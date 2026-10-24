Francisco, el técnico de ascensores que se dedicaba "a masturbarse" frente a un piso de universitarias en Cartagena

Las dos son estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), son veinteañeras, comparten piso y vienen soportando una situación disparatada: Francisco se coloca en la parte superior de un aparcamiento, pegado a su edificio, empieza a llamar su atención con una linterna y a continuación las graba mientras se masturba.

EL ESPAÑOL ha accedido al atestado de la Policía Nacional que refleja "una situación de hostigamiento y acoso" que estas dos jóvenes "llevan sufriendo varios días". En concreto, el 8 y el 13 de octubre.

Este supuesto pervertido tiene en la diana un piso compartido por varias estudiantes. Así lo expone la Policía: "Un individuo se aposta en la parte superior de un parking de un edificio contiguo al suyo y las observa a través de las ventanas, grabándolas, masturbándose y llegando a utilizar medios luminosos para llamar su atención".

"Pudiendo observar a dicha persona que describen como un varón, de unos 40 o 50 años, grande, ancho, con poco pelo, al parecer español y con algo de barba, vistiendo un pantalón gris oscuro con una franja amarilla a la altura del muslo y camiseta negra corta". Las dos estudiantes remarcan en su denuncia que el sospechoso "puede haber sido grabado" por la cámara de algún negocio próximo.

De forma que el Grupo de Policía Judicial se desplaza a la azotea del edificio donde está el parking para analizarlo y confirman que hay un sistema de videovigilancia que puede haberle grabado: "Existiendo una cámara de vigilancia exterior que abarca el acceso al edificio".

Una imagen de archivo de un sistema de videovigilancia. EFE

El Grupo de Policía Judicial advierte a las dos jóvenes universitarias de la UPCT que llamen de inmediato a la Sala 091, si detectan al sospechoso por la zona, y eso es lo que ocurre este mismo viernes.

"Se extiende para hacer constar que siendo las 10.51 horas del día 23 de octubre de 2026, se recibe llamada de una denunciante, informando de que en ese momento estaba observando a la persona responsable de los hechos que denunció, nuevamente masturbándose, en frente de su ventana y su novio y unos amigos han ido al lugar donde se encuentra para localizarlo y llamar a la Policía".

Un zeta se moviliza a toda velocidad y al llegar al edificio, los policías nacionales se encuentran esta escena: "Tres jóvenes en la azotea, junto con un individuo al que señalan como la persona que estaba masturbándose momentos antes en ese lugar". El trío de chavales exhibe un vídeo y los agentes confirman que es "el autor de los hechos que se investigan" como un delito de acoso.

El supuesto pervertido sexual es Francisco Javier G. V. (Murcia, 1985), trabajador de una empresa de ascensores, pero que se dedica presuntamente a masturbarse delante de chicas durante su jornada laboral, en vez de mantener e instalar este tipo de sistemas.

Las dos estudiantes han entregado imágenes que han sido analizadas fotograma a fotograma por el Grupo de Policía Judicial. De hecho, el atestado expone una conclusión lapidaria: "En el vídeo aportado con la nomenclatura y nombre de archivo 'X', el día 23 de octubre de 2026, se observa al detenido mirando a la ventana de las denunciantes con la mano izquierda en su pene".

La Comisaría de Cartagena donde las universitarias han denunciado al técnico de ascensores. CNP

Este técnico de ascensores no tenía antecedentes hasta ser arrestado el viernes y ha pasado a disposición de los juzgados de Cartagena este sábado, para responder por delitos continuados de exhibicionismo y contra la integridad moral. Francisco ha quedado en libertad como investigado, tras ser asistido por el prestigioso bufete del abogado Raúl Pardo-Geijo.

En la Comisaría de Cartagena, Francisco se acogió a su derecho a no declarar, pero cuando el novio de una de las denunciantes, junto a dos amigos suyos, le pillaron en la azotea del edificio este viernes, Francisco sí que habló para tratar de engañar al trío de jóvenes y que le dejaran escapar.

Así lo corrobora la documentación a la que ha accedido en exclusiva este diario y donde se recoge que el técnico de ascensores habló con el novio de la denunciante cuando le sorprendió en la azotea. Todo ello, después de que este chico recibiera la llamada de su pareja, pidiéndole ayuda, al descubrir a Francisco masturbándose a la altura de la ventana de su habitación.

- Novio de la víctima: ¿Qué haces aquí arriba?

- Francisco: Te voy a enseñar la terraza. Todas las mierdas que veis aquí son mías, vengo a cagar y a mear aquí.

- Novio de la víctima: Tú no has estado aquí solo para mear... Tenemos fotos y te hemos grabado. ¿Has estado masturbándote?

- Francisco: Lo siento, lo siento mucho, no volveré a hacerlo. No va a pasar más, os lo juro. No lo vuelvo a hacer.