en que tres consejeros de Ceuta han acudido a la Audiencia Nacional de Madrid para declarar ante la jueza María Tardón para esclarecer los hechos del pasado 30 de julio, se ha producido una batida en la barriada, en las inmediaciones del embolsamiento.

Así, el despliegue policial, en el que participan distintas unidades de la Unidad de Intervención Policial (UIP), tiene dos objetivos: localizar a migrantes cuya solicitud de protección internacional ha sido denegada y proceder a su devolución cuando corresponda, así como identificar a quienes todavía no han sido filiados para trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Por segundo día consecutivo, los agentes se han desplegado por diferentes zonas de la ciudad para llevar a cabo estas actuaciones, siguiendo las directrices del Ministerio del Interior.

Las organizaciones no gubernamentales cuestionan la legalidad de estas intervenciones al considerar que existen procedimientos y recursos todavía en curso. Por su parte, la Policía actúa conforme a las instrucciones de Interior, que sostiene que los procedimientos se están desarrollando dentro de la legalidad.

La presencia de los agentes ha provocado que algunos migrantes intenten huir corriendo de los lugares en los que se encuentran. Así ha ocurrido en las inmediaciones de Arcos Quebrados y Loma Colmenar, donde algunos han escapado al advertir el despliegue policial, mientras otros observaban lo sucedido desde el asentamiento situado en esta última barriada, según han confirmado testigos oculares a EL ESPAÑOL.

Batidas continuas

Los dispositivos de búsqueda se han intensificado desde este lunes, con actuaciones destinadas a localizar a migrantes por distintos puntos de Ceuta y agilizar los procedimientos de devolución a Marruecos cuando proceda.

Durante la jornada del lunes, una parte de estas personas regresó al país vecino de forma voluntaria. En otros casos, se ejecutaron actuaciones de devolución después de que sus solicitudes de asilo hubieran sido denegadas.

Según pudo confirmar este medio, por lo menos una docena de inmigrantes procedentes del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) fueron expulsados a Marruecos mediante un fuerte dispositivo policial tras la resolución negativa de su solicitud de asilo.

Las actuaciones se extendieron además por zonas como Benítez, Los Rosales, la Almadraba y Príncipe Felipe, donde los agentes localizaron a varias personas. La más numerosa fue la llevada a cabo en la zona de Benítez. Desde allí, la Policía Nacional trasladó hacia la frontera a un grupo numeroso de ciudadanos marroquíes y subsaharianos.

La Policía tiene previsto mantener estas intervenciones a diario. Frente a los grandes despliegues organizados en jornadas anteriores, el operativo ha pasado a desarrollarse mediante batidas continuadas por diferentes zonas de la ciudad.

Los agentes continuarán desplegados por distintos puntos de Ceuta en esta segunda fase de actuaciones, tal y como avanzó el delegado del Gobierno, David de la Encina, en una entrevista con El Faro de Ceuta.

Muchos están optando por regresar de forma voluntaria para evitar quedar reflejados en el sistema, en un contexto en el que una amplia mayoría de las solicitudes de asilo está siendo denegada.

En paralelo a las actuaciones policiales, el Tribunal Supremo ha rechazado este martes la medida cautelarísima solicitada por el Gobierno de Ceuta para que el Ejecutivo central aprobara un plan operativo relativo a los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes que permanecen en la ciudad desde su entrada el pasado 30 de julio.

El tribunal considera que no procede adoptar una medida de este tipo sin escuchar previamente a la otra parte, en este caso el Gobierno central. Además, entiende que no se han acreditado las circunstancias de especial urgencia alegadas por la Ciudad Autónoma en su recurso, presentado contra la supuesta inactividad de la Administración General del Estado en los procedimientos de expulsión y devolución.

Según el Supremo, la inactividad que Ceuta atribuye a la Administración central se habría prolongado durante más de dos meses y medio sin que se solicitara tutela cautelar durante ese periodo. Por este motivo, ha denegado las medidas cautelarísimas reclamadas por el Gobierno ceutí.