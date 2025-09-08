Ser azafata ya no tiene 'glamour': sueldos base de 500 € o 30 días fuera de casa. El drama de TCPs como Izabela, Lorena y Aitor

La profesión de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), popularmente conocida como 'azafata o azafato de vuelo', dificulta a los trabajadores aéreos llegar a fin de mes. A pesar de los muchos requisitos que requiere entrar en el oficio y las condiciones –a veces "insalubres", según denuncian algunos de sus representantes– a las que se enfrentan estos profesionales, se trata de un trabajo con sueldos que, en ocasiones, no llegan a los 1.000 € mensuales.

El sueldo final de los TCP depende de las variables que se suman al salario base: "El salario variable es en torno al 60-70 % del sueldo", reconocen desde STAVLA. Unos ingresos que "sólo se reciben si estás volando", según cuenta la representante del sindicato.

Lorena, azafata de vuelo en la Comunidad Valenciana, lleva 14 años volando, y, aunque está contenta con su trabajo, confiesa a EL ESPAÑOL que "el sueldo no es acorde para el trabajo que se realiza".

A este respecto, representantes del Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA) de Iberia comparten, en conversación con este periódico, que "los salarios fijos son muy bajos".

La valenciana lamenta que "los sueldos base en la aviación son muy bajos, en torno a los 500 € cuando empiezas". Esta situación provoca que las auxiliares de vuelo no puedan acceder a una vivienda: "No puedes ni vivir ni solo, con estos sueldos te obligan a compartir piso incluso con 40 años".

Una de las representantes de STAVLA cuenta que "las nóminas son mínimas, y eso es un problema que bloquea nuestra vida privada, no podemos ni siquiera acceder a una hipoteca".

También en esta situación se encuentra Izabela Bucur, una joven rumana de 21 años que desempeña su oficio en la compañía aérea Ryanair y comparte piso en Barcelona.

Lleva 3 años trabajando como TCP, y actualmente está en el puesto 'Junior'. A pesar de que afirma que actualmente el sueldo le da "para pagar el alquiler y para ahorrar", la joven auxiliar teme por su futuro: "Creo que es complicado tanto por los horarios como por lo que se gana. Con hijos lo veo un poco complicado, no creo que sea fácil".

Los datos del IV Convenio colectivo de Vueling, publicados por el BOE en la resolución del 30 de enero de 2024, señalan que el salario base anual de un TCP en el nivel más bajo es de 5.916,96 € en 14 pagas, lo que equivale a 422,57 € mensuales.

Paralelamente, el XVIII Convenio colectivo de Iberia, de la resolución del 27 de junio de 2024, indica un sueldo base de 569,68 € mensuales también en la categoría más baja.

Salarios inferiores al SMI

Esta realidad supone una situación muy precaria en la profesión puesto que "la mayoría de los TCP no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", lo cual "provoca que las primas no se cobren", cuenta representante del sindicato a EL ESPAÑOL.

Lorena es una de las azafatas que está sufriendo esta penalización. "Las gratificaciones sólo se cobran durante las horas que estás volando, y, si el vuelo se cancela, no se cobra", asegura la TCP. Esto quiere decir que las horas que las trabajadoras aéreas están preparando y desalojando el vuelo "no cuentan como horas trabajadas para el plus".

De igual modo, estas retribuciones se ven involucradas cuando los trabajadores están enfermos: "Parece que sufrimos una penalización por estar malos", lamenta otro representante de STAVLA durante la entrevista. "Los trabajadores nos vemos obligados a ir a trabajar enfermos porque necesitamos pagar el alquiler", asegura.

El problema radica en que "la profesión de TCP no está registrada como categoría profesional", prosigue. "Para la legislación es como si no trabajásemos". Desde el sindicato también denuncian la "falta de derecho a huelga", debido a que los servicios mínimos de trabajo son de un 98 %.

Como solución para regular esta problemática, desde las empresas aéreas se ha planteado una cláusula de arrastre mediante la que los trabajadores cobran –de su quinceava paga– el dinero correspondiente hasta llegar al SMI anual cada marzo del año vencido. "Realmente esto no soluciona el problema, sino que es un parche", dice la representante de STAVLA.

