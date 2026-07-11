Los Blanes, el 'clan' socialista de la Guardia Civil con un general que suena para DAO tras estar en Barajas en el caso Delcy

En la Guardia Civil hay apellidos que funcionan como una contraseña. El de los Blanes es bastante significativo, porque pertenece a una familia instalada desde hace décadas en los escalones altos del Instituto Armado.

El esquema es el siguiente: un padre general, un hijo general de división situado en el centro de la Dirección General y otro hijo coronel al mando de una de las comandancias más relevantes de Andalucía.

El nombre que ahora circula en los despachos es el de David Blanes González. Varias fuentes del cuerpo lo sitúan en las quinielas para convertirse en el próximo Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil si el Gobierno decide finalmente mover a Manuel Llamas.

David Blanes González, en una imagen de archivo. Guardia Civil

Llamas, actual número dos uniformado del Instituto Armado, está imputado junto a la directora general, Mercedes González, en el denominado caso Leire. Por lo que, el movimiento, si se produce, sería algo más que un simple relevo técnico.

Blanes es hoy uno de los mandos más próximos al núcleo de poder de Interior. Desde octubre de 2024 ocupa el Mando del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, una posición de enorme influencia interna.

Aunque no manda una unidad territorial ni una especialidad concreta, está situado en la sala donde se preparan papeles, informes, nombramientos, equilibrios y decisiones.

El ascensor

Su ascenso ha sido rápido, constante y políticamente significativo. En 2020, tras el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, Interior eligió a David Blanes para ocupar su lugar. Aquel relevo fue uno de los episodios más traumáticos de la relación entre Fernando Grande-Marlaska y la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos había sido apartado después de negarse a informar al Ministerio sobre una investigación judicial que afectaba al Gobierno. Blanes, hasta entonces responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid, aterrizó en uno de los mandos más delicados del país justo después de esa ruptura.

Ese destino colocó su nombre en el mapa. Pero no era la primera vez que aparecía cerca de una zona sensible. Blanes era el mando de mayor graduación de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas durante la noche en la que el avión de Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta de Venezuela aterrizó en Madrid pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo. Y el episodio del Delcygate se convirtió en una de las primeras grandes crisis del Gobierno de coalición. Desde entonces, la carrera de Blanes no ha dejado de avanzar.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. E. E. Reuters

Primero llegó Madrid. Después, el generalato. En julio de 2023, el Consejo de Ministros promovió a David Blanes al empleo de general de brigada. Un mes más tarde fue nombrado jefe del SEPRONA, una de las especialidades históricas y con mayor presencia territorial de la Guardia Civil.

Apenas un año después, en octubre de 2024, fue cesado en esa jefatura para asumir el Gabinete Técnico. Y en febrero de 2026 dio otro salto: general de división, el segundo empleo más alto del cuerpo.

Esa sucesión de nombramientos explica la inquietud que ahora se percibe en distintos sectores de la Guardia Civil. Para unos, Blanes representa un perfil solvente, discreto, formado y acostumbrado a la estructura central.

"Es el más idóneo para el puesto", aseguraron fuentes del cuerpo armado a EL ESPAÑOL en 2020, después de describirlo como "afable, dialogante y con buen talante". Pero para otros simboliza la consolidación de una línea de mando muy vinculada a Interior y a la actual dirección política del cuerpo.

El padre

En privado, algunas fuentes hablan ya del "clan de los Blanes", una expresión más propia de los pasillos que de los boletines oficiales, pero que resume una sospecha extendida: la de una familia que ha sabido ocupar, generación tras generación, puestos de poder dentro de la Guardia Civil.

La genealogía ayuda a entender el peso del apellido. El padre de David y Roberto Blanes fue el general Antonio Blanes García, un mando que no pasó por la institución de forma lateral.

Sevillano, fue nombrado jefe del Servicio Fiscal y Antidroga por José Luis Corcuera, ministro del Interior con Felipe González. Luego ascendió a general de brigada, dirigió la Zona de Madrid y llegó a ser subdirector general de Personal de la Guardia Civil.

También presidió la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, una de las entidades históricas del mundo benemérito. No se trata, por tanto, de una saga nacida en los márgenes del cuerpo.

Familia de mando

Los Blanes proceden de una familia de mando. El recorrido de Antonio Blanes generó un capital relacional que, según fuentes del Instituto Armado, ayuda a explicar la familiaridad con la que el apellido se mueve desde hace años en los niveles altos de la institución.

El segundo hermano, Roberto Blanes González, completa la fotografía. Coronel jefe de la Comandancia de Málaga, tomó posesión en 2022 en un acto presidido por el propio ministro Fernando Grande-Marlaska.

Málaga es una provincia estratégica por presión migratoria, narcotráfico, delincuencia organizada, presencia internacional y litoral. Mandar esa comandancia sitúa a cualquier coronel en un escaparate relevante dentro del cuerpo.

El caso de Roberto no presenta, al menos con la información pública disponible, una secuencia de ascensos tan llamativa como la de David. Su trayectoria aparece menos expuesta, menos política y menos documentada en fuentes abiertas.

Roberto Blanes, durante su posesión como nuevo jefe de la Comandancia de Málaga, a la que acudió el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. E. E.

Pero su presencia en la ecuación familiar refuerza la idea de continuidad: un padre general, un hijo general de división en la Dirección General y otro hijo coronel en una comandancia de peso.

La pregunta que se hacen ahora varias fuentes internas no es si los Blanes tienen carrera, porque la tienen. La cuestión es si esa carrera se ha visto favorecida por una combinación de méritos, oportunidad política y relaciones acumuladas durante décadas.

Un candidato

En la Guardia Civil, como en cualquier institución jerárquica, ascender nunca depende sólo de una hoja de servicios. Depende también de quién propone y firma. El posible salto de David Blanes al DAO sería, en ese sentido, la culminación natural de su trayectoria reciente.

El Director Adjunto Operativo es el máximo mando uniformado de la Guardia Civil. De él dependen las grandes estructuras operativas del cuerpo y su relación diaria con la dirección política.

En un momento marcado por la imputación del DAO Manuel Llamas y por la presión judicial sobre Mercedes González, cualquier relevo sería leído como algo más que un cambio administrativo. Y Blanes ofrece una ventaja evidente para Interior.

Conoce la Dirección General desde dentro, dirige el Gabinete Técnico, ha pasado por Madrid, por SEPRONA y por Barajas, y ha sido promovido durante la etapa de Marlaska. Para el Ministerio, podría ser una solución de control. Para sus críticos dentro del cuerpo, precisamente por eso, sería una señal de cierre de filas.

David Blanes, durante una comparecencia en el Senado en 2024. Europa Press.

La imputación de Mercedes González y Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia ha abierto una grieta que todavía no se ha cerrado. El Gobierno mantiene su respaldo público a ambos, pero en los cuarteles y en los despachos ya se habla de escenarios.

La historia de los Blanes permite contar algo más amplio que una simple quiniela de nombramientos. Permite observar cómo se construye el poder dentro de la Guardia Civil: por escalafón, por destinos, por confianza, por familias, por silencios y por decisiones que casi siempre aparecen en el BOE cuando ya han sido tomadas en otra parte.

En el caso de David Blanes, la secuencia es clara. Cada peldaño tiene una explicación administrativa. Todos juntos dibujan una trayectoria de enorme velocidad política. Y en el fondo aparece el apellido.