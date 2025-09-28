Jaime Palomera, experto en economía: "El okupa funciona hoy como un dispositivo ideológico"

El miedo por una posible okupación de nuestras propiedades se ha instalado en la sociedad española con más fuerza de lo normal. Sin embargo, según Jaime Palomera, experto en economía, esto es una percepción errónea sobre cómo afectan realmente estas okupaciones en nuestro país.

El experto demuestra esta falsa realidad con números: "Hoy las okupaciones afectan al 0,057% de las viviendas. Pero el 51% de la población cree que afectan a una mitad del país", comienza Palomera. Esto significa que la percepción es 893 veces mayor que la realidad.

Por esta razón, Jaime supone que explica algunas tendencias disparatadas como que "España es el país europeo con más alarmas instaladas". Además, apunta que también somos el país con una de las tasas de criminalidad más bajas.

@jaime.palomera4 Si estás todo el día temiendo que alguien pueda ocupar tu casa en cuanto bajes a comprar el pan, quizá dejas de pensar en que tu hijo de 30 años aún vive contigo. 🎥 Nuevo capítulo en mi canal de Youtube. Desmontamos mitos sobre la okupación (link en la bio) ♬ original sound - Jaime Palomera

Dispositivo ideológico

Palomera es contundente en cuanto a este tema: "El okupa y el inquiokupa funcionan como un dispositivo ideológico, sirven para cambiar el foco". Es decir, para que la población pare de hablar sobre desahucios, alquileres abusivos o casas vacías.

Esto funciona como mecanismo de distracción, ya que tal y como explica el experto: "Si estás todo el día temiendo que alguien pueda okupar tu casa en cuanto bajes a comprar el pan, quizá dejas de pensar en que tu hijo de 30 años aún vive contigo en tu casa. O en que tú mismo no puedes pagar el alquiler en tu propio barrio".

Y acusa a las televisiones de fomentar esa distorsión de la realidad: "Mientras tanto en las televisiones ¿qué vemos? Historias de usurpadores y okupas, tertulianos con pisos turísticos, economistas diciendo que hay que construir más y que eso lo resuelve todo. Y políticos diciendo que intervenir en el mercado es puro comunismo".

Según el experto todo esto es un mecanismo para que los ciudadanos normalicen lo inaceptable y piensen que "esto es lo que hay". Para terminar Palomera lanza un mensaje a todos sus seguidores: "Esto no es lo que hay, porque hemos llegado a un límite y hay que actuar".