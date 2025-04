El tío de Salvador abusó de él durante 8 años en México y la Fiscalía no quiere extraditarle: "España protege a un pederasta"

Cuando Salvador Cacho tenía 6 años, su tío Felipe R.P., que entonces tenía 14, empezó a tocar sus genitales. Después le masturbaba y los actos de abuso sexual fueron "subiendo de tono" durante 8 años hasta el punto en que su tío utilizaba la fuerza para tener relaciones sexuales con él e incluso invitó a otro amigo para "una violación en conjunto", relata.

"Me decía que ese era nuestro secreto y que cuando yo estuviera grande eso me iba a gustar", cuenta Salvador quien hoy tiene 37 años y se encuentra en Madrid pidiendo que su tío Felipe, que se ha refugiado en España y en su nacionalidad española, sea extraditado hacia México, en donde es requerido por la justicia para que responda por cuatro delitos de abuso sexual en contra de su sobrino Salvador. "Lo que le pido al Estado español es que regrese a México a un pederasta", dice.

El miércoles 23 de abril, en la Audiencia Nacional, Salvador volvió a ver su tío Felipe después que este se fugara de México en junio de 2024 para evitar ser juzgado en ese país. En la Sección 3 de la Sala de lo Penal, la Fiscalía se opuso a la extradición del hombre que tiene nacionalidad española y mexicana, alegando la prescripción de los delitos.

Salvador cuando era un niño junto a su tío a quien ha denunciado por abuso sexual. Cedida

Salvador estuvo presente en la audiencia la cual le pareció "un monólogo estupendo por parte de Manuel Ollé, el cual podría ser considerado como un discurso absoluto de defensa a los pederastas", dice sobre la intervención de la Fiscalía. "No entiendo por qué España se quedaría con un pederasta", insiste.

La embajada de México estuvo personada y ha solicitado que se permita la extradición porque se cumplen los requisitos para proceder a la entrega, entre ellos los de la doble incriminación, ya que los hechos denunciados constituyen delito de violación agravada en México y de agresión sexual continuada en España con penas similares. Además, el letrado señaló que los delitos sancionables con más de 15 años de cárcel prescriben a los 20 años y que Salvador, al haber denunciado en 2006 cuando cumplió 18, la prescripción empezaría a contar desde ese momento, con lo que, según la legislación española, los delitos no han prescrito.

Tras haber escuchado a las partes, Salvador espera que la Audiencia Nacional resuelva a favor de la extradición de su tío para que este sea entregado a la justicia mexicana y sea juzgado.

8 años de abusos

Salvador era un niño de 6 años cuando su tío, 8 años mayor, empezó a abusar de él. "Los abusos comenzaron con tocamientos y masturbaciones, y fueron subiendo de tono conforme fui creciendo", cuenta.

Los años pasaron y los abusos continuaron, pero todo cambió cuando su tío Felipe invitó a un amigo, "se llamaba Abraham", recuerda Salvador, para lo que sería "una violación en conjunto". Desde ese momento, él comenzó a negarse cada vez que su tío le pedía tener relaciones sexuales, “pero él empezó a hacer uso de la fuerza para poder concretar sus acciones”.

A los 11 años, Salvador ya no soportaba los abusos. Le escribió una carta a Papá Noel pidiéndole que lo mandara a un internado para estar lejos de su tío, e incluso se autolesionaba y trató de suicidarse en una ocasión. Fue a los 14 años que Salvador habló con su familia sobre los abusos sufridos.

Algunos familiares le apoyaron, pero otros no le creyeron. "En este proceso he aprendido que hasta el árbol genealógico se poda", dice.

Después de hablarlo con su familia, los abusos de su tío terminaron, pero Salvador no estuvo listo para hablar públicamente del caso y a denunciarlo ante las autoridades mexicanas si no hasta el año pasado, el 29 de febrero de 2024.

La Policía mexicana detuvo a Felipe el 13 de abril de ese año, pero el juez Júpiter López Ruiz resolvió que los delitos habían prescrito y fue puesto en libertad. El 12 de junio, Felipe viajó a España y un mes después, Salvador consiguió que una jueza abriera el caso nuevamente tras apelar la decisión de López Ruiz.

Salvador sufrió abuso sexual por parte de su tío por 8 años. Cedida

Esta jueza volvió a ordenar su captura, pero como Felipe ya se encontraba en España, las autoridades mexicanas le mandaron una alerta a Interpol, el 20 de agosto. Una semana después la Policía detuvo a Felipe en un control rutinario de carreteras cerca del barrio madrileño de Fuencarral.

Al pedirle el permiso de conducir, saltó la alerta roja y fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz le dejó en libertad sin fianza, además de retirarle el pasaporte e imponerle la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia.

"No pido nada extraordinario"

Apenas supo que su tío Felipe había sido detenido en España, Salvador viajó desde Ciudad de México a Madrid para no perderse todos los detalles del proceso y para pedirle a la embajada de su país que solicite la extradición, tal y como lo ha hecho hasta el momento.

Sin embargo, el problema para Salvador es que Felipe tiene nacionalidad española desde 2009 porque sus abuelos fueron españoles, y esto podría impedir que la Audiencia Nacional decida entregar al hombre a las autoridades mexicanas.

En la audiencia, Felipe ha apelado a su ciudadanía española y ha dicho que tiene mucho arraigo con el país porque está inscrito en un gimnasio, tiene trabajo fijo en una empresa, cuenta con la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social e incluso tendrá una intervención quirúrgica de vesícula en el hospital madrileño de La Paz.

"Lo único que pido es justicia, que España lo regrese a México para que pueda enfrentar a la justicia en donde corresponde y como corresponde. No pido nada extraordinario, solo que regresen a un delincuente a México. No entiendo por qué España quiere quedarse en sus calles a un pederasta apelando a la prescripción, ni siquiera apelando a su inocencia, si no a la prescripción", dice Salvador quien lamenta que se le cuestione por denunciar muchos años después de los hechos a su tío.

"Las víctimas de violencia sexual infantil hablamos cuando podemos. Uno habla cuando puede, no cuando el Estado pone una fecha de caducidad para que las víctimas denunciemos a los agresores", señala.