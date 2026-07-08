La boda frustrada de Jonathan Andic en Ibiza que "encendió" a Isak: un hotel blindado por 1,2 millones para sólo 150 invitados
El primogénito y su pareja, Paula Navarro, planificaron de la mano de dos amigos suyos y una empleada de Mango una gran celebración en el resort que Isak nunca aceptó financiar por considerarla "costosa" y "ostentosa"
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La boda que Jonathan Andic proyectó en Ibiza no llegó a celebrarse, pero dentro de la investigación sobre la muerte de su padre aparece como algo más que una simple fiesta frustrada.
Fuentes conocedoras de las pesquisas la sitúan como uno de los episodios que "impulsó" una mala relación entre el heredero de Mango e Isak Andic en los meses previos al fallecimiento del empresario.
Una boda cara no puede explicar por sí sola una fractura familiar, sostienen las mismas fuentes, pero sí condensa casi todo lo que había empezado a irritar al patriarca: el gasto desorbitado, la ostentación y la utilización de recursos vinculados a la compañía.
"A Isak aquello no le gustó nada", resume una fuente próxima al caso. "No era sólo una boda. Era una manera de hacer las cosas". La alianza del primogénito con Paula Navarro Tarrés, profesional del marketing e influencer, tenía un claro enfoque pensado más en la exposición que en la intimidad.
Estaba siendo organizada por dos personas muy cercanas a la pareja. Entre ellos, un relaciones públicas reconocido entre la burguesía catalana y dedicado a la producción de eventos con marcas de lujo. Luego se unió al plantel una empleada de Mango, que no del family office, lo que habría también creado molestias dentro de la empresa.
Exclusividad en Ibiza
La celebración iba a tener lugar en el Six Senses Ibiza, uno de los hoteles más exclusivos de la isla. Se trata de un resort levantado frente a Cala Xarraca donde el lujo no se vende como exceso sino como retiro. Dentro todo se resume en villas, suites, terrazas sobre el mar, gastronomía de autor y tratamientos de bienestar.
Para una familia multimillonaria podría parecer un lugar natural. Para Isak Andic era justo lo contrario a lo que debía hacerse. El fundador de Mango prefería una celebración en la villa que poseen en Formentera. "Algo más recogido, más de familia y menos aparatoso", describe una persona conocedora de aquella discusión.
La diferencia entre un punto y otro era, a pesar de la corta distancia geográfica, abismal. En Formentera la boda quedaba dentro del perímetro privado de la familia, sobre todo por la situación de la vivienda, próxima a la Torre de sa Gavina y sin nada alrededor.
El Six Senses, en el norte de Ibiza, se convertía en una operación de lujo blindada. Personal del hotel consultado por este periódico estiman que una boda de esas características podía superar el millón de euros.
"En torno al millón doscientos mil", subrayan. La cifra no corresponde a ningún presupuesto oficial del resort, cuyos precios son reservados, es una estimación construida a partir de la operativa necesaria para un evento de ultralujo con más de un centenar de invitados.
"Una boda así se mide por lo que tienes que cerrar. Las habitaciones y villas que reservas y especialmente los espacios que dejas fuera del circuito normal del hotel", prosiguen desde el complejo hotelero, muy acostumbrados a la preparación de este tipo de eventos.
Más de un millón
La estimación de 1,2 millones, que Isak dejó claro que no iba a pagar, sale de esa lógica. Una cena principal con menú de alta gastronomía, vinos, champán, barra libre y servicio prolongado puede alcanzar una cifra elevada, pero no explica por sí sola el salto al millón.
La factura crece cuando se añaden varias noches de alojamiento, villas para el círculo más próximo, espacios cerrados al público, actos previos, brunch de despedida, producción musical, iluminación, transporte privado y un equipo de coordinación capaz de mover a invitados y proveedores sin que el dispositivo resulte visible.
Eso era lo que incomodaba al occiso. No tanto el precio como el tono. Fuentes próximas a la familia sostienen que el fundador de Mango veía en aquella celebración un exceso difícil de justificar, más aún cuando —como ya publicó EL ESPAÑOL— en la preparación se habrían utilizado recursos y personas vinculadas a la compañía.
"Para Isak, Mango no era una prolongación de la vida privada", explica una fuente conocedora de su entorno. "Y esa boda era justamente a eso".
En pausa
La celebración, ante la negativa de Isak, nunca se ejecutó en los términos previstos. El Six Senses no llegó a quedar blindado para la familia Andic. Pero el proyecto dejó una huella clara en el entorno familiar y en la reconstrucción de los meses previos a la muerte del patriarca.
Para los investigadores de los Mossos, estos hechos son una pieza más dentro de lo que describen como "una relación deteriorada" después de la realización de diversas entrevistas personales y otras pruebas documentales.
Sin embargo, siguen manteniendo como principal hipótesis de la muerte violenta de Isak Andic el móvil económico. Jonathan, siempre según la versión que el cuerpo policial sostuvo ante la jueza de Martorell en diferentes informes, pudo haber matado a su padre por una "obsesión con el dinero".
"Justo después de enterarse de que iba a recibir una cantidad inferior a la pactada para su herencia por la creación de una nueva fundación destinada a la ayuda de personas con bajos recursos económicos", resume uno de los escritos.