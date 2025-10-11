René ZZ, el tatuador converso al catolicismo tras un sueño: "Las mujeres son hijas de Dios y sólo hay una manera de amarlas"

Una noche de 2021, durante un sueño, la vida de René Ponte, más conocido en YouTube como René ZZ, cambió para siempre. "Soñé que Dios me amaba y que yo le amaba a él. Y fue el sentimiento más fuerte que puede uno experimentar en el mundo", asegura René en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Desde entonces, dice haber descubierto la felicidad más absoluta en las cosas más esenciales para él. "Antes solía perderme fácilmente en experiencias estimulantes y ordinarias, ahora me ilusiona pensar que mañana voy a ir a misa".

A sus 34 años, este youtuber gallego ha logrado reunir a casi dos millones de seguidores en su canal, donde empezó principalmente haciendo vídeos de tatuajes y que ahora se ha convertido en un espacio para el diálogo, la reflexión y la fe.

Su cuerpo bañado en tinta es la mayor muestra de su dedicación anterior. Una estética que contrasta con la imagen de fiel devoto de Dios. Aunque, paradójicamente, según él, eso le otorgue mayor credibilidad. "Cuando ven mi estética en misa, piensan: a este tío seguro que se le ha aparecido Dios".

Cuando recibe críticas sobre su conversión y el altavoz religioso y espiritual en que se ha erigido su canal, René piensa "en aquellos católicos que a lo largo de la historia han sido asesinados o crucificados porque no querían negar a Cristo".

"Yo lo único que tengo que soportar es que alguien que no conozco me diga que Dios no existe y que estoy equivocado. Puedo con eso y con más", comenta.

Pregunta.– ¿Por qué decidió empezar en YouTube?

Respuesta.– Desde siempre me han llamado la atención las redes sociales. Empecé subiendo fotos a Fotolog, Tuenti y luego empecé a hacerlo en Instagram, y me llamaba mucho la atención comunicarme con gente y transmitir cosas. Así que pensé que hacer vídeos era la mejor manera. Por ello, me abrí un canal de YouTube y me puse a hablar de las cosas que me interesaban.

P.– Empezó hablando de tatuajes y hoy tiene un canal que se ha convertido en un espacio de diálogo sobre fe y vida. Una transición peculiar.

R.– Sí, desde el principio ya intenté hacer algún vídeo de temática variada, porque lo que quería era hacer una declaración de intenciones de lo que iba a ser mi canal, en el cual iba a hablar de lo que me apeteciese en cada momento.

Y hablaba de tatuajes porque me di cuenta de que había mucha desinformación sobre el tema y la gente lo agradecía. Aunque siempre lo intercalaba con algún que otro vídeo de otra temática diferente. Los tatuajes eran realmente una excusa para hablar de por qué hacemos las cosas que hacemos y hacia dónde vamos.

P.– Y en ese devenir, su canal vive un cambio a raíz de que inicia un proceso de conversión al cristianismo y empieza a hablar sobre religión y fe. ¿Cuál fue el germen de eso?

R.– El germen fue Dios. Yo tuve un sueño el 25 de marzo de 2021 que no tenía nada que ver con ningún otro sueño que había tenido. Ese sueño fue muy revelador y muy potente. Soñé que Dios me amaba y que yo le amaba a él. Y fue un sentimiento mucho más fuerte que cualquier otro que exista en el mundo.

Cuando me desperté, supe que eso no era simplemente un sueño, sino que era Dios diciéndome todo lo que necesitaba saber. Pasaron los días y reflexioné mucho sobre ello. Hasta que pasaron los meses y me pregunté realmente si Dios existía y tuve muy claro que sí porque Él me había hablado en ese sueño. Y a partir de ahí empecé a preguntarme qué es lo que Dios quería de mí.

René soñó con Dios u ahora se ha convertido al catolicismo. Nieves Díaz

P.– En su familia, en su niñez, ¿había fe en casa?

R.– Sí y no. Yo me crié en una familia católica, pero nunca me impusieron nada. No eran muy practicantes. Íbamos de vez en cuando a la iglesia y creíamos en Dios, pero nada rutinario.

P.– Sin embargo, ¿es cierto eso de que cuando era adolescente salió destrozado de clase cuando le dijeron que Dios no existía?

