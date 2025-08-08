El derecho al olvido de Cecilia Sopeña, la profesora y ciclista que deja el 'OnlyFans': "Nadie debería llamarme 'puta digital'"

Cecilia Sopeña, una madrileña de 39 años, abandonó su trabajo como profesora de Matemáticas en 2022 para dedicarse a la creación de contenido para adultos en las plataformas OnlyFans y LoverFans. Ahora quiere comenzar un estilo de vida más limpio y honrado, alejada de las redes sociales del sexo.

Vive su pasión por el ciclismo en Cartagena (Murcia), y desde hace cinco años se dedica a publicar vídeos en redes sociales compartiendo sus rutas. Porque la bicicleta es su modo de escape y de disfrutar de cada día, de cada mañana. Cuenta Cecilia a EL ESPAÑOL que "publicaba unos 10 vídeos al día", y que en Youtube cuenta con "casi 20.000 vídeos subidos".

Sin embargo, tras el acoso recibido, y los miles de intentos de burla por parte de diferentes usuarios de redes sociales, la ciclista se ha visto presionada a compartir en sus cuentas su cambio de vida hacia "un camino más recto y digno", sumiéndose en un periodo de desconexión de las redes en el que lleva casi 50 días.

Cecilia Sopeña, equipada para sus vídeos de ciclismo. Cedida

"He desconectado de las redes sociales y me he dado cuenta de que mi dolor tiene sus origen en ellas. Me encontraba muy saturada. No tenía control. Mi cerebro entraba en modo supervivencia", cuenta Cecilia Sopeña con seguridad. Y asegura: "Simplemente quería descansar. Me encuentro tan bien alejada de todo esto".

El éxito que tuvo Cecilia en redes sociales fue muy rápido, y "en menos de un mes ya tenía 10.000 suscriptores en YouTube". Sin embargo, la ciclista ha recibido acoso y vejaciones desde el primer día que empezó.

"Cuando tan sólo llevaba tres semanas creando contenido, un día iba con la bicicleta grabando en directo y un conductor me mojó con el agua al pasar con el coche. En ese momento los comentarios se llenaron de gente diciendo 'ahora ya estás mojada' y otras sexualizaciones", cuenta Cecilia Sopeña a EL ESPAÑOL.

"Me llaman 'puta digital'"

Asegura que estar expuesta en redes sociales no es justificación para el acoso que ha recibido: "Soy libre de compartir el contenido que me dé la gana. No me expongo a que me insulten, cuando alguien dice algo malo de ti dice más de sí mismo".

Cecilia lleva publicando contenido en OnlyFans desde 2022, pero afirma que no hace servicios, sino que "el material compartido siempre ha sido desde el cariño". Por ello, la ciclista se acoge al derecho al honor y a la intimidad, recogido en el Artículo 18 de la Constitución Española. "No da derecho a nadie a llamarme 'puta digital'".

La creadora de contenido manifiesta que, aunque lleva cinco años en las redes sociales, no puede entender el acoso que se vive en el mundo digital: "Dicen que las normas del juego son así, pero no es algo que haya que aceptar". También denuncia: "Que mi contenido se filtre por internet es una violencia tremenda. Yo quiero ser dueña de mi contenido y quiero que los niños estén protegidos".

A pesar de los comentarios vejatorios, Cecilia no va a dejar de publicar contenido en la página azul, sino que este cambiará de rumbo, puesto que sostiene que esta red social está destinada a la publicación de contenido exclusivo, pero no necesariamente sexualizado. "He dejado de hacer contenido explícito, publicar en OnlyFans no significa tener que complacer las actitudes sexuales de nadie", explica.

Derecho al olvido

Cecilia Sopeña, además, explica que se acoge al Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ampara el derecho al olvido. Un derecho que se describe así: "El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan".

Tras casi 50 días desconectada de las redes, Cecilia cuenta felizmente a EL ESPAÑOL: "Estoy en un crecimiento personal y espiritual. Quiero estar alineada con mi nueva forma de vida, y por ello me estoy dedicando mucho a mí".

Cecilia Sopeña, montando en bicicleta. Cedida

Apunta que a pesar de considerarse "una mujer fuerte y con las ideas claras gracias a la ayuda psicológica", estos meses en las redes sociales han sido difíciles en muchas ocasiones. "No me puedo insensibilizar. Soy sensible, pero nadie tiene derecho a descalificar a ninguna persona", asegura.