A su vez, denuncia que esta aparente solución "perjudica a cubrir las necesidades básicas mensuales de los trabajadores", ya que sus sueldos base no alcanzan para vivir. "Es una locura, pero esa es la situación que estamos viviendo", sentencia.

En mayo de 2025 se llevó a cabo una regulación de convenio mediante la que se subieron los salarios de los auxiliares de vuelo. Sin embargo, con la propuesta de Yolanda Díaz de aumento del Salario Mínimo Interprofesional bruto en un 3.44 % o 4.41 % más, los trabajadores aéreos volverán a ver sus sueldos por debajo del SMI.

Turnos de 11 o 12 horas

Actualmente, el suelo base de Lorena oscila los "1.500 € mensuales", que complementa –cuando se da la posibilidad– con las comisiones de venta a bordo, las dietas y el 'Plus de Horas de Vuelo': "El que empieza en esta profesión cobra 6 € la hora, yo ahora cobro unos 11 €", dice la valenciana.

Además, la azafata cuenta que existen dos horarios distintos en la profesión de TCP. Por un lado, el de largo radio o distancias largas, en el que se trabaja en tramos de dos o tres días con estancia fuera de casa, y se descansa los siguientes días, pero que "afecta al 'jet lag'".

Por otro lado, el horario de corto-medio radio o distancias cortas, típico de las empresas 'low cost', y con "horarios relativamente más estables".

"Nuestros turnos habituales son de 11 ó 12 horas, durante 5 días seguidos; cuando un día trabajamos ocho horas estamos súper felices. Te levantas a las 4:00 de la mañana y llegas a las 18:00 de la tarde, con descansos de 12 horas", explica Lorena.

A su vez, las TCP se someten a una formación continua y constante en la que tienen que superar al menos el 85 % de la puntuación en los exámenes: "Para nosotras es muchísima presión", dice la azafata.

Las trabajadoras aéreas se presentan a un entrenamiento periódico todos los años, con cursos de formación entre las 9:00 y las 18:00 horas. "Ahora al menos lo pagan a 4 € la hora, antes ni siquiera pagaban", cuenta la valenciana.

"Si trabajas muchas horas te da para vivir. El problema es que el nivel de vida ha subido mucho, mientras que los sueldos se han quedado estancados", asevera Lorena, que complementa su trabajo como TCP con la instrucción de auxiliares de vuelo.

Trabajo penoso e insalubre

El oficio de Tripulante de Cabina de Pasajeros es "un trabajo muy peligroso" porque "se trabaja en un ambiente artificial muy insalubre", prosigue la azafata valenciana. Las azafatas se enfrentan a 4 vuelos al día con cambios de presión constante.

"Hay muchos factores que afectan a la salud y no se nos reconoce como trabajo penoso por ello. A los dos años, por ejemplo, ya no puedes donar órganos", cuenta Lorena.

También informa Lorena a EL ESPAÑOL que hace apenas unos meses enviaron "un comunicado a la Ministra de Igualdad Ana Redondo García –puesto que la mayoría de profesionales del oficio son mujeres– solicitando una mejora de sus condiciones laborales". De momento, no han obtenido respuesta.

Por el contrario, la auxiliar de vuelo reconoce que su profesión también tiene otras muchas ventajas, como son la baja por maternidad o la posibilidad de reducción de horario al tener hijos: "Desde que estás embarazada hasta que el bebé cumple los 9 meses cobras el cien por cien de la base reguladora".

También asegura que su puesto como azafata en distancias cortas le permite una cómoda conciliación familiar: "Yo tengo dos hijos, y el radio medio-corto me permite dormir todos los días en casa", cuenta Lorena.

Otra peculiaridad que alaba Lorena de su trabajo es que las empresas áreas permiten que sus trabajadores vuelen a unos precios más bajos: "Son unos beneficios que nos permiten viajar mucho en nuestros días libres. ¡Está genial!", afirma la trabajadora.

