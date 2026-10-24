Alberto Rodríguez, el renegado de Podemos que quiere volver al Congreso y propone limitar la inmigración: 'No hay alternativa'

El día en que sus compañeros decidieron que Alberto Rodríguez volvería a intentar ser diputado, él estaba trabajando de noche. La reunión se celebró en La Oliva, Fuerteventura; él se encontraba en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, cumpliendo un turno que le impedía participar en una decisión tan importante como aquella.

La geografía hizo el resto. El hombre que había llegado a dirigir la organización de Podemos, que había conocido las negociaciones de Madrid y los despachos donde se resolvía el futuro de la izquierda española, no pudo asistir a la reunión de su propio partido.

Lo cuenta casi de inmediato, cuando se le pregunta por qué Drago Canarias ha decidido concurrir en solitario a las próximas elecciones generales.

Alberto Rodríguez gesticula durante la entrevista con EL ESPAÑOL en Santa Cruz de Tenerife. Estefanía Briganty.

"Primero, para empezar, que no es una decisión que tomara yo", corrige. Y vuelve a explicarlo, como si necesitara despejar cualquier sospecha de personalismo: "Es una decisión colectiva de Drago Canarias. Es más, es una decisión que se toma sin mí".

La escena tiene algo de declaración de principios. Rodríguez, 44 años, lleva cinco apartado del Congreso y quiere regresar a una institución de la que salió por una decisión que el Tribunal Constitucional acabaría anulando.

Fue uno de los dirigentes más reconocibles de Podemos, participó en las entrañas de una organización que prometía cambiar la política española y ahora pretende volver a Madrid para combatirla desde una formación soberanista canaria. Sus enemigos ya no están únicamente al otro lado del hemiciclo. Algunos estuvieron sentados junto a él.

Es jueves 22 de octubre de 2026. Rodríguez viste una camisa verde impoluta y pantalones vaqueros. La conversación se desarrolla en Santa Cruz de Tenerife, donde su partido estrena sede en una zona popular de la capital.

La fecha parece escogida con alguna intención literaria, aunque nadie haya tenido que inventársela: el nacionalismo canario celebra el aniversario de la bandera de las siete estrellas verdes, nacida en 1964, y se cumplen exactamente cinco años desde que Meritxell Batet le retiró el escaño. Hace un lustro salió del Congreso. Ahora quiere volver.

Durante hora y media de conversación con EL ESPAÑOL distribuye reproches con una generosidad que sus antiguos aliados difícilmente agradecerán. Acusa a Yolanda Díaz de haber engañado a los canarios, a Podemos de apropiarse de una representación parlamentaria, a Pedro Sánchez de haber "indultado a corruptos" y a Nueva Canarias de disfrazar de progresismo una trayectoria de pactos con la derecha.

A Pablo Iglesias, que lo nombró secretario de Organización de Podemos en 2019, asegura que no ha vuelto a dirigirle la palabra. No es poco para alguien que insiste en que sus desacuerdos no son personales.

Hay un asunto, sin embargo, que atraviesa toda la conversación y resulta más interesante que la enumeración de agravios: Rodríguez ha construido su nueva identidad política contra las estructuras de las que formó parte.

Haberlas conocido desde dentro le proporciona argumentos para cuestionarlas, pero también lo obliga a convivir con su propia biografía. Fue dirigente de una organización centralizada antes de denunciar el centralismo, participó en una coalición estatal antes de combatir las coaliciones estatales.

Y ahora aspira a representar una izquierda que pretende recuperar el voto de los desencantados sin terminar de explicar cómo evitará repetir los errores que atribuye a sus antiguos compañeros.

"Para nosotros esto ha sido un proceso de aprendizaje, mío personal y colectivo", sostiene. La expresión, aprendizaje, aparecerá varias veces. Quizá porque es una manera menos dolorosa de nombrar las derrotas.

Cuando Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales de 2023, Drago Canarias apenas había empezado a caminar. Fundado en octubre del año anterior, el proyecto había conseguido dos concejales en La Laguna y unos 30.000 votos en los comicios autonómicos, insuficientes para obtener representación en el Parlamento regional.

Rodríguez era uno de aquellos ediles y había decidido emprender una aventura que, en otras circunstancias, habría necesitado varios años para consolidarse. Entonces apareció Sumar.

La propuesta de Yolanda Díaz ofrecía algo que encajaba con las aspiraciones del partido: una alianza plurinacional donde las organizaciones de distintos territorios pudieran participar en condiciones de igualdad.

