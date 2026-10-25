Una universitaria acosada por el técnico de ascensores de Cartagena: "Policía ya, el tío se está haciendo una paja, ayuda"

Francisco se dedicaba a masturbarse –supuestamente- frente a las habitaciones de dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que sabe dónde viven y que le han denunciado. Por ello, su puesta en libertad ha sido un jarro de agua fría para sus víctimas.

“Estoy indignada". "Da un poco de mal rollo”, tal y como admite una de estas dos universitarias, víctimas de las presuntas obscenidades sexuales de Francisco Javier.

“Le han puesto una orden de alejamiento y ya está”. Un juzgado de Cartagena estableció este sábado una distancia de 200 metros, como medida cautelar, para este técnico de ascensores investigado por delitos de exhibicionismo, vejaciones y contra la integridad moral.

Francisco no podrá acercarse al piso que comparten estas cinco universitarias ni al bloque de al lado a cuya azotea se subía este técnico de una empresa de mantenimiento de ascensores, equipado con una linterna, para llamar la atención de sus jóvenes víctimas mientras -supuestamente- se masturbaba.

El primer episodio de acoso denunciado ante la Policía Nacional se produjo el 8 de octubre, aunque esta estudiante de una ingeniería de la UPCT relata a EL ESPAÑOL que “había visto antes" a ese hombre -desde su habitación-. “El 16 de septiembre veía a un tío asomarse y que nos miraba”. “Lo veía asomándose desde la azotea y paseándose por allí”.

- ¿Usted que pensó al verle?

- Víctima: Al principio, yo pensaba que estaba haciendo pipí. Creí que trabajaba en ese bloque y que igual no había cuarto de baño. Ahí fue cuando mis compañeras de piso y yo comenzamos con el runrún de preguntarnos qué estaba haciendo ese hombre sobre la azotea.

Estudiantes en un aula de la Universidad Politécnica de Cartagena. UPCT

La cornisa que tenían en la diana estas estudiantes de la UPCT pertenece a un bloque sin viviendas, solo tiene plazas de garaje, un ascensor y su azotea está a la altura del cuarto piso donde residen estas jóvenes veinteañeras. El hombre al que veían observándolas lucía un uniforme de trabajo: un pantalón gris oscuro con una franja amarilla y una camiseta negra.

Las ventanas de la habitación de esta joven y de la otra denunciante están orientadas hacia esa azotea. “Mi cuarto y el de la otra chica que ha denunciado son los únicos con las ventanas que dan al bloque de al lado”. “Él se ponía en medio de la azotea y si yo estaba en la mesa estudiando, se colocaba justo enfrente de mí”. “No se escondía”.

“Somos cinco chicas en el piso y mi compañera del cuarto de al lado también había visto a ese hombre en la azotea. Todas mis compañeras habían entrado a nuestras habitaciones para verle”. “De primeras, vi a un tío, les dije que vinieran a cerciorarse, se asomaron y se escondió”.

¿Paranoia o realidad?

Estas dos universitarias, ambas veinteañeras, solo querían cotejar con las otras estudiantes si todo era una paranoia suya, o en realidad, ese hombre siempre era el mismo y se dedicaba a espiarlas. También querían consultar a sus compañeras de piso, si lo que veían que hacía era sus necesidades urinarias o algo de tipo sexual.

Por desgracia, el 8 de octubre, cuando esta alumna que cursa el cuarto año de una ingeniería estaba en su mesa de estudio, confirmó que ese hombre no subía a la azotea a orinar: “Cuando vi que ese hombre se estaba masturbando me puse muy nerviosa”. “Estaba temblando”.

"No sabía que hacer". "Nunca me había ocurrido algo así”. "Me levanté de la mesa, me escondí para hacerle una foto y se marchó”. “Entonces, salí de la habitación y se lo dije a mis compañeras de piso".

La Policía Nacional sostiene que el detenido se masturba mirando a la habitación de unas universitarias denunciantes. CNP

- ¿Hubo más episodios de exhibicionismo con contenido sexual?

- Víctima: El 13 de octubre, sobre las nueve de la noche, estaba con mi pareja en mi habitación, viendo una película a oscuras y de repente se iluminó todo el cuarto porque nos estaban enfocando con una linterna.

Mi novio y yo nos asomamos y vimos a ese hombre con una linterna. A mi compañera de piso, también le enfocó la ventana de su habitación con la linterna.

- ¿Cómo reaccionaron usted y su novio?

- Mi pareja ya sabía que yo estaba asustada con el tema y llamó a la Policía al ver pasar a ese tío. Luego, fuimos corriendo al bloque de al lado, a la entrada del aparcamiento para ver qué coches salían, pero no sabíamos quién era para poder identificarle.

- ¿Cuándo decidieron denunciar el supuesto acoso que sufrían?

- Al día siguiente, el 14 de octubre, mi compañera de piso y yo fuimos a denunciar a ese hombre. La primera vez que le vi, el 8 de octubre, le pude hacer una foto, pero le pillé escondiéndose y la Policía me dijo que no se apreciaba nada. Yo sabía que era un hombre porque llevaba un pantalón de trabajo, de color gris, con una raya amarilla.

La doble denuncia quedó registrada en la Comisaría de Cartagena y el Grupo de Policía Judicial abrió una investigación. Unos agentes se desplazaron a la azotea del edificio del parking para analizarlo y confirmaron que había un sistema de videovigilancia que podía haber grabado al sospechoso.