R.– Es totalmente cierto. Fue un colega del instituto. Yo tenía 12 o 13 años y él era repetidor, por lo que me sacaba uno o dos años. Y un día fui a su casa a jugar a la play y me empezó a decir que Dios no existía. Y eso me destrozó. Yo, por entonces, tampoco tenía mucha fe, pero a mí me habían dicho que sí que existía y rezaba de vez en cuando.

En ese momento, tampoco entendía nada y cuando rezaba no sabía a quién le rezaba. Entonces, cuando este chaval me aplicó tres o cuatro argumentos mínimamente racionales, me destrozó completamente y me fui a casa llorando. Luego ya se me pasó y dejé de pensar en eso durante años.

P.– Volviendo al sueño, hay quien podría decir que fue solo un fenómeno psicológico o un sueño vívido. ¿Cómo responde a esa crítica?

R.– Es una crítica legítima y necesaria. Y es interesante siempre tener pensamiento crítico. Yo soy una persona muy racional y fui el primero que, al día siguiente cuando me desperté, no pensé que Dios existía y me sentí católico.

Más bien acabé llegando a esa conclusión porque desde ese momento comencé a hacer caso a un mensaje. Inicié un ejercicio de humildad muy grande. Y pensé: "seas lo que seas y estés dónde estés voy a dejar todas mis pretensiones y mis caprichos a un lado para dejar que tú actúes en mí".

Y, desde entonces, mi vida ha mejorado un seiscientos por cien. La realidad es que me encuentro mejor de salud, descanso mejor, se me ha quitado prácticamente la ansiedad, y eso que siempre he sido muy ansioso.

Se me ha quitado también esa falsa sensación de creer controlar todo que tenemos cuando no creemos en Dios y pensamos que todo depende de nosotros. Uno acaba priorizando cosas como hacer dinero, gustar o quedar bien. Y con Dios es diferente. Él te dice: "Tranquilo, esto depende de mí".

P.– ¿Qué valora ahora que antes no valoraba?

R.– La vida. Yo siempre he sido muy pesimista y siempre he tenido un perfil de artista atormentado. Desde niño siempre quise expresarme pintando y escribiendo. Y por eso también empecé a tatuarme. Siempre me he sentido un poco perdido. Me sentía miserable. Y ahora sé que Dios me ha dado el entendimiento que me lleva a comprender el regalo que es la vida.

P.– ¿En qué ha cambiado su vida?

R.– He pasado de despertarme todos los días quejándome por todo aquello que uno puede quejarse, a despertarme todos los días agradecido por todo lo que tengo. Donde antes veía un problema o un motivo de queja, ahora veo una oportunidad y una bendición.

Y no sólo eso, sino que este nuevo enfoque me lleva a recapacitar sobre lo poco que he disfrutado toda mi vida. Ahora siento una gratitud tan grande que eso me lleva a querer estar más cerca de lo esencial, de estar más cerca de la gente que quiero y sentirme en paz por el mero hecho de estar vivo.

P.– ¿Y no siente nostalgia por cosas de su vida anterior que haya tenido que abandonar?

R.– Por lo general, no. Pero sí que he llegado a echar de menos el descontrol y la libertad absoluta que tenía en mi vida. Me despertaba un día y, si me apetecía irme a China, me iba. Yo qué sé. Tenía siempre esa sensación de poder hacer lo que me daba la gana.

Buscaba estimular mi dopamina más a menudo de lo que me gustaría, de experimentar esa sensación de vivir una aventura, y al final me agobiaba y lo sobrecompensaba con un exceso de productividad.

Y ahora que estoy más calmado y más meditativo, me pasa al revés. Me ilusiona pensar que mañana voy a ir a misa y voy a ver a la gente que quiero y no necesariamente descubrir nuevos sitios ni conocer a gente nueva todo el tiempo.

P.– ¿Y no le resultó complicado realizar esa transición hacia una vida más austera?

R.– Pues esto es muy importante señalarlo. Porque sí que tuve una época de transición en la que no pasas de ser lo que has sido siempre a convertirte en esa nueva versión. Durante esa etapa, te sientes muy incómodo porque no sabes lo que eres, te entra el vértigo y a veces quieres volver a ser lo que fuiste porque ya lo conoces, aunque no te guste.

Es como caminar por un desierto sin saber cuándo volverás a encontrar agua. Pero si resistes esa etapa, te acabas encontrando y después no hay nada que eches de menos. Al contrario. En mi caso, veo cómo ha cambiado todo y lo bien que estoy ahora. No necesito nada que antes tuviera.