Rodríguez aceptó encabezar la candidatura por Santa Cruz de Tenerife, obtuvo 53.632 votos y se quedó a las puertas del Congreso, a unos 1.500 sufragios de conseguir el escaño, según sus cálculos.

El resultado no bastó para devolverlo a Madrid. Tampoco, asegura, sirvió para garantizar que las demandas de Canarias fueran escuchadas por quienes habían recibido su apoyo electoral. "Nosotros no creemos que seamos más que otros territorios del Estado, pero tenemos claro que seguro que no somos menos", explica al recordar las negociaciones.

Lo que ocurrió después lo cuenta como una sucesión de incumplimientos. Primero, la formación del Gobierno. Después, la redacción del programa. Finalmente, las iniciativas que Drago trató de impulsar desde las islas y que, según su versión, acabaron olvidadas por sus socios.

"Canarias no se tuvo en cuenta desde el minuto uno", denuncia. "La palabra Canarias no aparece ni una sola vez en todo el programa de gobierno".

La afirmación sobre el acuerdo firmado por PSOE y Sumar en octubre de 2023 es documentalmente comprobable: el archipiélago no aparece mencionado expresamente en sus 48 páginas, aunque sí figuran compromisos generales aplicables a todo el país y una referencia particular a la insularidad de Baleares.

Rodríguez habla de propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda, la regulación del alquiler vacacional, la soberanía sobre las aguas territoriales y los conflictos laborales de los trabajadores del tranvía de Tenerife.

Asegura que se elaboraron con colectivos sociales, que se trasladaron al grupo parlamentario y que sus aliados ni siquiera quisieron discutirlas. "¿Sabes dónde acabaron todas esas iniciativas? Pues en una gaveta, en un despacho en Madrid".

La gaveta, el cajón, es una imagen particularmente eficaz en boca de un político canario que pretende explicar a los lectores de la Península la distancia entre los territorios de los que se habla y los lugares donde se decide.

No dice que rechazaran sus propuestas por imposibles, costosas o contrarias a un acuerdo político. Sostiene que ni siquiera llegaron a debatirlas. "Yo no digo defenderlas, sino es que ni siquiera las llevaron a debate".

Pregunta.– ¿Qué explicación recibieron?

Respuesta.– "Ninguna. Ninguna".

P.– ¿Insistieron?

R.— "Sí, claro. Nosotros insistimos".

De aquella experiencia obtiene una conclusión que dirige indistintamente a los partidos de derecha y de izquierda. Para buena parte de sus dirigentes, sostiene, "Canarias es un territorio de segundo o de tercero... y lo que pasa aquí no importa".

El reproche alcanza a Yolanda Díaz, una de las figuras que encarnaron la promesa de una nueva alianza progresista. Al ser preguntado si se sintió utilizado por la vicepresidenta, Rodríguez no acepta el término. Prefiere otro, más severo.

"Utilizado no, nos sentimos engañados. Nos engañaron a nosotros y al pueblo canario al dejar a Canarias fuera del programa de gobierno, de la formación de gobierno y al bloquear las iniciativas que presentamos".

Yolanda Díaz saluda a Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, en junio de 2020, cuando ambos compartían proyecto político. Eduardo Parra / EP.

La diferencia no es menor. Quien se siente utilizado admite que otro obtuvo un beneficio a su costa; quien denuncia un engaño afirma que alguien faltó a su palabra. Rodríguez no quiere aparecer como un político que calculó mal sus alianzas, sino como el representante de una organización a la que sus socios incumplieron lo prometido.

Esa es su versión, y sobre ella levanta buena parte de la justificación de Drago. Pero no era su primera experiencia con una dirección estatal. Antes había conocido una mucho más importante desde dentro.

Los antiguos

En junio de 2019, Pablo Iglesias eligió a Alberto Rodríguez para sustituir a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos. El diputado tinerfeño, procedente del sindicalismo y del trabajo industrial, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de un partido que había irrumpido en el Congreso tres años antes con la promesa de acabar con las viejas maneras de hacer política.

No era un cargo ornamental. La Secretaría de Organización conocía los conflictos territoriales, las disputas internas y las relaciones entre la dirección y las estructuras autonómicas. Rodríguez ocupó precisamente uno de los puestos desde los que se articulaba aquello que hoy denuncia.

EL ESPAÑOL le pregunta en qué se ha convertido Podemos. "En una fuerza centralista", responde. Asegura que ha perdido apoyos hasta caer por debajo del 1% en numerosos territorios y que ha terminado tomando las decisiones desde los mismos despachos madrileños que pretendía combatir.