Lorena asegura que, por primera vez desde que trabaja, este año ha podido "tener vacaciones en verano". Aunque teme cuándo serán sus vacaciones los próximos años porque ha tenido que irse "conformando con lo que tocaba todos los años anteriores".

Emigrar al extranjero

La precaria situación laboral de los TCP en España ha impulsado a muchos trabajadores españoles de la aviación a emigrar al extranjero. Este es el caso de Aitor Juan Luz (2002).

Desde Altstadt, Alemania, el alicantino asegura que la suya es "una profesión muy vocacional" en la que lleva cuatro años y medio. El azafato de vuelo trabaja en la empresa extranjera Avion Express, la mayor operadora de ACMI (Aeronave, Tripulación, Mantenimiento y Seguros).

Pese a los sueldos, cada vez es mayor la demanda por trabajar como Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP). Esta profesión "requiere de una formación que oscila entre los 3.600 y 3.700 €" para obtener el certificado oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuenta Aitor a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, algunas aerolíneas españolas han lanzado programas de formación 'low cost' subvencionados por el Estado, como es el caso de la Yellow Academy de Vueling. Desde el extranjero, Aitor lamenta que, a consecuencia de ello, "la profesión se ha desvalorizado bastante".

Por el contrario Izabela Bucur asegura que esta "es una gran oportunidad para quienes quieren formarse en esta profesión y no se pueden permitir pagar cursos tan caros". Se trata de formaciones intensivas convalidables en el resto de las aerolíneas.

A pesar de ello, cuenta que estas formaciones te destinan a sitios aleatorios de todo el mundo y que tiene compañeros que apenas pueden permitirse vivir allí. "Es tener buena suerte de que te toque trabajar en una base que te permita llevar una vida cómoda. Y tienes que estar muy preparado", sostiene la joven azafata.

Asimismo, Aitor informa de que estos cursos ofrecen contratos breves de prácticas obligatorias: "Después les echan a la calle". "Por eso la situación en España es tan precaria", asegura el alicantino desde Alemania.

"Vivimos en hoteles"

Aitor está acostumbrado a pasar periodos de 30 días fuera de casa cuando vuela en Europa, con un descanso de una semana al regresar a casa. En caso de volar fuera de Europa, la estancia por trabajo asciende a los 45 días en adelante, llegando a estar hasta cinco meses fuera.

"Se pasa mucho tiempo fuera de casa. Vivimos en hoteles", cuenta a EL ESPAÑOL. A pesar de que el joven auxiliar de vuelo tardó unos meses en acostumbrarse a este estilo de vida, asegura que su trabajo, por contra, le "permite conocer mucho mundo".

En el caso de Aitor, sus nóminas "rondan los 3.000 €", pero el TCP alicantino apunta que también "se gasta mucho dinero" por vivir en Alemania. Además, declara que la temporada baja de invierno es muy dura para su profesión cuando se trabaja en una aerolínea extranjera: "Hay meses que cobramos 0 €, ni siquiera se cobra el salario base [que ronda los 1.000 €]".

Pregunta.– ¿Se ha planteado trabajar en España?

Respuesta.– Lo llevo intentando bastantes años. La gente no suele estar más de dos años en estas empresas extranjeras. Yo ya estoy pasado de rosca. Esta experiencia sirve para conocer mucho mundo y para ahorrar, pero no te permite hacer una vida. El nivel y la forma de vida no se puede aguantar durante mucho tiempo.

Aitor Juan Luz, azafato de vuelo alicantino trabajando en Alemania. Cedida

La diferencia con España está clara: los sueldos son más altos. Sin embargo, Aitor lamenta que "la situación sigue siendo muy precaria". "A nivel salarial estamos muy bien reconocidos, pero estamos contratados por agencias de representación, no tenemos seguridad ni cotizamos, cobramos el sueldo íntegro", informa.

Los representantes de STAVLA, que se afianzan como un "sindicato combativo", corroboran que la profesión se encuentra ante una situación insostenible: Mientras los trabajadores cada vez perdemos más poder adquisitivo, las empresas del sector aéreo se lucran con unos beneficios astronómicos". Por ello, continuarán luchando por sus derechos laborales.