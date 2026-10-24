Sonsoles Ónega en Jumilla: “El feminismo no es supremacía de la mujer, es igualdad, lo han manoseado y politizado"

Julia va empujando su carrito de la compra, cuando su rostro con ochenta primaveras, de repente, se ilumina al pasar por delante del Teatro Vico de Jumilla y toparse con la reina de las tardes de Antena 3 bajándose de una furgoneta: “¡Sonsoles, guapa, te veo toda las tardes!”

La periodista y escritora Premio Planeta 2023 no lo duda ni un segundo, se acerca a darle un achuchón a la buena de Julia que sigue sin salir de su asombro. Tal cercanía es una de las claves del éxito de la presentadora de Y Ahora Sonsoles y este sábado ha hecho gala de ello en Jumilla.

El otro factor que ha encumbrado a Sonsoles Ónega está en el teclado, en su capacidad para crear personajes de “mujeres valientes”, tal y como recalca José Antonio Oñate, de 69 años, alardeando en el Teatro Vico de tener "todos los libros de Sonsoles" en su biblioteca particular.

“En sus libros siempre hay mujeres empoderadas”, insiste José Antonio, felizmente jubilado tras cinco décadas en la construcción.

Precisamente, Sonsoles Ónega, durante su encuentro literario celebrado en el Teatro Vico de Jumilla, ha recordado que sus libros están abiertos para todo el público, sin distinción de género, empezando por su último trabajo: Llevará tu nombre. "Es una novela escrita por una mujer con mirada de mujer, pero que los hombres pueden leer".

Puede dar fe de ello un lector llamado Pedro José Gilar, de 61 años, y que acompañado de su esposa lectora, Isabel Navarro, de 54 años, media hora antes del inicio del encuentro literario, ya aguardaban la llegada de la escritora para pedirle que le dedicara sus novelas: él quería una firma en Llevará tu nombre y ella en Las hijas de la criada.

Sonsoles Ónega, este sábado, firmando ejemplares de sus libros en Jumilla

"Venimos a que nos firme sus libros. Su última novela nos hizo llorar porque la historia de la protagonista, Mada, es emocionante", destacaban al unísono Pedro José y su mujer, Isabel. "Conocíamos su trabajo periodístico, pero nos sorprendió su faceta literaria".

Sonsoles Ónega ahora disfruta del éxito de la escritora que levanta galardones, como el Premio de las letras 2005 con Calle Habana, esquina Obispo, el Premio Fernando Lara por Después del amor (2017) o el Premio Planeta con Las hijas de la criada (2023). Pero este sábado ha recordado que detrás del éxito hay una larga travesía que te pone a prueba para ver si estás listo para escalar la montaña y llegar a la cima.

“Yo quería publicar, contar mis historias y ser leída". "Cuando empecé, a lo mejor vendía 200 o 300 ejemplares". De hecho, la escritora se ha sincerado con un público y ha confesado que la novela Encuentros en Bonaval no cubrió las ventas del adelanto de 3.000 euros que le dieron. Pero no tiró la toalla: "Si desfalleces, te sales del camino".

"No hay una receta para hacer un programa que el público vea o un libro que la gente lea. Probablemente, solo hay trabajo, trabajo y trabajo, y no desfallecer". "Hay que seguir, confiar, y ser feliz porque estas carreras son solitarias. En la tele, parece que estás acompañado, pero estás solo delante de la cámara", tal y como ha reflexionado Sonsoles Ónega.

Lo ha hecho en el mismo teatro que pisó el actor Imanol Arias y en una localidad que también visitó su padre, Fernando Ónega, tal y como se lo ha recordado el periodista jumillano Pedro J. Fernández, maestro de ceremonias, arrancando la primera ovación de la mañana, a las 12 horas y 13 minutos, cuando ha aludido al paso de esta leyenda del periodismo por la tierra de los vinos de la DO Jumilla.

“Tu padre, el gran Fernando Ónega, estuvo por esta tierra de vinos, tu visita, Sonsoles, es una forma de cerrar el círculo", según ha destacado el periodista Pedro J. Fernández.

