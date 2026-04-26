Milady Palace, el 'puticlub de nivel' junto al chalé que Globalia pagó a Ábalos en Marbella, tenía fama entre miembros del PSOE

José Luis Ábalos recibió en su móvil una serie de fotos y vídeos de un chalet en Marbella. Allí iba a pasar tres semanas, gratis total "por las molestias generadas", según le escribió Koldo García acompañando a las imágenes del inmueble, que visitó en persona.

Era el 10 de agosto de 2020, en plena pandemia, y dos días antes el Ministerio de Transportes había lanzado un comunicado anunciando el rescate de Air Europa por parte de la SEPI. Algo que no se aprobaría oficialmente hasta noviembre.

La UCO considera que el disfrute de aquel chalé fue la contraprestación que recibió el exministro por las gestiones realizadas para que Air Europa, con aquel comunicado, pudiera tranquilizar a sus acreedores.

El inmueble se llamaba Villa Paraíso, sigue en pie y se enclava en la Urbanización Villa Parra Palomera, en la carretera de Puerto Banús.

Se encuentra en la misma manzana que el mítico 'Milady Palace', un lupanar de lujo, hoy cerrado, que ya salpicó al PSOE hace unos años en uno de sus primeros escándalos relacionados con la prostitución. Ambos edificios comparten propietario y pertenecen a una misma finca registral.

Ábalos llegó a Málaga el 12 de agosto para permanecer con su familia hasta el 23 en el citado chalé. A las 24 horas de su llegada, el secretario general del PSOE le escribió a Koldo, quien años atrás había sido portero de clubes de alterne, que "lo de al lado [de la casa] no es un bar de copas, cabrón (...) Es un puticlub de nivel".

Un lupanar de alto standing, el 'Milady Palace' que ya había sido protagonista de un gran escándalo político vinculado al Partido Socialista. Prostitución, PSOE y dinero público.... 13 años atrás, aunque se resolvió judicialmente en 2018.

Por las conversaciones captadas por la UCO en sus informes, que Ábalos recayera precisamente junto a un puticlub fue una ironía del destino, o una mala puntería de Koldo y su mujer, encargada de gestionar el alquiler de un chalé de lujo en Marbella para el ministro de Transportes, quien ya tenía una doble vida.

Fue mucho antes que otros dos grandes escándalos: el de Juan Bernardo Fuentes Curbelo 'Tito Berni', quien, como José Luis Ábalos, elegía a las mujeres por catálogo.

O el de Fernando Villén, asiduo a prostíbulos sevillanos utilizando la tarjeta de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía, de la que era director.

El precedente

La investigación del caso conocido como el de las facturas falsas del Ayuntamiento de Baena arrancó en julio de 2007, tras la denuncia de un empresario que habló con la Guardia Civil denunciando una presunta trama que implicaba a un empresario de la localidad y a dos empleados municipales.

Uno era Rafael Santano, considerado el 'cerebro'. Era personal de confianza y secretario del alcalde y senador socialista por Córdoba, Luis Moreno Castro. El otro era Juan Díaz Pérez, personal laboral que ejercía como chófer.

El otro era Antonio Jesús Gómez Rosa, propietario de la empresa Hagosan, de carpintería metálica. Esta pyme venía trabajando para el ayuntamiento desde el año 2000 efectuando otras menores en determinados espacios municipales.

Una de las estancias del 'Milady Palace'. E.E.

El caso cae en manos de la Policía Judicial, que realiza, por orden del juez instructor, escuchas, y también interviene varios teléfonos. Así, hasta averiguar que durante al menos dos años el empresario estuvo emitiendo facturas por el dinero que le indicaba Rafael Santano Cañete y Juan Díaz Pérez.

Como secretario del alcalde, se había ofrecido “a dar un trato de favor a Antonio Jesús Gómez Rosa”, para agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Baena por las obras realizadas.

Todas eran ficticias: cargaban el pago al Ayuntamiento y luego devolvían parte del dinero municipal en efectivo para repartírselo entre ellos.

Hasta donativos religiosos

En marzo de 2009, ya trascendía públicamente que los implicados habían llegado a justificar esas facturas hasta como “donativos religiosos” o gastos de protocolo, mientras en realidad les servía para financiar salidas y fiestas en Marbella. Y en concreto, en el Milady Palace.

El 6 de septiembre de 2007 la Policía Judicial interviene una conversación telefónica entre Juan Díaz Pérez con un trabajador del club de alterne.

Juan Díaz telefonea al prostíbulo con motivo de un inminente viaje desde Baena hasta Marbella para pegarse otra juerga con dinero público.

-Buenas, soy Juan, el de Córdoba. ¿Cómo está por ahí el ambiente? ¿Hay buenas tías?

-No sé quien es usted, no le ubico, perdone.

-Cojones, de allí del Milady, ¿No me conoces, cojones? Con la de veces que nos hemos bebío copas.

Una de las zonas de copas, en la zona de jardín con piscina, del prostíbulo. E.E.

Las copas, en el año 2007, costaban en el Milady 15 euros, según ha podido saber este periódico. Las de las chicas, subían a 30. Una hora con una prostituta suponía 300 euros.

Según fuentes consultadas, todas las mujeres -colombianas, rumanas, ucranianas, rusas y de otros países de Europa del Este- podrían haber pasado "perfectamente por modelos de pasarela". Iban muy arregladas, con vestidos de noche. "Todas muy bellas".

Cuando el trabajador al teléfono lo termina identificando, Juan el de Córdoba pregunta por "una brasileña, una alta que estaba, que está muuu buena".

El procedimiento judicial se alargó varios años, hasta septiembre de 2016, cuando comenzó el juicio. Se les juzgó por delitos de falsificación de documento mercantil y oficial, y un delito continuado de estafa.