Alberto Rodríguez, junto a Irene Montero y Rafa Mayoral, durante un encuentro con jóvenes de Podemos en Madrid, en 2019. Ricardo Rubio / EP.

No disimula su desprecio político por aquella transformación, aunque evita convertirla en un ataque personal a quien fue su secretario general. "No, nunca he vuelto a hablar con él, ni para bien ni para mal. Esto es política, no es algo personal", dice sobre Iglesias.

La frase deja una distancia difícil de medir. No han hablado desde su ruptura y, sin embargo, Rodríguez prefiere presentarla como una consecuencia natural de las diferencias ideológicas. Tampoco considera que deba avergonzarse de su pasado.

"No me avergüenzo de nada, fue un aprendizaje". Aquí aparece una de las zonas menos cómodas de su relato. Haber ocupado un puesto de tanta responsabilidad proporciona conocimiento sobre el funcionamiento de Podemos, pero también implica haber formado parte de sus mecanismos de decisión.

El diagnóstico que hoy formula contra el centralismo del partido puede ser certero sin que eso convierta automáticamente a sus antiguos dirigentes en meros espectadores de los problemas que contribuyeron a administrar.

Rodríguez defiende que su experiencia le ha servido para establecer límites. "No voy a volver a militar en un espacio que no sea de obediencia canaria", asegura. Y añade que "las decisiones no las puede acaparar una sola persona o un liderazgo a la vieja usanza".

En Drago sostiene que han aprendido la lección. La dirección debe escuchar a todas las islas, no únicamente a Tenerife y Gran Canaria, y su estructura tiene que impedir que una sola figura concentre el poder. "Entendemos que todas las islas deben tener voz y no solo las capitalinas", explica.

Queda por comprobar cómo funcionará ese principio cuando las decisiones sean más difíciles que presentarse a unas elecciones: por ejemplo, si algún día Rodríguez obtiene un escaño y debe decidir el sentido de su voto en una investidura.

Por ahora, su organización continúa estrechamente vinculada a su figura pública, con un recorrido electoral todavía modesto y sin representación autonómica. La voluntad de construir un partido menos personalista convive con la evidencia de que su principal activo es, precisamente, la popularidad de Alberto Rodríguez.

Hay otra ruptura que tampoco ha terminado de digerir. En diciembre de 2023, los cinco diputados de Podemos elegidos en las listas de Sumar abandonaron el grupo parlamentario y pasaron al Mixto.

Entre ellos estaba Noemí Santana, diputada por Las Palmas. Rodríguez sostiene que aquella representación pertenecía políticamente al conjunto de organizaciones que habían participado en la candidatura, incluida Drago, y considera que su antigua formación actuó deslealmente al romper la alianza.

"Podemos se queda con el acta, roba el acta en un caso claro de transfuguismo", acusa. Es una interpretación discutible. El acta pertenece jurídicamente a cada parlamentario, no a los partidos que integraron la candidatura, y la Constitución prohíbe el mandato imperativo.

Podemos justificó su salida al Grupo Mixto por los obstáculos que, según denunciaba, le impedían desarrollar su actividad dentro de Sumar. Rodríguez, por su parte, reprocha que la diputada no rindiera cuentas a las otras fuerzas que contribuyeron a elegirla y que sus socios no llevaran el episodio al pacto antitransfuguismo.

Con esos antecedentes, no resulta sorprendente que Drago haya rechazado una nueva alianza. Lo que sí puede sorprender es la dureza con la que juzga a quienes han decidido intentarlo.

Alberto Rodríguez, de perfil, durante su conversación con EL ESPAÑOL en Santa Cruz de Tenerife. Estefanía Briganty

El voto 176

La nueva coalición de izquierdas en Canarias reúne a Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Nueva Canarias. Sus integrantes la presentan como una fórmula de unidad ante las generales del 29 de noviembre.

Se llama Unidad del Pueblo Canario, una denominación que remite a la histórica Unión del Pueblo Canario, protagonista del nacionalismo progresista de finales de los setenta y principios de los ochenta.

A Rodríguez no le gusta ni el nombre. Considera que recupera de manera interesada la memoria de un movimiento soberanista y que ofende a quienes participaron en aquella experiencia.

Pero su objeción principal no es sentimental. Cuestiona que pueda considerarse canaria una coalición cuya dirección, según argumenta, depende mayoritariamente de organizaciones estatales.

"Es una coalición que ni es de izquierda ni es de obediencia canaria", sentencia. Después endurece la descalificación: "De las cuatro fuerzas que la forman, tres son partidos madrileños que tienen su toma de decisiones en un despacho en Madrid". Y remata: "Espera, espera".