Sonsoles Ónega, este sábado, con una imagen de su infancia al fondo, en el Teatro Vico de Jumilla. Badía

El encuentro literario ha permitido al público conocer una faceta más personal de Sonsoles Ónega (1977), más allá de la periodista y escritora, antes estuvo la niña a la que no gustaba llevar el pelo tan corto como quería su madre, la adolescente que se abría en canal con su diario.

También fue becaria antes que aquella periodista de la CNN que se curtió con los terribles atentados del 11M en Madrid o la cronista del Congreso de los Diputados que no dejaba títere con cabeza con ningún partido, para los informativos de Pedro Piqueras en Telecinco.

Y por supuesto, el público también ha conocido -y se ha reído- con la Sonsoles madre que advertía “no abramos el capítulo de los hijos porque entonces no nos vamos”, "la mujer felizmente divorciada" que confiesa que sigue "necesitando a los hombres" y que le "gusta que le abran la puerta", pero que no renuncia a seguir diciendo las verdades del barquero.

"Sacrificamos muchos años de nuestras vidas porque no hay igualdad real". "¿Por qué nosotras tenemos que renunciar?"

Ella no lo ha hecho y ha confesado el precio que paga a diario para publicar novelas y congregar cada tarde, de lunes a viernes, a 800.000 personas delante del televisor. De 7 a 11 horas, cada mañana, trata de fluir con el teclado y "disciplinadamente" escribe. "A mis hijos los veo en el desayuno". "Es duro, me voy por la mañana a la televisión y por la tarde, de cinco a ocho, que es la hora de educar, estoy en la tele".

“Paso más horas en un camerino que en una biblioteca, por desgracia". El descanso es el peaje que debe pagar para seguir produciendo novelas de éxito: "Los fines de semana y las vacaciones son periodos fértiles". "Hay que encontrar el espacio y escaletar un poco tu vida".

Eso es lo que ha hecho este sábado, un tren de Madrid hasta Albacete, luego en furgo hasta Jumilla, evento literario, firma de ejemplares brindando cariño a raudales para sus lectores, y sin comer y casi sin respirar, de vuelta para estar con sus seres queridos porque el lunes a las cinco de la tarde, volverá a estar sonriente, dinámica y periodística en la parrilla de Antena 3.

El hall del Teatro Vico de Jumilla estaba lleno de lectores esperando la dedicatoria de Sonsoles Ónega. Badía

Aunque Sonsoles Ónega ha afirmado que "es difícil hacer arqueología de una misma", lo cierto es que ha dado pistas de por dónde viene su pasión literaria porque el periodismo es genético: “Mi padre nos dejó un legado impresionante, plantó la semilla de nuestra lectura".

También ha lanzado consejos para aquellos que tratan de abrirse paso en el universo de las letras: "Uno solo se enfrenta a escribir, enfrentándose al folio en blanco". "Hay que ser muy constante". "El trabajo de poda es muy importante. Cuando escribes, todos pensamos que escribiremos el libro que nos catapultará, pero debemos tener la tijera bien afilada".

Tan afilada como las reflexiones que ha lanzado sobre los techos de cristal que todavía tiene que romper la sociedad española. "Hoy sigue siendo más complicado escribir para una mujer que para un hombre y esto no es quejarse, es constatar una realidad".

“La palabra feminismo la han manoseado, la han politizado, ya no nos representa a todas y eso me produce un tremendo desconsuelo". "Lo han pervertido y prostituido". "El feminismo no es supremacía de la mujer, es igualdad". Incluso ha pedido que "acuñen un nuevo término" en la Real Academia de la Lengua: "No nos encontramos del todo cómodas”.

Este encuentro literario, como un buen libro que no quieres que nunca se acabe, se ha dividido por capítulos, unos más autobiográficos, otros más reflexivos, pero sin perder de vista confesiones que evidencian que escribir es un catalizador de emociones para Sonsoles Ónega.

