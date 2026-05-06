El médico inglés del 'Hondius', contagiado "muy grave" por hantavirus, fue trasladado en avión ambulancia a Tenerife

El médico británico del crucero polar MV Hondius, uno de los cuatro contagiados por el presunto brote de hantavirus que ha dejado ya tres muertos a bordo, fue evacuado este martes por la tarde en estado "muy grave".

Lo hizo en un avión ambulancia rumbo a Tenerife, donde será atendido en una de las unidades de enfermedades infecciosas de referencia en España, según confirman fuentes conocedoras del operativo.

La salida del aparato se produjo desde el aeropuerto internacional Nelson Mandela, en Praia (Cabo Verde), pocas horas después de que las autoridades locales autorizaran una evacuación médica urgente ante el deterioro del facultativo, que hasta ese momento había estado atendiendo a los pasajeros en el propio barco.

Foto de archivo del interior del avión utilizado para la evacuación a Canarias del médico inglés. E. E.

El traslado se llevó a cabo en un Bombardier Challenger 605 medicalizado, operado por Luxembourg Air Rescue, una compañía especializada en evacuaciones sanitarias internacionales, que despegó con destino Tenerife Sur a última hora de la tarde, en un vuelo coordinado con autoridades sanitarias y aeroportuarias de varios países.

La operación, discreta pero de máxima prioridad, se activó cuando el estado del médico —clave en la gestión inicial del brote a bordo— pasó de crítico a potencialmente irreversible sin atención hospitalaria avanzada, según explican fuentes cercanas al caso.

El buque, confinado

Hasta ese momento, el Hondius permanecía retenido frente a las costas de Cabo Verde con 141 pasajeros confinados y al menos cuatro casos confirmados de infección, entre ellos el propio médico, que se habría contagiado durante la atención a los primeros enfermos.

Tres personas —dos pasajeros neerlandeses de 70 y 69 años, y un tercer afectado cuya nacionalidad no ha trascendido— murieron en los días previos tras desarrollar síntomas compatibles con hantavirus, una enfermedad infecciosa poco frecuente en Europa pero potencialmente letal, asociada al contacto con roedores o sus excrementos.

El traslado del sanitario marca un punto de inflexión en la gestión de la crisis, hasta ahora contenida en el interior del buque. La evacuación no solo responde a la gravedad del paciente, sino también a la necesidad de aislar y tratar el caso en una instalación con capacidad para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Imagen de archivo del crucero holandés MV Hondius. E. E.

Tenerife, el destino

En ese contexto, Tenerife aparece como destino lógico: la isla cuenta con dos unidades altamente especializadas en enfermedades infecciosas y medicina tropical, preparadas para tratar patologías importadas y situaciones de aislamiento complejo.

Entre ellas destacan la del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, con más de 25 años de experiencia en este tipo de casos, y la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ambas con protocolos específicos para enfermedades emergentes y contagiosas.

Fuentes sanitarias señalan que estos centros han tratado históricamente patologías como fiebre hemorrágica, infecciones tropicales o casos complejos de VIH, y cuentan con unidades de aislamiento de alto nivel, diseñadas precisamente para escenarios como el actual.

"Son estructuras preparadas para contener y tratar enfermedades infecciosas importadas sin poner en riesgo al entorno hospitalario", explican fuentes médicas consultadas por EL ESPAÑOL, que subrayan la importancia de actuar con rapidez en cuadros compatibles con hantavirus, cuya evolución puede ser fulminante si afecta al sistema respiratorio.

Mientras tanto, a bordo del Hondius, la situación sigue siendo tensa pero estable. Los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes, con salidas controladas a cubierta y bajo supervisión médica, en un intento de evitar nuevos contagios.

La tripulación, reforzada por protocolos de emergencia, ha mantenido la operativa básica del barco, incluyendo el suministro de alimentos y atención sanitaria básica, en un entorno que algunos pasajeros describen como "una cuarentena flotante con vistas al Atlántico".

Desde el exterior, las autoridades sanitarias continúan evaluando la posibilidad de nuevas evacuaciones o un eventual desembarco controlado, aunque por el momento Cabo Verde ha mantenido restricciones estrictas para evitar la propagación del brote en tierra.

El caso del médico evacuado resume la dimensión del riesgo: el profesional que atendía la emergencia se convirtió en paciente crítico en cuestión de horas. Su traslado a Tenerife no solo busca salvar su vida, sino también contener una amenaza sanitaria cuya evolución sigue siendo incierta.

Las próximas horas serán clave para determinar el alcance real del brote y la capacidad de respuesta de los sistemas implicados, en un episodio que ha pasado de incidente médico a crisis internacional en apenas unos días.