Daniel violó a su sobrina de 13 años en Salamanca detrás de un coche: sus hijos estaban dentro y "ha ocurrido más de una vez"

Daniel, en su declaración en el juzgado de Vitigudino, como investigado por violar a su sobrina, de 13 años.

La confesión ocurrió durante una tarea de la clase de Música. Una alumna, de 13 años, le contó a su amiga que su tío había mantenido sexo con ella en el campo, detrás del coche, mientras sus propios primos estaban dentro del vehículo. Esta terrible historia de supuestas violaciones sobre una niña transcurre a caballo entre Vitigudino y Bogajo: dos pueblecitos de la provincia de Salamanca.

La niña que escuchó semejante confesión no dudó ni un segundo en la veracidad de las palabras de su amiga, de 13 años, y alertó de la situación a una profesora del colegio. “La ha violado su tío”. Así lo recogen las diligencias judiciales a las que ha accedido EL ESPAÑOL y que reflejan que el último episodio de abusos lo sufrió esta chiquilla el mismo día de su cumpleaños.

“Su tío se lo hacía porque no estaba satisfecho con su mujer”, tal y como expone esta menor, testigo clave que ha destapado un caso de abusos sexuales sobre una niña que ha conmocionado a la comunidad educativa de un colegio de Vitigudino. “Su tío la obligaba a tener relaciones sexuales delante de sus hijos y ella no quería”. “Le hacía daño”. “Eso ha ocurrido más de una vez”.

El tío en cuestión se llama Daniel, tiene 35 años, y supuestamente sometía a su sobrina a tocamientos en los genitales, se masturbaba delante de ella, incluso era capaz de penetrar a una pobre chiquilla que era de su propia sangre y a la que le sacaba dos décadas. Lo más nauseabundo de todo es que se aprovechaba de que la tenía bajo su cuidado y esta niña lo tenía como una especie de referente paterno, debido a que su padre está en prisión.

De hecho, en uno de los episodios denunciados, Daniel -presuntamente- aprovechó un desplazamiento para agredir sexualmente a su sobrina delante de sus propios vástagos: “Lo hacían en mitad de un campo”. “En el campo, detrás del coche, con los hijos dentro”.

La fachada del Ayuntamiento de Vitigudino.

El caso estalló como un tsunami en el colegio, en el mes marzo, durante el curso escolar, y provocó la puesta en marcha del protocolo de intervención educativa ante riesgo o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar. De forma que el centro educativo donde estudiaba la niña hizo un informe que entregó a la Guardia Civil para que tomara cartas en el asunto.

Inicialmente, los investigadores no dieron mucha credibilidad a los hechos porque el relato de la víctima era confuso: tenía tanto apego hacia su tío que no quería que acabara en prisión. Prueba de ello es contenido del atestado de la Guardia Civil tras recibir el informe del colegio:

“La dirección del centro tuvo conocimiento a través de una alumna, de que otra niña le había contado haber sufrido una agresión sexual, por parte de un primo suyo, el día 17 de marzo, y que había sufrido penetración, y posteriormente, había presenciado una felación del agresor”.

“La directora del colegio y el tutor de la víctima han mantenido una conversación con la supuesta víctima, el 25 de marzo, a las 10 horas, en el centro educativo. En esta entrevista, la víctima ratifica los hechos, pero indica que quien los ha cometido es su tío y que esta situación ha sucedido en varias ocasiones. Los hechos ocurren en el domicilio de su tío [en Bogajo] o en su vehículo. En la vivienda de la víctima no sucede nunca porque siempre hay alguien más [...]”, según expone el atestado.

“La menor indica que la última vez que ha sucedido fue el día 17 de marzo, cuando se dirigió voluntariamente con su tío, desde Bogajo hasta Vitigudino, para realizar la compra. A la vuelta pasaron por casa de la víctima, encontrándose la puerta cerrada, manifestando la víctima que menos mal que estaba cerrada, por lo que a juicio de los instructores no queda claro si ese día sucedieron los hechos similares a los indicados en la agresión sexual”.

Un agente de la Guardia Civil instruyendo un atestado en una imagen de archivo.