"En mis libros acojo a todas esas mujeres que necesitan inspiración, para decirles que desde mi metro y cincuenta y seis centímetros, si yo he podido, tú puedes". "En la literatura he encontrado un hogar, un lugar para no ser consumidora compulsiva de ansiolíticos". "La literatura es un antídoto contra la soledad".

Un fan abrazando a Sonsoles Ónega, este sábado, a su llegada al Teatro Vico de Jumilla. Badía

Sonsoles Ónega mezcla ficción y realidad en sus historias, en cada personaje, mostrando una visión literaria marcada por grandes mujeres sobre cuyas vidas ha investigado y que este sábado ha recordado en Jumilla.

Desde Emilia Pardo Bazán, a la que negaron tres veces ser académica de la lengua, pasando por Antonia Gutiérrez Bueno, la primera mujer que pudo entrar a la Biblioteca Nacional, gracias a una real orden emitida en 1837 por María Cristina de Borbón, o Matilde Cherner que firmaba libros como Rafael Luna y cuya muerte fue recogida de forma vil por crónicas de la época: 'Murió pobre y como mujer'.

"Biografías como la de Emilia Pardo Bazán me estimulan y me motivan", tal y como ha recalcado la presentadora del programa Y Ahora Sonsoles. "¿Qué demonios hemos hecho mal las mujeres para no estar gobernando el mundo?"

La pregunta retórica lanzada por la periodista, cual bumerán, regresaba directamente a ella cuando uno de sus ávidos lectores se la formulaba durante el turno de interpelaciones del público.

- Lector: ¿Para cuándo una presidenta del Gobierno?

- Sonsoles Ónega: Los partidos son las primeras estructuras que no son democráticas. Creo que ya nos toca. También digo que desear el poder, tal y como está hoy en día, no es plato de buen gusto. Pero es cierto que desde el poder es donde se pueden cambiar las cosas. No es suficiente llevar a una mujer como número 2 en las listas.

Su última novela Llevará tu nombre, publicada en febrero por la Editorial Planeta, copaba un capítulo central en su visita a tierras jumillanas y no ha decepcionado al respetable la forma como lo ha abordado Sonsoles Ónega. Primero con un buen titular como prólogo: "Reivindica la camaradería entre las mujeres".

Después con una confesión: "Es probablemente la novela sobre la que he depositado más miedos al fracaso después del Premio Planeta". Pero no ha fracasado porque hoy, poco a poco, la montaña de ejemplares se reducía en la entrada del Teatro Vico y en las librerías las ventas se cuentan por miles.

Pedro José Gilar, muestra Llevará tu nombre, y su esposa, Isabel Navarro, con Las hijas de la criada, este sábado, esperando a que Sonsoles Ónega le firme sus novelas en el Teatro Vico de Jumilla.. Badía

Más tarde y a pesar de que había afirmado "no quiero hacer espóiler", lo cierto es que la periodista que lo investigaba todo se ha impuesto sobre la escritora que guarda con celo su obra, y ha empezado a desentrañar a Mada: el alma de Llevará tu nombre.

"Mada es una niña expulsada de su familia por culpa de su madrastra y viaja a un Madrid epidémico, en el que la salubridad brilla por su ausencia".

“Allí conoce a una mujer, a Vicenta María, que sacaba de la calle a niñas y a otras mujeres que se dedicaban a la prostitución”. “Vicenta María tenía una orden religiosa y al igual que doña Eulalia son personajes reales porque me gusta mezclar la realidad con la ficción”.

“Vicenta María entiende la vocación de escribir de Mada porque sabe leer, escribir y le gusta. Tiene vocación para ello y para denunciar las injusticias, pero no os voy a hacer un espóiler". El resto de la historia hay que conocerla comprando el libro porque ya está preparando otro y no porque lo haya anunciado Sonsoles Ónega sino porque a los fans les gusta preguntarlo TODO.

- Lectora: Soy muy seguidora tuya. Te veo en la Antena 3 todas las tardes y tengo todos tus libros. ¿Estás escribiendo otro libro?

- Sonsoles Ónega: Sí señora, estoy escribiendo otro...