René ZZ. Nieves Díaz

P.– ¿Se puede ser feliz simplemente yendo a misa un domingo?

R.– Sí. Y no sólo eso. Uno, como católico, puede seguir disfrutando de muchas otras cosas. Me gusta mucho hacer deporte, por ejemplo. La gente piensa que por ser católico y practicante vas a llevar una vida completamente austera y ascética fuera de todo estímulo. Y para nada.

Al final se trata de cortar un poco aquellas cosas que son excesivas y que, en el fondo, independientemente de si crees en Dios o no, sabes que no te hacen feliz. Y ahora he encontrado la felicidad en vivir sin esa necesidad imperiosa de estar haciendo cosas todo el rato, sin FOMO, y sabiendo que no pasa nada por pararse a apreciar los pequeños regalos de la vida y estar tranquilo con uno mismo.

P.– Es usted una persona joven, tatuada, y su imagen no corresponde con la imagen arquetípica que tenemos de alguien profundamente religioso. De hecho, hay un versículo del Levítico [19:28] que dice «no te harás tatuajes». ¿Cómo gestiona esa apariencia que puede confrontar con esa fe?

R.– Pues me alegra que me preguntes sobre ese versículo, porque eso está relacionado con el pacto previo a la llegada de Cristo llamado la Antigua Alianza. En ese pacto se manifestaban una serie de normas, como no poder recortarse la barba o tatuarse para así diferenciarse de los paganos.

Pero con la llegada de Cristo, la ley moral se confirma y se eleva, por lo que la Antigua Alianza queda cumplida y los cristianos dejan de estar supeditados a ella.

Y mi incursión en el catolicismo con una estética tan distinta ha sido completamente positiva. Porque la gente me ha recibido como a uno más, incluso a veces me da la sensación de que mi imagen "valida más" mi historia.

En alguna ocasión he llegado a plantearme la posibilidad de que alguien me vea y piense que "estoy fingiendo", sobre todo cuando alguien me conoce de otra época y ya han visto que no siempre he hablado sobre Dios ni he tenido esa fe.

Y es al revés, la mayoría de la gente ve cómo he cambiado, notan ese compromiso en mí y piensan: "no existe otra explicación que no sea que a este tío que se le ha aparecido Dios".

P.– Mucha gente joven entiende la religión como una forma de coartar su libertad, incluso su libertad sexual. Me voy a uno de los mandamientos, el de no cometer actos impuros. Desde que ha abrazado la fe cristiana, ¿entiende el sexo de otra manera?

R.– Totalmente. Cuando uno no piensa en Dios, es lo normal: mucha gente está acostumbrada a ir a una fiesta, conocer a alguien y que esa noche ocurra algo entre ellos. Está completamente normalizado.

Yo mismo, en mi larga época de agnosticismo, he vivido adaptándome a muchas normas sociales del mundo actual sin cuestionarme demasiado su sentido práctico o moral. Desde hace un tiempo ya tengo la certeza de que Dios no quiere que yo me comporte como el resto del mundo.

Yo veo a las mujeres también como hijas de Dios, y siempre supe que mi propósito era casarme y formar una familia. Y sólo hay una manera de hacer eso, y es a través del respeto, cariño y amor real con Dios presente. Se trata de anteponer la voluntad de Dios a cualquier deseo de la carne o capricho personal.

P.– Pero no piensa que si la Iglesia se adaptara a las nuevas generaciones —y no sólo en el tema sexual, donde cada persona elige esa libertad de mantener relaciones con quien quiera y de la forma que sea—, conseguiría calar mejor su mensaje y conseguir más adeptos? ¿No ha quedado el relato un poco obsoleto?

R.– Entiendo a lo que te refieres. Personalmente, no puedo hablar con mucho conocimiento de causa sobre esta cuestión pero sí sé que hay mucha gente joven, como el movimiento Hakuna, que mantiene los pilares del catolicismo y transmite la palabra de Dios, pero al mismo tiempo entiende que hay maneras diferentes de llegar a la gente joven, y lo hacen a través de diversos formatos, como por ejemplo la música. Y funciona.

A mí, por ejemplo, me emociona ser capaz de llegar a tanta gente con un mensaje tan simple y personal basado en mi pura experiencia personal con Dios. Es muy distinto a la forma en la que, por ejemplo, un sacerdote llega a sus feligreses.