La imagen que cazó con las manos en la masa a Francisco Javier, técnico de ascensores, de 40 años, la aportó esta universitaria que tuvo la valentía de plantar cara a su presunto acosador sexual. "La Policía me dijo que cuando lo volviese a ver, que no me moviese de la silla, que siguiera estudiando y que le escribiera a alguien con el móvil para que llamasen a la Comisaría".

Todo ello, con el objetivo de movilizar una patrulla para cazar al sospechoso en la azotea. Así que esta futura ingeniera pasó la acción: "En la repisa de la ventana de mi habitación instalé una cámara que enfocaba al edificio de enfrente para pillar a ese tío. Puse la cámara porque sabía que si intentaba hacerle una foto, ese hombre se marcharía como ya pasó".

La Comisaría de Cartagena donde las universitarias han denunciado al técnico de ascensores. CNP

El presunto fisgón pervertido solía merodear por la azotea, bien por la mañana, entre las 9 y las 11 horas, o por la tarde, entre las 20 y las 21 horas. Era cuestión de tiempo que cayera y eso es lo que sucedió el pasado viernes 23 de octubre. "Avisé a mi novio de que el hombre estaba allí", subraya esta joven sobre el desencadenante del arresto.

Así lo refleja el atestado de la Policía Nacional al que ha accedido este diario y donde el novio de esta universitaria declara que a las 10.34 horas del viernes, recibió un WhatsApp de su pareja pidiendo auxilio, así como una "foto del autor masturbándose".

- Universitaria a su novio: "Policía ya, el tío se está haciendo una paja. Ayuda, ayuda, estoy haciendo como si nada. Lo acabo de ver. Ayuda, ayuda, por favor. Estoy nerviosa, ayuda coño, por favor".

- Novio: ¿Qué dices? ¿Dónde has hecho la foto? ¿Has llamado a la policía?

- Universitaria: Con la cámara. Tengo miedo. Me he levantado de la silla y sigo aquí, no puedo levantarme, no puedo moverme cariño.

- Novio: ¿Estás sola?

- Universitaria: No me puedo mover, creo que sí estoy sola, no lo sé.

- Novio: ¿Sigue?

- Universitaria: Sí. La cámara está en directo. Justo ahora está ahí arriba. Me voy a la cocina. Mis compañeras de piso han llamado a la Policía.

Un zeta iba de camino, pero la pareja de esta joven no quiso esperar y llamó a dos amigos suyos para que le acompañasen hasta la azotea, ya que no sabía si el fisgón pervertido era un hombre violento o peligroso.

Un zeta de la Policía Nacional. CNP

Francisco Javier fue sorprendido por el novio de una de las denunciantes y en su declaración hizo constar que el técnico de ascensores supuestamente le mintió, para poder marcharse de la azotea antes de la llegada de la patrulla policial.

- Novio de la universitaria: ¿Qué haces aquí arriba?

- Francisco: Te voy a enseñar la terraza. Todas las mierdas que veis aquí son mías, vengo aquí a cagar y a mear.

- Novio: Tú no has estado aquí solo para mear... Tenemos fotos y te hemos grabado. ¿Has estado masturbándote?

- Francisco: Lo siento, lo siento mucho, no volveré a hacerlo. No va a pasar más, os lo juro. No lo vuelvo a hacer.

Pruebas incriminatorias

El Grupo de Policía Judicial le arrestó y tras analizar dos fotogramas de la cámara que le filmaron en plena faena, lo trasladó al juzgado porque existían pruebas que le incriminaban. "Observaciones: se observa al detenido controlar el entorno mientras se masturba". "Observaciones: se observa al detenido masturbándose mirando hacia la ventana de una de las víctimas".

El juzgado de guardia de Cartagena decretó la puesta en libertad de este técnico cuarentón, con una orden de alejamiento de las dos universitarias, tras escuchar los argumentos de su representante legal que pertenece al bufete del abogado Raúl Pardo-Geijo.

"Su ropa de trabajo es lo que ha permitido identificarle", subraya esta universitaria que le ha denunciado en Comisaría. "Ese hombre trabajaba en ese edificio con forma de espiral que solo tiene plazas de garaje porque fui allí a preguntar a los usuarios. Se ocupaba del mantenimiento de los ascensores. Tenía llaves y aparcaba en ese parking su furgoneta de trabajo. Se masturbaba desde el bloque donde estaba trabajando".

- ¿Qué espera del proceso judicial?

- Víctima: Imaginamos que ese no era su único lugar de trabajo porque es técnico de ascensores y lo puede haber hecho en más sitios. No sabemos si sigue trabajando después de quedar en libertad. Lo único que queremos mi compañera y yo es que no lo vuelva a hacer.

No queremos volver a encontrarnos a este hombre. Para nosotras es inviable cambiarnos de piso en Cartagena, en pleno curso, tal y como están los precios del alquiler de una vivienda.

Le hemos visto en cuatro ocasiones haciendo eso, sin contar todas las veces que no nos hayamos enterado de que estaba mirándonos. Nos grababa y nos hacía fotos porque le veíamos cómo sacaba el móvil que tenía una funda amarilla. No sabemos si nos ha podido grabar cambiábamos de ropa o manteniendo relaciones con nuestras parejas. En momentos así, no miro por la ventana, solo estoy haciendo mi vida en mi habitación.