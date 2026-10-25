Ángel Ferrera, el 'Juanpere' canario: sus hijas impidieron que su viuda lo incinerara y el juez cree que ella lo envenenó

A las once y media de la mañana del martes 16 de agosto de 2022, el cadáver de Ángel Ferrera Martínez debía ser incinerado en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Tenía 79 años y había muerto durante la madrugada del anterior, después de combatir durante casi un lustro un cáncer de pulmón que se había extendido al cerebro y a los huesos.

Un médico había certificado el fallecimiento en su domicilio y su segunda esposa, María Tavío, había organizado la despedida conforme a las últimas voluntades del empresario: una incineración sin velatorio y el depósito posterior de las cenizas en el panteón familiar del cementerio de San Lázaro.

El traslado estaba previsto, los preparativos habían comenzado y, sin embargo, el cuerpo nunca llegó al tanatorio. Sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, nacidas de su primer matrimonio, habían acudido al juzgado de guardia para impedir que fuera incinerado. Sospechaban que alguien podía haber estado envenenando a su padre.

Ángel Ferrera, histórico presidente de Toyota Canarias y de la Cámara de Comercio de Las Palmas, pasó medio siglo en la élite empresarial del archipiélago. E. E.

El juez ordenó practicar una autopsia. El cadáver permaneció bajo custodia del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde los forenses examinaron los restos y tomaron muestras biológicas que después serían enviadas a un laboratorio especializado en Tenerife.

Durante casi un mes, el cuerpo de uno de los empresarios más importantes de Canarias permaneció retenido mientras su familia se dividía en dos despedidas, afloraban antiguas denuncias y sus hijas difundían mensajes de WhatsApp para explicar por qué habían impedido la incineración.

Los primeros resultados parecieron confirmar que Ferrera había muerto como consecuencia del cáncer. La Justicia autorizó finalmente la cremación. Cuatro años después, aquella decisión de conservar el cuerpo ha adquirido una importancia extraordinaria.

El Instituto Nacional de Toxicología ha encontrado concentraciones anormalmente elevadas de mercurio, manganeso y cadmio en las muestras analizadas del empresario y su viuda está siendo investigada por un posible homicidio.

En mayo de 2026, un magistrado de Las Palmas de Gran Canaria le retiró el pasaporte, la obligó a comparecer cada quince días ante el juzgado y le impuso una fianza de 160.000 euros.

Las medidas fueron solicitadas por las hijas de Ferrera y respaldadas por la Fiscalía. La investigación vuelve a examinar las circunstancias de una muerte que en septiembre de 2022 se había atribuido a una enfermedad terminal.

El caso guarda un inquietante parecido con el de Josep Juanpere, el prestigioso arquitecto catalán que murió el 26 de diciembre de 2025 en su apartamento de Baqueira, donde pasaba las Navidades con su pareja, Belén López.

Su fallecimiento se atribuyó inicialmente a un infarto, pero la autopsia reveló lesiones en el cuello compatibles con el empleo de fuerza externa. Nueve meses después, los Mossos detuvieron a su compañera sentimental, investigada por homicidio y puesta en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros.

La mujer niega cualquier responsabilidad. En ambos casos, la muerte de dos hombres conocidos, inicialmente atribuida a causas naturales, terminó bajo sospecha criminal, con sus respectivas parejas investigadas.

En Canarias, fueron las tres hijas de Ferrera quienes consiguieron detener la incineración y conservar las pruebas que ahora examina la Justicia.

Las sospechas de las hijas habían comenzado mucho antes. El viernes 19 de agosto de 2022, cuatro días después del fallecimiento, Silvia, Sonia y Marta difundieron entre amigos y conocidos varios mensajes de WhatsApp en los que explicaban su decisión.

Reconocían que su padre padecía un cáncer avanzado, pero insistían en que la autopsia "no se hace por las circunstancias de su enfermedad terminal, que son incuestionables, sino por hechos y circunstancias anteriores QUE LLEVAN MESES SIENDO INVESTIGADAS".

Las mayúsculas pertenecían al mensaje original. Las hermanas también querían dejar claro que había sido el juez, y no ellas, quien había ordenado mantener el cuerpo retenido hasta disponer de los resultados definitivos.

Aquellos mensajes circularon entre personas que llevaban décadas conociendo a Ferrera. Empresarios, antiguos colaboradores y amigos que habían tratado con él en despachos, consejos de administración y reuniones institucionales recibían ahora noticias sobre sus últimos meses de vida, sobre una disputa familiar que había terminado en los tribunales y sobre la posibilidad de que alguien hubiera intervenido deliberadamente en su muerte.

Para muchos, el hombre al que habían conocido era, ante todo, una de las grandes figuras del poder económico canario.