Y aún existiendo esta diferencia, he tenido la oportunidad de conocer a varios sacerdotes estos últimos meses y muchos me han dicho lo mismo: que siga haciendo lo que hago porque estoy haciendo mucho bien y tengo un alcance que para ellos es físicamente imposible. Yo admiro profundamente su vocación y, a fin de cuentas, la misión y el propósito es el mismo.

De todas formas, esto no trata de convencer a nadie. Se trata de difundir la palabra y que la gente entienda que su vida puede ser mucho mejor de lo que ya es a través de ella.

P.– Ha dicho que también es una persona muy racional. ¿Qué papel tuvo la razón en su búsqueda frente a la experiencia espiritual?

R.– Pues curiosamente, y en contra de lo que todo el mundo pueda pensar, quise aprender de todo lo que podía y la religión o la fe no estaban en mis prioridades. No por cuanta más ciencia estudies, más te aseguras que Dios no existe.

Es al contrario. Y es que te das cuenta de que cuanto más estudias la mente humana y el origen del universo, más te acercas al entendimiento de que Dios existe. Muchos científicos y premios Nobel de ciencias han experimentado esto. Y yo encontré respuestas también en diversas ciencias, no sólo en Dios. Mi proceso ha durado casi cinco años, en los que ha ido creciendo mi fe.

P.– Tengo entendido que, cuando comenzó a leer la Biblia durante este proceso, su exnovia le miró con escepticismo. ¿Ha recibido mucha incomprensión de personas cercanas?

R.– Pues no sé si soy la persona más afortunada del mundo, pero la gente lo ha naturalizado. La gente de mi entorno siempre ha estado dispuesta a escucharme e incluso a aprender de mí. No ha habido nadie cercano que me haya transmitido ese escepticismo respecto a esta nueva etapa. También es cierto que mis amigos son igual de raritos que yo, además de gente muy disciplinada, curiosa y abierta a entender el mundo. "Dios los cría y ellos se juntan", dicen. (Bromea)

La realidad es que mis amigos me ven bien y feliz. Las críticas, sobre todo, vienen de gente que no me conoce.

René ZZ cambió el mensaje de su canal de YouTube para dar espacio al diálogo y la reflexión. Nieves Díaz

P.– ¿Le preocupa esa gente que le critica por Internet y que antes le seguía y no entiende ese cambio de rumbo?

R.– La verdad es que me escriben muchos católicos alabando mi valentía de haber dado este paso y hablar públicamente de mi fe. Y yo no puedo evitar pensar en aquellos católicos que a lo largo de la historia han sido crucificados por hacer algo parecido a lo que estoy haciendo yo ahora.

Teniendo esto presente, si yo lo único que tengo que soportar es que una serie de personas no estén de acuerdo o me dejen un comentario de hate, me parece más que justo. Antes me solía cabrear con el que me dejaba un comentario de odio, ahora veo a un hermano perdido que puede llegar a encontrar el amor de Dios y quizás, algún vídeo mío, le ayuda a llegar hasta ahí.

P.– ¿No contesta a esos comentarios?

R.– Antes, sí, y ahora, de vez en cuando, también. Pero se me han quitado las ganas por eso que te digo. Cuando alguien me critica lo veo como una oportunidad para acercarme a esa persona o sencillamente dejar que se exprese libremente.

Y si está en desacuerdo conmigo, no pasa nada tampoco. Yo ya no quiero juzgar a nadie porque soy el primero que comete errores y que ha estado perdido durante mucho tiempo.

P.– ¿Quiere evitar que su canal se convierta en contenido enfocado solo para creyentes, o lo quiere enfocar sólo en la fe?

R.– No, me gusta hablar de todo, pero sí que pienso que hablando sobre Dios puedes hablar sobre la vida. En mi canal hablo también de mis experiencias personales, algo de psicología y no sólo de que Dios existe. Soy una persona con intereses muy variados, así que seguirá habiendo en mi canal mucha miscelánea.

P.– Y aparte, ¿anda inmerso en otros proyectos?

R.– Sí, actualmente ando muy centrado en un proyecto que ya mucha gente conoce: ZZEN Labs, pero lo mejor es que este año voy a sacar una línea de productos de higiene personal llamado BlackNuance y en primavera de 2026 publico mi primer libro.