Su principal objetivo es Nueva Canarias, a la que define como una formación de "nacionalismo conservador" golpeada por la escisión que dio origen a Primero Canarias.

Rodríguez recuerda los acuerdos municipales de ese partido con el PP, cuestiona su política territorial y recupera un episodio de 2017 que se produjo cuando él todavía era diputado de Podemos.

Mariano Rajoy necesitaba reunir 176 votos para sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado. El último se lo proporcionó Pedro Quevedo, entonces representante de Nueva Canarias.

Pedro Quevedo, entonces diputado en el Congreso por Nueva Canarias, atiende a los medios de comunicación. Archivo E. E.

"Yo estaba ahí presente en el Congreso de los Diputados, me acuerdo como si fuera ayer", dice.

Rodríguez recuerda el voto que permitió aprobar unas cuentas criticadas por la izquierda por mantener las políticas de austeridad del Gobierno popular. Para él, aquel acuerdo basta para poner en cuestión las credenciales progresistas de la formación que ahora comparte candidatura con sus antiguos compañeros.

El pacto tuvo también otra lectura: Nueva Canarias lo defendió en su momento por las contrapartidas presupuestarias obtenidas para el archipiélago, precisamente esa capacidad de negociación territorial que Drago reivindica hoy como una de sus aspiraciones.

El parecido merece atención. Rodríguez denuncia que Quevedo facilitara los Presupuestos de Rajoy, pero pretende llegar al Congreso para condicionar el voto de su organización a una serie de exigencias canarias.

La diferencia, a su juicio, reside en qué políticas se está dispuesto a respaldar y a cambio de qué. No es una distinción irrelevante, aunque impide despachar cualquier pacto territorial con una etiqueta ideológica sin examinar su contenido.

Nueva Canarias también ha gobernado con el Partido Popular en distintos municipios, recuerda. Y cuestiona el modelo de desarrollo insular que atribuye a sus dirigentes, especialmente en materia turística.

Para él, la nueva candidatura agrupa fuerzas demasiado distintas y demasiado comprometidas con experiencias anteriores como para representar una renovación auténtica.

Drago concurrirá por separado, con Rodríguez al frente de la lista por Santa Cruz de Tenerife y Héctor Morán en Las Palmas. No hubo conversaciones previas para integrarse en la coalición, reconoce.

"No, no, no", contesta al preguntarle por posibles contactos. Atribuye la falta de tiempo al adelanto electoral de Sánchez, que califica de irresponsable, y a las malas experiencias acumuladas.

Pero la decisión plantea un problema que no desaparece por mucho que sus argumentos políticos tengan fundamento: la izquierda canaria llegará dividida a unas elecciones en las que las propias formaciones progresistas saben que cada voto puede resultar decisivo para conseguir representación.

Drago reunió cerca de 30.000 sufragios en las autonómicas de 2023 y su propio líder se quedó fuera del Congreso ese mismo año pese a superar los 53.000 en Santa Cruz bajo el paraguas de Sumar.

No existe garantía de que una candidatura en solitario mejore esos resultados. Tampoco de que los electores que antes votaron a la coalición decidan seguirlo. Rodríguez confía en recuperar lo que llama "voto prestado".

Se refiere a ciudadanos progresistas y soberanistas que, ante la ausencia de un proyecto propio suficientemente fuerte, han optado por otras siglas. Añade el potencial de la abstención y el carácter nuevo de su organización.

"Somos una fuerza nueva de gente joven, donde el 95% nunca ha participado en política partidaria", asegura. La cifra es suya. La aspiración, considerable. Y la competencia no se limita a sus antiguos aliados.

Los barrios

"Somos el único espacio de verdad que le puede disputar el voto popular o parte de él a Vox". Rodríguez pronuncia una de las frases más ambiciosas de la entrevista cuando se le pregunta por el electorado al que pretende dirigirse.

No habla únicamente de arrebatarle apoyos al PSOE o a las fuerzas situadas a su izquierda. Quiere disputar una parte del voto de protesta que ha encontrado refugio en la extrema derecha. EL ESPAÑOL le pide que se explique.

"A nivel del Estado gobierna la izquierda o la autodenominada izquierda", comienza. Y describe una escena política reconocible: los socialistas en el Gobierno central, Coalición Canaria y el Partido Popular al frente del Ejecutivo autonómico y, entre ambas administraciones, una generación de trabajadores que no encuentra vivienda, que soporta la subida de los precios y que observa los escándalos de corrupción con una mezcla de indignación e impotencia.