El hombre público

En abril de 2013, nueve años antes de su muerte, Ángel Ferrera compareció ante los periodistas junto a Hisayuki Inoue, uno de los máximos directivos de Toyota Motor Corporation.

La compañía celebraba el cuadragésimo aniversario de sus relaciones comerciales con Canarias y había organizado una jornada de encuentros con representantes de la multinacional japonesa.

Ferrera, entonces presidente de Toyota Canarias, tenía setenta años y llevaba casi cuatro décadas vinculado al negocio. Al tomar la palabra, recordó cómo había comenzado aquella relación, que definió como "toda una vida" de negocios con el fabricante japonés.

A principios de los años setenta, Ferrera y Artemio Alonso habían conocido los vehículos Toyota durante unos viajes a Guinea Ecuatorial. La modificación del régimen económico y fiscal canario permitió posteriormente importar automóviles japoneses al archipiélago y ambos empresarios se acercaron al fabricante para negociar su distribución.

El 25 de abril de 1973 se matriculó el primer Corolla en Canarias. Aquella operación inició una relación comercial que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes negocios de automoción de las islas.

En la rueda de prensa de 2013, Ferrera habló sobre lo que había aprendido de los japoneses: el trabajo en equipo, la mejora continua, el respeto a las personas. Recordó las primeras reuniones con los directivos de la marca y las diferencias que había encontrado entre aquella cultura empresarial y la forma de hacer negocios que había conocido durante su juventud.

Ángel Ferrera, a la derecha, junto a José Sánchez Tinoco durante un acto de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en febrero de 2020. El empresario había presidido la institución durante quince años y continuaba vinculado a ella como presidente de honor. Cámara Gran Canaria.

Inoue, sentado a su lado durante el encuentro, devolvió los elogios cuando le preguntaron por la relación con el distribuidor canario. "El Sr. Ferrera es nuestro mejor amigo y socio", dijo. Llevaban cuarenta años trabajando juntos.

Ferrera había nacido en Avilés, Asturias, en 1943, aunque su familia se instaló en Canarias cuando todavía era un niño. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y regresó al archipiélago para desarrollar una carrera que lo llevó a ocupar responsabilidades en algunas de las mayores empresas de las islas.

Fue presidente de Toyota Canarias, Unelco-Endesa y Cable Submarino de Canarias, participó en la fundación de organizaciones patronales y presidió durante quince años, entre 1986 y 2001, la Cámara de Comercio de Las Palmas. Recibió la Medalla de Oro de Canarias y fue reconocido como Hijo Adoptivo de la capital grancanaria.

Tenía fama de negociador y de hombre capaz de relacionarse con empresarios, políticos y altos cargos de organizaciones muy diferentes. Cuando murió, Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, recordó ante la Cadena SER la influencia que había tenido en su propia carrera: "Casi diría que mi vida profesional se la debo a Ángel Ferrera".

Lo describió como un líder y un estratega del mundo empresarial. Durante medio siglo, el economista había ocupado una posición privilegiada en los principales círculos de poder del archipiélago. En su vida privada, sin embargo, los últimos años habían estado marcados por una disputa que acabó por dividir a su familia.

Ferrera se había casado con Margarita Alonso Fernández, vinculada al grupo empresarial Domingo Alonso, con quien tuvo tres hijas: Silvia, Sonia y Marta. El matrimonio compartió durante décadas una vida relacionada con los negocios y las instituciones canarias.

En marzo de 2007, pocos días después de asistir junto a su marido a una presentación de Lexus en el Auditorio de Tenerife, Margarita murió tras una enfermedad. Su cadáver fue velado en el tanatorio de San Miguel, desde donde partió el sepelio.

Quince años después, sus hijas impedirían que el cuerpo de Ferrera fuera trasladado a aquel mismo establecimiento para ser incinerado. Tras enviudar, el empresario contrajo un segundo matrimonio con María Tavío, que lo acompañaría durante sus últimos años.

La relación entre ella y las tres hijas del primer matrimonio fue deteriorándose hasta convertirse en un enfrentamiento judicial que alcanzó su momento de mayor gravedad cuando Ferrera enfermó.

La última enfermedad

El cáncer había comenzado en el pulmón y, después de varios años de tratamientos, se había extendido al cerebro y a los huesos. Durante sus últimos meses, Ferrera decidió, de acuerdo con el equipo médico que lo atendía, abandonar las terapias destinadas a combatir la enfermedad y concentrarse en los cuidados paliativos.

Los dolores eran intensos, según relataron personas próximas al empresario, y la medicación se orientaba principalmente a aliviarlos. Vivía con María Tavío, su segunda esposa, mientras las relaciones de esta con las tres hijas del primer matrimonio atravesaban un conflicto cada vez más difícil.