P.– Si hubiera nacido en otro contexto, ¿cree que podrías haber abrazado otra religión?

R.– Por haber abrazado, sí. Si naces en un país mayoritariamente islámico, las probabilidades de que seas musulmán son mucho más altas. Y eso es un argumento que mucha gente utiliza para desacreditar las religiones.

Pero también hay muchísima gente que vive en un territorio donde predomina una religión pero abrazan otra distinta porque su corazón se lo pide. Por eso es necesario saber que hay mucho más allá en lo que respecta a la fe que la variable geográfica.

P.– Vivimos en un mundo donde aún las distintas religiones se enfrentan. Hablo de Israel y Palestina, la Tierra Santa, la de Jesucristo, ¿qué pensaría Jesucristo sobre lo que está ocurriendo hoy allí?

R.– Yo opino que todos los males del mundo que son obra del ser humano siempre ocurren en ausencia de Dios. Cuando vives sabiendo que hay un Dios por encima de ti, y que te creó por amor, deja de apetecerte ser egoísta o de desearle el mal a otras personas.

Jesucristo se sacrificó por nosotros para enseñarnos precisamente eso y él sería el primero que querría que se priorizase el amor, el respeto y el perdón por encima de cualquier conflicto.

P.– Sin embargo, en nombre de Dios se ha derramado y se sigue derramando mucha sangre.

R.– Es que esa es la naturaleza del ser humano independientemente de si se hace en nombre de Dios o en ausencia de él. Es el relato de Caín y Abel.

Hay gente que consigue ser lo suficientemente humilde como para abandonar sus caprichos y dejar que la voluntad de Dios se haga en ellos y después hay mucha otra gente que intenta salirse con la suya y llegan incluso a intentar deformar la esencia de Dios para justificar el mal en su nombre.

Dios es amor y pura benevolencia, por lo menos el Dios cristiano. Y lo que ocurre en estos países y este tipo de conflictos, en lo que respecta a la religión, tiene que ver más con una distorsión de la fe. Si tú te fundes con la religión cristiana, no vas a querer conflictos.

Y si alguien te hace mal, le perdonas o buscas concordia. Pero el ser humano es pecador y corrupto por naturaleza y por eso el mundo es caótico e injusto.

René tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes. Nieves Díaz

P.– Si un día Dios le pidiera algo tan grande que pusiera en juego su fama, su canal e incluso su reputación, ¿estaría dispuesto a aceptarlo?

R.– Sí. Y no es un sí rotundo. Es un sí tembloroso pero es un sí honesto. El tema es que ya he probado a priorizar el plan que Dios tiene para mí, incluso cuando sus planes tiraban por tierra los míos, y el resultado ha sido siempre impecable, por lo que no he podido sentir otra cosa que agradecimiento y una leve sensación de ridículo por haber pensado en algún momento que mis planes eran mejores.

P.– ¿Cuál diría que es el mayor sacrificio que ha hecho?

R.– Diría que abandonarme a mí mismo. Que suena muy mal, pero no es un abandono de maltratarse a uno mismo, sino de abrirle la puerta y dejar que Dios entre y restaure tu alma.

P.– ¿Y lo ha conseguido plenamente?

R.– Yo creo que es un proceso que dura toda la vida pero de momento he ido sintiendo cómo Dios me ayudaba a priorizar lo verdaderamente importante y me ha quitado el ansia de protagonismo, el querer tener mucho dinero, el querer llegar muy lejos o buscar validación externa.

Mi personalidad estaba dominada por todo eso. Y me validaba a mí mismo en función de mi productividad o me preocupaba por cosas banales que ni siquiera me interesaban... Entonces, he abandonado todo eso y he dejado que Dios obre en mí. Y ese ha sido mi mayor sacrificio pero también mi mayor regalo.

Y cuando te vacías de todas esas cosas banales, Dios te va llenando de lo esencial. Y así ves cómo eres más feliz, cómo tu vida mejora... empiezas a valorar la vida mucho más. Dios sabe lo que es lo mejor para mí.

P.– ¿Y hay algo que le pida usted a Dios?

R.– Que se haga su voluntad en mí hasta convertirme en todo lo que él quiere que yo sea. Le pido que no permita que yo me aleje de él. Sé que va a haber momentos de dudas... y en esos momentos, quiero que esté a mi lado y me recuerde que yo quiero estar al suyo.