Alberto Rodríguez defiende limitar las nuevas residencias en Canarias y disputar a Vox el voto de los barrios populares con su nuevo partido, Drago. Estefanía Briganty

"Si eres una persona joven de barrio que ves que no llegas a fin de mes, que la cesta de la compra sube, que la vivienda es inaccesible, que ves los casos de corrupción... ¿quién está confrontando al establishment discursivamente? La extrema derecha".

Su diagnóstico tiene algo de regreso a los orígenes de Podemos. Aquel partido también quiso transformar la frustración social en una fuerza política capaz de combatir a las élites.

Rodríguez cree ahora que el espacio ha terminado demasiado cerca del poder como para representar a quienes lo impugnan, y pretende reconstruir aquella promesa desde una posición soberanista.

"Drago Canarias recoge gran parte de ese sentir de indignación, de frustración y de impugnación, pero dándole una salida progresista", sostiene.

Se le plantea entonces la posibilidad de que esa nueva candidatura no consiga ningún diputado y termine dividiendo todavía más el voto de izquierda. La respuesta no concede demasiado espacio a la autocrítica. "Si la gente en los barrios de nuestra tierra no te va a votar, no es porque exista Drago Canarias, es porque le fallaste".

Es una manera eficaz de trasladar toda la responsabilidad a sus competidores. Si los electores se marchan, otros los habrán decepcionado; si la izquierda pierde representación, la culpa será de quienes no supieron conservar su apoyo.

El argumento contiene una verdad política —ninguna organización tiene derecho de propiedad sobre sus votantes—, pero evita otra cuestión igualmente relevante: un partido puede tener motivos legítimos para concurrir solo y, aun así, contribuir a una fragmentación que perjudique sus propios objetivos.

Rodríguez no parece dispuesto a asumir ese marco. Su apuesta consiste en que la indignación social resulte más movilizadora que el miedo a desperdiciar el voto.

Es especialmente severo con el PSOE. Cita el caso Mascarillas, el de Tito Berni y otras investigaciones que han salpicado al entorno socialista. Le reprocha haber incumplido su promesa de regeneración y sostiene que las condiciones materiales de vida de buena parte de la población no han mejorado.

"Pedro Sánchez ha indultado a corruptos", afirma. La acusación forma parte de una crítica más extensa a los socialistas, a quienes considera responsables, junto con Coalición Canaria, de buena parte de los problemas estructurales del archipiélago.

Desempleo, destrucción del territorio, vertidos al mar y deterioro de los servicios públicos. Rodríguez recuerda que el PSOE ha participado durante años en el Gobierno canario y rechaza que pueda presentarse ahora como una fuerza ajena al modelo que denuncia.

Cuando se le recuerda que existe representación canaria en el Consejo de Ministros, responde de inmediato: "¿Y de qué ha servido?".

Tampoco tiene demasiada consideración por Gabriel Rufián, una de las figuras de la izquierda parlamentaria que ha protagonizado los debates sobre posibles alianzas progresistas.

Rodríguez considera que esos espacios han terminado convertidos en un "juguete roto" y que han hecho "el juego a la estrategia del PSOE", mientras protagonizan disputas públicas que califica de "dantescas".

Su balance de la izquierda estatal es, en suma, demoledor. La juzga centralista cuando se organiza, desleal cuando pacta, incapaz de combatir la corrupción cuando gobierna y demasiado preocupada por sus propias disputas cuando debería responder a los problemas de la gente.

Le queda una dificultad: demostrar que su proyecto puede hacer algo distinto. Y, sobre todo, explicar hasta dónde está dispuesto a llegar.

Poner límites

En la conversación aparece entonces una propuesta que obliga a abandonar las discusiones entre partidos y entrar en un terreno mucho más delicado. Drago defiende una ley de residencia para Canarias, una regulación del crecimiento demográfico que, en la práctica, permitiría restringir la llegada de nuevos residentes al archipiélago.

Es una de las ideas más controvertidas del programa de Rodríguez. También una de las que mejor permite comprender la transformación de su discurso.

Canarias tiene unos 2,3 millones de habitantes y recibe alrededor de 18 millones de turistas anuales, según cifras oficiales. La presión inmobiliaria, los bajos salarios, la escasez de vivienda asequible y las limitaciones de un territorio fragmentado sirven de fundamento a una propuesta que pretende situar el derecho de los habitantes actuales a permanecer en sus islas por delante del crecimiento indefinido de la población.