Las hermanas sospechaban que su padre podía estar recibiendo medicamentos ajenos a los prescritos para su enfermedad. Según las informaciones publicadas entonces, habían promovido al menos dos denuncias contra la segunda esposa durante los meses anteriores a la muerte.

Una se relacionaba con aquellas sospechas sobre la medicación; otra, con un supuesto episodio de violencia en el ámbito doméstico. Fuentes próximas al empresario afirmaron que ambos procedimientos habían sido archivados, aunque señalaron la existencia de un recurso pendiente.

En el segundo episodio, las mismas fuentes aseguraron que varios agentes policiales habían acudido al domicilio y que el propio Ferrera contradijo con su testimonio los hechos denunciados.

Desde el entorno de María Tavío se rechazaba la hipótesis de un envenenamiento. Personas próximas al matrimonio sostenían que el empresario había permanecido bajo vigilancia médica durante su enfermedad y que resultaba inviable administrarle sustancias ajenas a sus tratamientos sin que los facultativos lo advirtieran.

Esos mismos allegados atribuían parte del enfrentamiento a diferencias económicas entre las hijas y la segunda esposa. Ferrera, según aquella versión, conocía las disputas y había intentado mediar sin éxito.

El empresario había dedicado buena parte de su vida a resolver diferencias mediante acuerdos. Había participado en negociaciones con fabricantes internacionales, dirigido organizaciones patronales y ejercido responsabilidades en compañías donde convivían intereses empresariales muy distintos.

En sus últimos meses, mientras su estado de salud empeoraba, el enfrentamiento entre las dos ramas de su familia llegó a los juzgados.

Las denuncias, los tratamientos y las sospechas sobre la medicación formaban ya parte de aquella vida doméstica cuando, en la madrugada del 15 de agosto de 2022, Ferrera murió en su domicilio. La viuda comenzó a organizar su incineración. Las hijas acudieron al juzgado.

Esquela publicada por Toyota Canarias el 16 de agosto de 2022, un día después de la muerte de Ángel Ferrera. E. E.

Dos funerales

El jueves 18 de agosto, tres días después de la muerte, se celebró una misa en memoria de Ángel Ferrera en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, de los Salesianos, en Las Palmas de Gran Canaria. La organizaron Silvia, Sonia y Marta.

El cadáver de su padre seguía en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y los análisis toxicológicos todavía estaban pendientes. La familia debía despedir al empresario mientras su cuerpo permanecía retenido por orden judicial.

María Tavío no acudió al funeral. Tampoco aparecía su nombre en la esquela publicada por las hijas. Durante la homilía, el sacerdote recordó a Margarita Alonso, la primera esposa del empresario y madre de las tres hermanas, fallecida quince años antes, pero omitió a la viuda.

El detalle, recogido por Canarias7, dejaba a la vista una fractura que había terminado por extenderse hasta las propias honras fúnebres.

La parroquia de Santa Catalina de Alejandría, de los Salesianos, donde Silvia, Sonia y Marta Ferrera organizaron el primer funeral de su padre el 18 de agosto de 2022. La segunda esposa del empresario estuvo ausente de aquella ceremonia. E. E.

Las hijas querían que se esclarecieran las circunstancias de la muerte antes de permitir la cremación. María Tavío defendía, a través de sus allegados, que se cumplieran las últimas voluntades de Ferrera, que había dispuesto ser incinerado sin velatorio.

El juez mantenía el cuerpo bajo custodia y los forenses habían enviado muestras biológicas a Tenerife. Mientras se aguardaban los resultados, los mensajes de las hermanas circulaban entre los conocidos de la familia y los periódicos canarios comenzaban a publicar detalles de las denuncias anteriores al fallecimiento.

Cinco días después de aquella primera ceremonia, el martes 23 de agosto, estaba convocado un segundo funeral en la Catedral de Canarias. Se había anunciado para las siete de la tarde y lo organizaban la viuda y personas del entorno familiar y social del empresario.

Las hijas habían dispuesto su despedida en la parroquia de los Salesianos; María Tavío y sus allegados, la suya en la catedral de la capital grancanaria. Dos ceremonias religiosas para un hombre cuyo cadáver continuaba en el Instituto de Medicina Legal.

La separación provocó malestar en parte del entorno empresarial y social de Ferrera. Algunos amigos, según las crónicas de aquellos días, consideraban que las disputas habían alterado de manera impropia la despedida del empresario y lamentaban que no mereciera "este final".

La muerte de quien había presidido algunas de las instituciones económicas más importantes de Canarias había quedado rodeada de denuncias, mensajes familiares, sospechas sobre sus cuidados y un enfrentamiento que se hacía visible incluso en las ceremonias religiosas.