Actualmente dedica su tiempo a la meditación, a estudiar y a formarse. Y durante estos días de retiro, asegura haber "entendido muchas cosas sin estar bajo la influencia de los malos comentarios y del acoso". La ciclista lo tiene claro: "La ley me protege y me ampara. Nadie tiene derecho a hacerte daño".

Por ello, Cecilia intenta que la realidad que está viviendo no afecte a su paz. En el presente tiene pareja: "He encontrado una persona que me apoya", cuenta con orgullo. Pero ya no se dedica a subir contenido para adultos en redes sociales, ni en pareja ni en solitario.

La creadora digital ha abandonado esa faceta de su vida tras meses en lo que perdió la confianza en conocer a alguien: "Todas las personas que se han intentado acercar a mí ha sido para engañarme y sacarme el dinero. Es horrible y no se puede confiar".

"Me gusta mucho trabajar"

A los 19 años, Cecilia Sopeña comenzó a dar clases particulares de Ingeniería, un trabajo que considera que se le da muy bien, y que prefiere antes de ser profesora de Matemáticas en el instituto, una profesión en la que también tiene experiencia.

Cecilia es graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía por la Universidad Politécnica de Cartagena. Sin embargo, abandonó la docencia al finalizar el curso 2022-2023, congelando su plaza, porque sus vídeos en YouTube —rutas con una GoPro Max de 360 grados— comenzaron a tener muchas visitas, con "ingresos de hasta 4.000 € en pocos meses".

Cecilia Sopeña, en una imagen hecha con su cámara GoPro Max de 360 grados. Cedida

En ese momento, la ciclista vio en las redes sociales una oportunidad de disfrutar del deporte y dedicarse a su familia sin pasar tanto tiempo trabajando, tal y como contó en otra entrevista a EL ESPAÑOL en noviembre de 2023: "Yo no quiero trabajar veinte horas a la semana porque no es compatible con el estilo de vida que llevo para cuidar y educar a mi hija con tiempo de calidad, practicar deporte y estar con mis animales".

La ingeniera tiene claro que en algún momento regresará a la enseñanza de las Matemáticas: "En unos años volveré a las matemáticas en la educación pública, cuando borre mi huella digital como actriz porno de cine para adultos". Sin embargo, actualmente tiene firmado un contrato de producción cinematográfica como autónoma que la impide volver a la docencia por compromiso fiscal.

"A mí me gusta mucho trabajar. Me gusta muchísimo lo que hago", asegura Cecilia Sopeña. Y cuenta a EL ESPAÑOL que tiene tres proyectos de vida: "Volver a enseñar Matemáticas algún día, continuar mis rutas como ciclista. Y abrir una clínica de fisioterapia con mi hermano en la que seré la máxima inversora del capital, es lo más importante para mí ahora".

Por otro lado, con respecto a los ingresos que ha obtenido durante estos años con las redes sociales, asegura que "el dinero solo trae problemas". "A mí el dinero me da igual. Se lo he dado a mi familia y he regalado bicis a todos mis amigos. Es lo que me hace feliz", cuenta Cecilia con orgullo.

Asimismo, asegura que no se arrepiente de su experiencia compartiendo contenido para adultos: "Si no hubiese hecho esas cosas no sabría quién soy. Nunca he machacado a nadie. Nunca he respondido con odio. No puedo arrepentirme".

"Todo ha sido con ganas de compartir con cariño. Pero se me tenía que haber protegido más y no debería de haber habido nunca filtraciones", aclara.

Cecilia Sopeña, en una ruta en bicicleta. Cedida

Pregunta.– ¿Qué le diría a quienes se plantean empezar a crear contenido para adultos en las redes sociales?

Respuesta.– No es algo que yo recomiende porque es muy duro. Hay que mantenerse muy fuerte porque si no terminas prostituyéndote digitalmente. Yo empecé con 36 años, y ya llevaba dos años con la psicóloga, tenía las ideas muy claras y tres años después la sigo teniendo.

A mí las redes sociales me han hecho mucho daño. Pero es un daño temporal, me estoy recuperando. El respeto no hay que exigirlo. En su día arriesgué todo por lo que creía que era la libertad, cuando en realidad solo era un método de defensa a que me sexualizasen.

Que una mujer haga ese contenido no se debe estigmatizar. Se elige desde la libertad. No es algo malo. Y no se debe machacar a nadie por elegir ese camino.