Detenido un joven por una agresión sexual en la acampada de Sol: los manifestantes comienzan a desmantelarla

Este domingo agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años por una agresión sexual a una mujer de 22 en una tienda de campaña en la acampada de la Puerta del Sol.

El hombre se metió en una de las tiendas que estaban en la plaza y empezó a restregarse y a realizar tocamientos a una joven, según relatan fuentes policiales.

En ese momento, la chica le recriminó su actitud y el agresor empezó a ponerse violento con la joven que se encontraba en el interior de la tienda con él.

El hombre se abalanzó sobre la joven, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.

Tras suceder este altercado, se dio aviso a la Policía Nacional y fueron los propios agentes los que llegaron al lugar de los hechos en torno a las 6.30 de la madrugada y detuvieron a este joven que aún se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Pero este no ha sido el único altercado que se ha producido en la acampada de Sol. El pasado 15 de octubre se detuvo a otro joven también de 26 años, español de origen magrebí, por amenazar de muerte a varias personas que participaban en la acampada. Durante el altercado, el arrestado llegó a advertir a los presentes de que compraría una pistola para matarlos.

Inicio de la desescalada

El desmantelamiento de la acampada de la Puerta del Sol ha empezado a realizarse según informan fuentes de la acampada a El País.

De momento, no hay consenso sobre cómo se llevará a cabo la desescalada de las tiendas de campaña que han estado ocupando el Km 0 madrileño desde el pasado 26 de septiembre.

Hasta ahora no habían llegado a un consenso en sus asambleas para disolver la acampada. La división entre los que apoyaban continuar con esta concentración hasta el final y los que creían que había que pararlo ya y empezar a centrar los esfuerzos en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Ahora parece que ya se ha llegado a un consenso para dar un paso al frente y, efectivamente, centrarse en lo que viene en las próximas semanas. La disparidad de opiniones empezó a ser palpable después de que el Sindicato de Inquilinas -que inició el movimiento- diese un paso a un lado para centrarse en la acción en los barrios.

A partir de ahí fueron otros movimientos juveniles como la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) que han tratado de coordinar y liderar a los que han estado acampados en Sol. De hecho, desde hace semanas la concurrencia de jóvenes en las tiendas ha ido desinflándose y muchos ya en esta última semana han ido abandonando por su propio pie las tiendas.

No se ha emitido un comunicado oficial que afirme que se vaya a dar por finalizada esta acampada por la vivienda, pero sí que se van a celebrar varias asambleas a lo largo de la tarde de este domingo para consensuar cómo llevar a cabo este proceso.

Levantar todo el campamento no es tarea fácil y será un proceso largo para retirar todos los elementos de la que ha sido una ciudad paralela desde hace 29 días.

Además, el abandono de la Puerta del Sol se produce en un momento clave para la ciudad que otros años por estas fechas empezaba a colocar las decoraciones navideñas en el centro.