El 'fake' de las 'influencers' creadas con IA que venden productos en Instagram: "El 70% de la gente no lo identifica"

El desarrollo de la IA está provocando que se utilice para casi todo, también para que las grandes marcas promocionen sus productos en redes sociales como Instagram utilizando influencers 'fake'.

Muchas veces la gente que consume este tipo de contenido en el que se le trata de "vender" un producto es incapaz de diferenciar si se trata de personas reales o de IA. Cada vez más la IA se está infiltrando en la publicidad y en la venta de productos.

Sin embargo, este tipo de prácticas que impiden que se pueda discernir sobre qué es lo que está detrás de esas cuentas, están provocando que haya una petición a las marcas para que sean más transparentes e indiquen cuando se están usando avatares para vender sus productos y cuando son personas reales con cuentas reales.

Las empresas, cada vez más, recurren a generar contenido con IA y tratan de mostrar experiencias reales para promocionar productos y que los clientes los compren, pero no dan ningún tipo de indicación o de advertencia sobre que la persona que los está probando no es un humano, no es real.

El problema está en que, hasta ahora, no había normas o leyes específicas que obliguen a las marcas que están creando contenido de influencers con inteligencia artificial a informar, de alguna manera, de que todo ese contenido ha sido creado con IA.

Sin embargo, esto está a punto de llegar su fin. Y, es que, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que se aprobó en agosto de 2024, tendrá que aplicarse en su totalidad a partir del 2 de diciembre de 2026 -aunque originariamente estaba previsto para el 2 de agosto.

A partir de diciembre, todo el contenido generado o manipulado con inteligencia artificial, tanto imágenes como vídeo o audio 'deepfake' tendrá que llevar una identificación que etiquete claramente que ese contenido no es real y que se ha alterado con las nuevas herramientas tecnológicas, es decir, con IA.

Así, los clientes deberán ser informados cla

https://www.instagram.com/reel/DWsiWuHjMpF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

ramente cuando el contenido promocional lo están presentando simulaciones y no personas reales.

Incorporación en grandes marcas

Grandes firmas han incorporado estas prácticas como una parte más integrada dentro de sus campañas de marketing y de sus estrategias de ventas que están diseñadas para redes sociales.

Un caso es el de una novia llorando en el que muestra su felicidad al haber utilizado la aplicación Once en su boda. En estos vídeos dice que "todos esperaban una boda sin teléfonos" así que les dio cámaras.

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Otro caso es el de una mujer generada con IA que aparece usando la aplicación Maket que emplea precisamente esta tecnología para diseñar y planificar productos de vivienda.

En este sentido, Maked ha reconocido que hace uso de "influencers generados por IA" porque les sirve "para probar conceptos creativos y estrategias de marketing a pequeña escala antes de invertir en campañas más amplias".

Pero no es el único caso, por ejemplo Jörgen Andersson, Chief Creative Officer de la firma ha asegurado que están "Estamos explorando tecnologías emergentes como la IA generativa para amplificar la creatividad y reimaginar nuestra forma de mostrar la moda".

Una práctica cada vez más extendida porque según afirma Clarissa Mansbridge, exrepresentente de celebridades que crea imágenes de influencers de IA, las marcas conectan porque poseen la capacidad de crear humanos digitales, hiperrealistas e inspiradoras.

En España es el caso de algunas modelos que tienen un gran éxito en Instagram como es el caso del perfil de Aitana López que cuenta con 390 mil seguidores en Instagram y un perfil verificado. En su caso ha colaborado con marcas como H&M, Victoria’s Secret o Llongueras.

https://www.instagram.com/reel/DZsSccZo1wO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

"Con Aitana exploramos nuevas opciones que, gracias a la tecnología, nos ayudan a capitalizar la innovación en el sector de la moda y la belleza. Que influencers o modelos se atrevan con un cambio de look no es tan fácil, y con modelos de IA se nos abre un abanico infinito de posibilidades”, afirma María Linares, Chief Marketing Officer (CMO) de Llongueras.

Impacto a partir de agosto

Con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que entrará en vigor en su totalidad este mes de agosto, las compañías creadoras de contenido serán las más afectadas.

El único objetivo de esta nueva norma es que se garantice la transparencia de cara a usuarios y consumidores y que se integre la etiqueta de "contenido generado por IA" para que cada usuario que esté navegando en Instagram o en cualquier otra plataforma pueda identificar y filtrar con claridad el tipo de contenido que está consumiendo y no haya dudas al respecto.

En España, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) será la que vele porque se incorpore la normativa europea. En este sentido, para el ministro de Transformación Digital, Óscar López, "cuando hablamos de IA confiable, se trata de proteger los derechos de los ciudadanos".

Aunque en España para quien no cumpla con esta normativa, de momento, la ley aprobada por el Consejo de Ministros para el uso ético, inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial, solo prevé "amonestaciones", "apercibimientos" o "actuaciones disciplinarias" a la Administración Pública.

Sin embargo, a la empresa privada las multas podrían suponer una cuantía de millones de euros si incumplen la normativa que se dicta desde la Unión Europea para señalizar el tipo de contenido que se está vendiendo o promocionando no es real, sino que está siendo creado por IA.

Así que a partir de ahora, estas influencers que son falsas y que "el 70% de la población no es capaz de identificar correctamente" no podrán continuar en Instagram o en cualquier otra plataforma a no ser que incluyan a partir de agosto una advertencia en la que evidencien que están generadas por IA y que esos perfiles no pertenecen a una persona real.