Rodríguez considera que los salarios y patrimonios de quienes llegan desde países europeos más ricos les permiten competir por viviendas que muchos canarios no pueden pagar.

Cita el precedente de las islas Åland, un territorio autónomo de Finlandia con particularidades jurídicas en la adquisición de inmuebles y el desarrollo de determinadas actividades económicas, y propone explorar mecanismos europeos específicos para las regiones insulares.

La cuestión es hasta dónde puede llegar esa restricción. EL ESPAÑOL le plantea dos casos distintos: un jubilado alemán adinerado que quiere establecerse en Tenerife y un migrante venezolano que busca comenzar una nueva vida en el archipiélago. ¿La misma norma debería afectar a ambos?

Alberto Rodríguez responde a las preguntas de EL ESPAÑOL en la nueva sede de Drago Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, donde desgrana sus diferencias con la izquierda estatal y las razones de su regreso a la política nacional. Estefanía Briganty

"Esto no va de raza ni de procedencia; va de capacidad de carga del archipiélago". Rodríguez defiende una regulación general, con excepciones para la reagrupación familiar y las personas que necesiten protección internacional, incluidas aquellas perseguidas por razones LGTBI.

Se distancia expresamente de Vox, tras ser preguntado, al que acusa de utilizar la nacionalidad y el color de piel para orientar sus propuestas migratorias, y sostiene que el criterio de Drago debe ser la sostenibilidad territorial.

La distinción política existe. Aunque la jurídica resulta bastante más complicada. El derecho a establecerse en un territorio no puede confundirse con la adquisición de una vivienda, del mismo modo que las normas del espacio Schengen no equivalen a la libertad de residencia de los ciudadanos europeos.

El régimen singular de Åland responde a condiciones históricas y jurídicas específicas que no se trasladan automáticamente a Canarias. Establecer un límite general al asentamiento de nuevos habitantes requeriría resolver problemas legales de enorme alcance, además de determinar quién podría entrar, quién quedaría excluido y bajo qué condiciones.

Rodríguez no presenta durante la entrevista un articulado que permita despejar esas preguntas. Tampoco explica con precisión cómo se calcularía el número máximo de residentes ni qué autoridad resolvería los casos que quedaran fuera de las excepciones.

Su razonamiento parte de un diagnóstico territorial, pero el instrumento con el que pretende resolverlo está todavía lejos de ofrecer respuestas para todas sus consecuencias. Hay, además, una contradicción histórica difícil de esquivar.

Durante generaciones, los canarios emigraron a Cuba, Venezuela y otros países americanos. En numerosos pueblos del archipiélago todavía existen familias cuya historia está escrita a ambos lados del Atlántico.

Canarias fue tierra de emigrantes mucho antes de convertirse en destino residencial para ciudadanos del norte de Europa. Ahora un partido que se define progresista plantea limitar el establecimiento de quienes llegan buscando oportunidades semejantes a las que buscaron sus antepasados.

Pregunta.– ¿No es intentar ponerle puertas al campo?

Respuesta.– Complejo es, pero la alternativa es el desastre.

La respuesta tiene la ventaja de reconocer la dificultad y el inconveniente de no resolverla. Porque entre el crecimiento demográfico sin control y una restricción general de las nuevas residencias puede haber otras políticas —fiscales, urbanísticas, de vivienda o de regulación de usos turísticos— cuyo alcance también debería medirse antes de establecer una frontera para quienes desean instalarse en las islas.

Rodríguez insiste en que el problema no es la procedencia de las personas, sino la capacidad del archipiélago para absorber más población. Lo compara con la evolución demográfica del País Vasco —casi nula en 20 años— y reclama que Canarias disponga de herramientas propias para intervenir sobre su crecimiento.

A la vez, se opone a que el archipiélago sea utilizado como lugar de retención para los migrantes llegados desde África. Sostiene que buena parte de esas personas desea continuar su viaje hacia la Península u otros países europeos, donde tienen familiares y redes de apoyo.

Denuncia que la política migratoria de la Unión Europea haya convertido las islas en un "muro de contención externalizado por la Unión Europea". La convivencia entre ambas propuestas requiere una explicación más elaborada que la mera afirmación de que no se discriminará por origen.

Rodríguez quiere limitar la residencia y defender la libertad de movimiento de quienes llegan atravesando el Atlántico. Son objetivos que pueden responder a realidades distintas, pero que obligan a definir con cuidado sus fronteras legales y políticas.

Él considera que la izquierda no debería renunciar a ese debate. "Si no se habla de esto desde posiciones progresistas, se le deja el camino libre a la extrema derecha". Es una frase que ayuda a comprender por qué cree posible competir con Vox desde la izquierda.