De forma que el caso lo asumió una unidad especializada de la Guardia Civil y la pequeña fue evaluada a nivel psicológico para aclarar si había un garbanzo negro en su familia. Esta niña, de 13 años, estuvo errática en su relato en el colegio, pero el informe recogía que “se encontraba muy afectada” y “lloraba intensamente” durante la entrevista con la directora y el tutor, especialmente, al afirmar su miedo a que su tío acabara con sus huesos en la cárcel.

“Indica tener mucho temor si su madre y su familia se enteran de que ha puesto en conocimiento este situación porque no quiere que su tío ingrese en prisión por su culpa, ya que para ella, su tío es como su padre y le da mucha pena”.

Las afirmaciones de la pequeña contrastan con la falta de remordimientos que mostró Daniel (1990), para abusar supuestamente de su sobrina, una niña inocente a la que le sacaba más de dos décadas, y cuya infancia está siendo muy dura. Primero, por el ingreso en prisión de su progenitor, y después, por terminar acogida en un centro de menores de Salamanca de 2021 a 2023, debido al perfil desestructurado de su familia.

De modo que cuando retomó su vida con su madre y fue escolarizada en Vitigudino todo se vino al garete por los oscuros deseos libidinosos de su tío. El informe del colegio, suscrito el 25 de marzo, evidencia el demoledor apego que tenía a la figura de su tío, como el sustituto de su padre que cumple condena. También desvela que el supuesto apetito de pederasta de Daniel no tenía límites ni en el cumpleaños de la cría:

“Al principio, describía situaciones que se caracterizaban por acercamientos y propuestas, por parte de su tío, que ella rechazaba. Ocurrían principalmente en casa de él. La última vez fue el día 17 de marzo (día que recuerda con exactitud porque es el cumpleaños de la menor)”. “En el trayecto del día 17, a la vuelta de Vitigudino a Bogajo, su tío intenta tocarla continuamente y ella lo rechaza. Ella pregunta si su tío va a ir a la cárcel. Dice que le da pena porque antes, a esos tíos, los llamaba papá y mamá, y que por ella que no vaya a la cárcel”.

Centro de menores de Salamanca. Google Maps

Casualmente, Daniel se mudó de Bogajo (Salamanca) a San Esteban del Molar (Zamora), poniendo 180 kilómetros de distancia con su sobrina y su madre, a la sazón su cuñada, solo siete días después de que estallara la investigación, tal y como recoge el atestado de la Guardia Civil.

Este diario ha confirmado que el Tribunal de Instancia Único de Vitigudino ha ordenado su ingreso en prisión provisional y sin fianza, tras acogerse a su derecho a no prestar declaración en sede judicial. De modo que desde el 27 de julio duerme entre rejas, alejado de su domicilio donde supuestamente abusó de su sobrina -sin importarle la presencia de sus propios hijos-.

El Ministerio Público ha solicitado que sean llamados a declarar nuevos testigos. De momento, una docente del colegio ya lo ha hecho y ha sido rotunda en su declaración: “La menor nos manifiesta que su tío empezó tocándola y luego pasó a más. Ella tenía mucho miedo de cómo podría reaccionar la familia”. “Se sentía un poco culpable, nos contó lo que ocurrió el día de su cumpleaños […]”.

Del testimonio de esta docente se desprende que el infierno de esta alumna, de 13 años, comenzó el verano pasado: “No ha llegado a decirnos el número de veces, pero sí ha dicho varias. A posteriori, nos ha dicho que empezaron en agosto de 2024”. “Ella reconoce que sí hubo penetración”. “Desde el principio, pensé que esto era cierto”. “En ningún momento dudé de su palabra”.

Lo mismo hizo la compañera de colegio de esta niña que ha demostrado el valor de la amistad, compareciendo en un juzgado para poner en la diana lo que Daniel le hacía a su amiga y corroborar la trágica confesión que le hizo un día en Música: “Su madre la llevaba donde él vivía y la dejaba al cuidado de su tío”. “Le tocaba y hacían relaciones sexuales”. "Ella no es mucho de mentir. Me lo creí porque lo dijo muy seria y lloraba cuando los profesores la sacaron de clase”.