El cadáver permaneció retenido mientras se completaban las pruebas. La primera autopsia había encontrado una explicación médica para el fallecimiento: el cáncer pulmonar, extendido por distintos órganos.

El 2 de septiembre, los resultados toxicológicos difundidos públicamente parecieron confirmar aquel diagnóstico y descartaron el envenenamiento. La noticia respaldaba la versión de las personas que habían defendido desde el principio que Ferrera había muerto como consecuencia de una enfermedad terminal.

El 12 de septiembre, veintiocho días después del fallecimiento, llegó la resolución judicial. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria autorizó a María Tavío a proceder a la incineración del cuerpo.

El Instituto de Medicina Legal había comunicado que, a la vista de los análisis practicados, no existía impedimento forense para entregar los restos. La decisión permitía cumplir las últimas voluntades atribuidas al empresario después de casi un mes de espera.

Las sospechas que habían llevado a las hijas a solicitar la autopsia parecían haber quedado debilitadas por los resultados médicos. El cáncer había sido certificado como causa de la muerte, los primeros análisis descartaban el envenenamiento y la Justicia había levantado la suspensión de la cremación.

Sin embargo, las muestras recogidas durante aquellas semanas permanecerían vinculadas a la investigación.

Los tres metales

El 19 de octubre de 2026, cuatro años después de los funerales, se conoció que el Instituto Nacional de Toxicología había detectado concentraciones anormalmente elevadas de mercurio, manganeso y cadmio en las muestras analizadas de Ángel Ferrera.

Los resultados apuntaban a niveles cuya presencia no encontraba una explicación fisiológica o ambiental suficiente. La muerte del empresario volvía a investigarse como un posible homicidio.

La noticia reveló también que la Justicia llevaba meses actuando contra su segunda esposa. En mayo de 2026, el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, titular de la plaza número 7 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, había acordado retirarle el pasaporte, imponerle comparecencias quincenales y fijar una fianza de 160.000 euros.

Las hijas del empresario habían solicitado las medidas y la Fiscalía las había respaldado, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la agencia EFE.

Los nuevos análisis devolvían la atención a los últimos meses de vida de Ferrera, cuando el cáncer había avanzado hasta obligarlo a abandonar los tratamientos oncológicos y concentrarse en aliviar los dolores. La investigación trata ahora de establecer la procedencia de los metales y su posible relación con la muerte.

El mercurio y el cadmio pueden provocar intoxicaciones graves en determinadas condiciones de exposición; el manganeso, necesario para el organismo en cantidades pequeñas, también puede resultar tóxico cuando se acumula en exceso.

Los resultados han adquirido relevancia penal en un procedimiento que examina si Ferrera murió exclusivamente como consecuencia de su enfermedad o si existió una intervención deliberada capaz de precipitar el fallecimiento.

La viuda permanece investigada y conserva la presunción de inocencia. Las medidas cautelares reflejan la existencia de una causa penal abierta, mientras los especialistas estudian los resultados toxicológicos y las circunstancias en las que Ferrera recibió los cuidados durante su última enfermedad.

Para las tres hijas, la investigación actual se remonta a los días inmediatamente posteriores al fallecimiento. En agosto de 2022 habían acudido al juzgado para impedir que el cadáver fuera incinerado y habían explicado mediante mensajes de WhatsApp que sus sospechas procedían de acontecimientos anteriores a la muerte.

Durante casi un mes, sus decisiones mantuvieron al empresario bajo custodia judicial. Después llegaron los resultados que parecían descartar el envenenamiento, la autorización para incinerarlo y cuatro años durante los cuales aquellas sospechas siguieron formando parte de la historia familiar.

Ángel Ferrera había pasado medio siglo en el centro del poder económico de Canarias. Había negociado con fabricantes internacionales, dirigido empresas, presidido instituciones y construido una reputación que le sobrevivió en los testimonios de quienes trabajaron con él.

Ángel Ferrera, en el centro, rodeado de los participantes en una convención de Toyota Canarias celebrada en Fuerteventura en noviembre de 2008. Informamotor.

La última etapa de su vida, en cambio, ha quedado reconstruida a través de las denuncias de sus hijas, los cuidados de una enfermedad terminal, los dos funerales organizados por una familia enfrentada y los resultados de unas pruebas toxicológicas que han terminado por dar lugar a una investigación penal.

Aquel martes 16 de agosto de 2022, a las once y media de la mañana, la incineración de Ferrera no llegó a celebrarse. La intervención del juez permitió practicar una autopsia y conservar muestras de su cadáver antes de autorizar su cremación.

Cuatro años después, esas muestras siguen formando parte de las pruebas con las que la Justicia trata de esclarecer su muerte.