En lugar de disputar únicamente sus conclusiones, pretende entrar en asuntos que la derecha radical ha conseguido colocar en el centro de la conversación pública. El riesgo es que el debate termine desarrollándose en los términos de sus adversarios.

La oportunidad, según Rodríguez, consiste en introducir respuestas basadas en criterios sociales y territoriales. No está claro dónde termina una cosa y empieza la otra.

Menos turistas

El otro gran límite que propone afecta al turismo. Rodríguez considera agotado un modelo de crecimiento que ha convertido Canarias en uno de los principales destinos vacacionales de Europa sin resolver algunos de sus problemas sociales más persistentes.

La pregunta surge casi inevitablemente: si Drago quiere reducir el volumen de visitantes, ¿qué ocurriría con los empleos de las camareras de pisos, los trabajadores de hostelería y las miles de familias que dependen de esa actividad?

"La falacia es pensar que por tener 18 millones de turistas hay mejores salarios o menos precariedad", responde. Su argumento cuestiona una de las promesas centrales de la economía turística: que el aumento de visitantes se traduzca automáticamente en mayor bienestar.

Cree que el volumen de actividad ha crecido sin garantizar una distribución suficiente de sus beneficios y que continuar ampliando la oferta agravará la presión sobre los recursos naturales y la vivienda.

"No se trata de que el turismo desaparezca de un plumazo", viene a explicar al defender una transición basada en la capacidad de carga del territorio. Propone medir las disponibilidades de agua, la presión sobre los servicios públicos y la situación del mercado inmobiliario antes de autorizar nuevas fases de crecimiento.

Después enumera posibles alternativas: sector primario, industria audiovisual, desarrollo de software, soberanía digital, energías renovables y actividades comerciales vinculadas a la posición geográfica de Canarias frente a África.

Alberto Rodríguez gesticula al defender las propuestas de Drago Canarias, el partido con el que aspira a regresar al Congreso tras cinco años de ausencia y una ruptura definitiva con sus antiguos aliados de Podemos y Sumar. Estefanía Briganty

Cita experiencias de Azores y Madeira y defiende que el archipiélago aproveche mejor unas condiciones que, a su juicio, se han subordinado durante décadas al negocio turístico. La relación de sectores es amplia. Menos concreta resulta la transición entre el modelo actual y el que propone.

Durante la entrevista no establece cuántos visitantes deberían dejar de llegar, en qué plazos se reduciría la actividad ni cómo podrían sustituirse los empleos afectados. Tampoco determina qué volumen de inversión sería necesario para desarrollar esas alternativas.

Defiende que la capacidad de carga se establezca científicamente, aunque todavía no aporta una cifra que permita traducir ese criterio a un programa de gobierno.

El problema no invalida el diagnóstico sobre la precariedad turística, pero obliga a distinguir entre identificar las debilidades de un modelo y construir una alternativa económica capaz de sostener a quienes viven de él.

Rodríguez considera que la situación es suficientemente grave como para dejar de posponer las decisiones. La vivienda, el crecimiento demográfico y el turismo serían, asegura, condiciones centrales de cualquier negociación en la que Drago llegara a disponer de un diputado decisivo.

Añade otras dos demandas: competencias aeroportuarias y soberanía sobre las aguas territoriales. Acusa a Aena de enriquecerse con la actividad de los aeropuertos canarios mientras la sociedad del archipiélago carece de capacidad suficiente para intervenir en su gestión.

Y señala la política de Pedro Sánchez hacia Marruecos como un riesgo para los intereses canarios en el Atlántico, especialmente por los recursos naturales del monte submarino Tropic.

Todo desemboca en una misma idea, repetida a lo largo de la entrevista: obediencia canaria. Que las decisiones se tomen en las islas. Que el voto de un diputado de Drago no esté condicionado por las necesidades de una dirección estatal. Que, si alguna vez vuelve a Madrid, Rodríguez no tenga que preguntar a nadie cómo debe votar.

Pero antes deberá conseguir que los electores lo devuelvan al Congreso. La última vez que estuvo allí no se marchó voluntariamente.

Cinco años

El 22 de octubre de 2021, Meritxell Batet comunicó la decisión que suponía la retirada del escaño de Alberto Rodríguez. El origen estaba en una protesta celebrada en La Laguna en 2014, durante una visita del entonces ministro José Ignacio Wert.