Ese mismo año, la Audiencia de Córdoba condenó a los dos funcionarios y al empresario. Ninguno pisó la cárcel: los acusados pactaron con la Fiscalía, reconociendo los hechos.

La sentencia dio por probado un fraude de 24.549 euros, pero también se barajó una cifra mayor, 37.434 euros, cuando se describían las facturas falsas usadas para las salidas al Milady Palace de Marbella.

Otra de las estancias del lupanar marbellí que colinda con el chalé que disfrutó Ábalos. E.E.

Aquello acabó costándole la carrera política al alcalde y senador, Luis Moreno, quien tuvo que dimitir de sus cargos cuando el caso saltó a los medios de comunicación, y que supuso un cataclismo político en Andalucía.

Desde el principio aseguró que ponía "la mano en el fuego" por ellos y su inocencia. En 2018 se dio de baja del PSOE.

Los tres implicados fueron condenados a seis meses de prisión , y al pago de una indemnización de 10.000 euros, cuando se le pedía seis años de cárcel para cada uno de los encartados y al pago de una indemnización de más de 30.000.

Los funcionarios fueron inhabilitados durante un año y medio para ejercer cargo público, pero solo en los puestos en los que cometieron los delitos, como matizó en diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Córdoba.

"Discreción"

Meses después, Ábalos recala en 'Villa Parra', como aparece citado el chalé marbellí en el informe de la UCO. Desde allí informa a Koldo que el propietario del burdel vecino "es el mismo dueño que el de la casa".

"Eso no es verdad", le replica Koldo. "Pero si es un libanés", manifestó Koldo. Ábalos le responde con un "¿Y? Los árabes se lo montan así".

De hecho, la explotación del 'Milady Palace' estuvo a cargo durante muchos años de Suncres Costa SL, una sociedad que tuvo como apoderado a David Abidriss, un francés nacido en Marruecos, y a Mikael David Abenmou como administrador único.

Abidriss figuró en el cargo hasta 2007, y luego estuvo trabajando de encargado en el establecimiento. Tenía antecedentes por narcotráfico.

Fue asesinado por un sicario en enero de 2013 cuando salía de su domicilio. Se trata de uno de los primeros asesinatos por encargo de la Costa del Sol, por un asunto relacionado con el tráfico de drogas. El sicario, además, utilizó un Kalashnikov con el que le disparó dos ráfagas. Fue detenido dos años después.

"La propiedad, o la gestión de ese prostíbulo siempre fue oscura", rememora una fuente experta en casos policiales y judiciales como 'Malaya' y de los entresijos de Marbella.

"Se sabe que detrás del Milady Palace, como del 'Playboy' de San Pedro de Alcántara, que es del estilo de este lugar, han estado y están francoargelinos. Gente no muy recomendable, relacionada con la prostitución".

La historia

En agosto de 2020, y en solo 24 horas de estancia, Ábalos se entera de parte de la historia del chalé y se la cuenta a su asistente. "De hecho, me dicen que la casa era para lo mismo [un prostíbulo] pero con más nivel. O sea, que discreción", pidió el ministro.

Imagen del chalé en el que Ábalos disfrutó en Marbella, lindando con el prostíbulo. E.E.

Es entonces cuando Koldo le indica que la hay, porque "se piensa [el libanés] que soy yo el que está ahí", y le jura que la casa "está hasta anunciada la casa en páginas de alquiler. Y que cuando fui había una familia inglesa".

"Y el tío [el libanés] ni por el forro lleva casa de esas", prosigue el asesor. "Que lo de al lado es un bar de copas lo pone en la puerta, y que está cerrado por el Covid. Yo he estado tres días ahí y no he visto ni una tía ni movimiento (…)", le porfía.

El entonces secretario general del PSOE zanja la conversación: "Pues eso me dicen".

El alquiler de este chalé ascendió a 9.800 euros que hubo que abonar antes de la entrada. Según la UCO no se hallaron movimientos al respecto en las cuentas de Koldo García ni en las de Ábalos.

El contrato lo firmó la mujer de Koldo, quien abonó 8.000 en efectivo. Los investigadores "al objeto de localizar retiradas de dinero que permitiesen afrontar el pago de esa cantidad en efectivo, no han observado movimientos para tal fin", dicen los investigadores del Instituto Armado.

Según el informe policial, el alquiler fue una contraprestación de la aerolínea por las gestiones realizadas, materializadas en ese comunicado difundido el 8 de agosto previo al rescate.

Javier Hidalgo sostuvo esta semana en el Supremo que no tuvo constancia ni pidió ninguna nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes para favorecer el rescate de Air Europa.

Afirmó también que esa nota “nunca se produjo ni se publicó” y que lo que existió, como única única comunicación oficial que recibió la empresa, fue un documento de la SEPI del 9 de septiembre de 2020 para mostrar a los acreedores.

En la actualidad, la propiedad del chalé y del antiguo lupanar, que forman parte de una misma nota registral, han iniciado los trámites para convertirlos en un hotel. Lo confirma a EL ESPAÑOL el Ayuntamiento de Marbella, que precisa que "se ha aprobado una declaración de conveniencia y oportunidad, con la que se manifiesta el interés de la Corporación en la tramitación de esta iniciativa para su conversión en un hotel".

Se trata de un expediente de propuesta de delimitación "para una Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana (ATU-MU) en esta parcela clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como suelo urbano con uso residencial unifamiliar, excepto 480 metros cuadrados de parques y jardines".

El proyecto contempla además "un aumento de la edificabilidad y sus promotores deberán ceder suelo y ejecutar un viario público y acondicionar el perímetro de la parcela".