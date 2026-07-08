La boda frustrada de Jonathan Andic en Ibiza que "encendió" a Isak: un hotel blindado por 1,2 millones para sólo 150 invitados

Jonathan Andic y Paula Navarro querían celebrar su boda en el lujoso hotel Six Senses, en el norte de Ibiza; un evento que Isak no aprobaba y que generó una disputa familiar por la cuantía y el lugar. Arte E. E.

La boda que Jonathan Andic proyectó en Ibiza no llegó a celebrarse, pero dentro de la investigación sobre la muerte de su padre aparece como algo más que una simple fiesta frustrada.

Fuentes conocedoras de las pesquisas la sitúan como uno de los episodios que "impulsó" una mala relación entre el heredero de Mango e Isak Andic en los meses previos al fallecimiento del empresario.

Una boda cara no puede explicar por sí sola una fractura familiar, sostienen las mismas fuentes, pero sí condensa casi todo lo que había empezado a irritar al patriarca: el gasto desorbitado, la ostentación y la utilización de recursos vinculados a la compañía.

Jonathan Andic y Paula Nata son fotografiados junto a su bebé en las proximidades de su casa en Barcelona. EP.

"A Isak aquello no le gustó nada", resume una fuente próxima al caso. "No era sólo una boda. Era una manera de hacer las cosas". La alianza del primogénito con Paula Navarro Tarrés, profesional del marketing e influencer, tenía un claro enfoque pensado más en la exposición que en la intimidad.

Estaba siendo organizada por dos personas muy cercanas a la pareja. Entre ellos, un relaciones públicas reconocido entre la burguesía catalana y dedicado a la producción de eventos con marcas de lujo. Luego se unió al plantel una empleada de Mango, que no del family office, lo que habría también creado molestias dentro de la empresa.

Exclusividad en Ibiza

La celebración iba a tener lugar en el Six Senses Ibiza, uno de los hoteles más exclusivos de la isla. Se trata de un resort levantado frente a Cala Xarraca donde el lujo no se vende como exceso sino como retiro. Dentro todo se resume en villas, suites, terrazas sobre el mar, gastronomía de autor y tratamientos de bienestar.