Siete años después, el Tribunal Supremo lo condenó por un delito de atentado contra un agente de la autoridad a una pena de un mes y quince días de prisión, sustituida por una multa, con una inhabilitación accesoria.

La interpretación de aquella sentencia provocó una controversia jurídica y política que desembocó en su salida de la Cámara. Rodríguez perdió la condición de diputado en medio de una disputa entre las posiciones expresadas por el Supremo, los servicios jurídicos parlamentarios y la Presidencia del Congreso.

Alberto Rodríguez sale del hemiciclo del Congreso en diciembre de 2020, cuando era secretario de Organización de Podemos. Eduardo Parra / EP.

La decisión lo apartó de la institución en la que había desarrollado buena parte de su carrera. Después llegó el Constitucional. En enero de 2024 anuló los pronunciamientos relativos a la prisión y la inhabilitación, manteniendo la multa.

En otra resolución, declaró vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas y anuló el acuerdo de Batet que había causado su salida del Congreso. Pero para entonces la legislatura había terminado. La reparación judicial no podía devolverlo materialmente a su antiguo escaño.

Rodríguez interpreta aquel episodio como una operación política encaminada a expulsarlo del Parlamento. "PP, PSOE y el Supremo actuaron de la mano para quitarse a un diputado incómodo".

La afirmación va más allá de lo que establecieron las sentencias constitucionales, que corrigieron decisiones judiciales y parlamentarias sin acreditar una actuación concertada entre partidos e instituciones.

Rodríguez, sin embargo, continúa convencido de que su salida respondió a algo más que una controversia sobre el alcance de una condena. Tampoco cree que el PSOE haya saldado la deuda política que contrajo con él.

Pregunta.— ¿Le deben una disculpa?

Respuesta.— Más que una disculpa, debieron reparar la situación desde el Tribunal Constitucional y no lo hicieron. Se la deben a la sociedad canaria a la que dejaron sin voz.

La respuesta le permite desplazar el agravio hacia sus electores. No reclama únicamente haber perdido un puesto de trabajo en la política, sino que se restituyera la representación que aquellos ciudadanos le habían otorgado. En esa distinción reside buena parte de su discurso sobre la legitimidad de volver al Congreso.

Hay otra historia, sin embargo, que cuenta bastante más sobre su relación con los antiguos compañeros de Podemos. Cuando fue apartado de la Cámara, recuerda, recibió una llamada de la Secretaría General de su partido.

Podría haber sido el comienzo de una estrategia para defender su escaño. Según su relato, no fue eso lo que le ofrecieron. "Me llamó la Secretaría General de Podemos no para pelear por el escaño, sino para ofrecerme trabajo".

Rodríguez sostiene que respondió de una manera que todavía recuerda palabra por palabra: "Les dije que yo soy de clase obrera y no necesito que me ofrezcan trabajo, sino que lucharan por el escaño".

La escena, tal como la reconstruye, contiene una inversión incómoda de los papeles. Un partido que había convertido la representación de las clases trabajadoras en una de sus grandes banderas ofrecía empleo a uno de sus dirigentes más conocidos, que acababa de perder su puesto en el Congreso.

Y aquel dirigente tenía que recordarles que ya trabajaba antes de convertirse en diputado. No necesitaba que le buscaran un empleo. Lo tenía en la refinería de petróleo de Santa Cruz de Tenerife, la más antigua de España.

Alberto Rodríguez posa para EL ESPAÑOL ante la nueva sede de Drago Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Estefanía Briganty.

Su regreso a Tenerife supuso reencontrarse con los compañeros con quienes había compartido años de turnos y actividad sindical, mucho antes de que su nombre apareciera en los periódicos nacionales.

Allí seguía existiendo una parte de su vida que no dependía de una dirección política ni de los acuerdos parlamentarios que terminaban por romperse. "Fue un bálsamo. Mis compañeros de la fábrica con los que llevo 20 años me recibieron con los brazos abiertos", responde sobre volver.

Por una vez, la respuesta no contiene ninguna acusación. Tampoco el nombre de un adversario. Cinco años después, Rodríguez quiere regresar al Congreso. No con Podemos, el partido cuya organización dirigió; tampoco con Sumar, la coalición a la que prestó su nombre en 2023.

Quiere hacerlo desde un espacio que promete no depender de Madrid y que todavía debe demostrar que puede convertir sus aspiraciones en representación parlamentaria. Ha repartido responsabilidades entre casi todos sus antiguos aliados, ha trazado una frontera con la izquierda estatal y ha colocado sobre la mesa propuestas que le exigirán algo más difícil que denunciar promesas incumplidas: cumplir las suyas.