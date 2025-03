La agonía de una colonia de gatos en Laguna ante el acoso de los vecinos: “Voy a bajar con otro perro ahora, a ver si te muerde”

Bajo el grito de "¡Me la pela la colonia felina!" una vecina huye junto a su perro de Dana, mientras ésta la graba. La grabación continúa mientras Dana le recrimina su actitud con los gatos. Sin embargo, antes de entrar en su portal, la vecina no duda en lanzar una amenaza a la mujer que graba: "¡Voy a bajar con otro perro ahora, a ver si te muerde la cara!".

Ese es solo uno de los episodios que denuncia Dana, gestora de una colonia felina en el barrio madrileño de Laguna. La mujer defiende que los gatos de la colonia residen en esa comunidad de vecinos desde hace 20 años y que no los pueden echar. "Los están matando", afirma Dana a EL ESPAÑOL.

Ante la falta de reacción por parte de las autoridades, Dana ha utilizado sus redes sociales para mostrar lo ocurrido con los felinos. "Los matan, los atropellan. Solo este año he encontrado 8 gatos muertos y han desaparecido 15", apunta la mujer.

Los gatos bajo ataque

La ailurofobia, conocida popularmente como gatofobia, es el miedo irracional a los gatos. Esta fobia fue muy común durante la Edad Media, cuando a los gatos se les asociaba con todo lo sobrenatural: demonios, brujería, malos augurios. ¿Quién no recuerda la creencia de que encontrarse con un gato negro daba mala suerte?

Cientos de años después, aunque las personas ya no se pelean con espadas ni se montaban a caballo para llegar a la aldea más cercana, esa fobia a los gatos sigue bastante presente. De hecho, ese odio o desprecio se vive en el barrio madrileño de Laguna, donde la gestora de una colonia felina denuncia el acoso que sufren ella y los gatos por parte de los vecinos.

Las colonias controladas de gatos son grupos de felinos callejeros que habitan en zonas urbanas o rurales, y que reciben atención regular de voluntarios y asociaciones. Estos programas incluyen alimentación, esterilización y supervisión para asegurar su bienestar y minimizar su impacto en la comunidad.

Este es el trabajo que realiza Dana con esta colonia de forma voluntaria. No obstante, el conflicto vecinal surge al estar situada dicha colonia en una urbanización residencial. "Antes lo gestionaban dos mujeres que residían en esos edificios pero tiempo después renunciaron. Descubrí acerca de la colonia cuando empecé a ver gatos muertos y en 2021 decidí darme de alta", señala Dana.

No obstante, la mujer denuncia que, desde que se hizo cargo de la gestión, ha recibido constantemente "hostilidades" por parte de sus vecinos. Dana detalla que ha sido víctima de amenazas, insultos e incluso agresiones de los residentes que no quieren a los felinos en su propiedad. "Uno de ellos me empujó y me tiró al suelo", cuenta la mujer a este medio.

La gestora afirma que no solo ella es la agredida, los gatos están expuestos a un maltrato animal constante y, solo durante este año, ha encontrado 8 felinos muertos y 15 desaparecidos. "Los envenenan, los matan y los desaparecen. En enero encontré a uno atropellado de forma violenta. Lo pusieron debajo de una rueda", apunta Dana.

De acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, está prohibido expulsar a los gatos de un territorio en el que estén asentados. Reubicar o desplazar una colonia felina puede suponer multas de hasta 50.000 euros. Además, maltratar a un animal puede implicar penas de cárcel de hasta 18 meses.

A la vista de las RRSS

Ante tal situación, Dana ha decidido mostrar en su cuenta de Instagram @losgatosdelaguna los ataques que recibe tanto ella como los gatos. "Ten cuidado con los gatos", "espero que estés 24/7 aquí cuidando a los gatos" o "vete a tu puto país" son solo algunos de los insultos y amenazas que denuncia la mujer.

La gestora de la colonia asegura que las autoridades han desamparado a los gatos de la colonia y que, en sus intentos de denunciar, la Policía no ha respondido. "Las patrullas me han dicho que tenían cosas más importantes que hacer", indicó Dana. "Todas las denuncias que he intentado presentar se han archivado."

En una de sus publicaciones, la mujer graba la conversación con la Policía de Medio Ambiente, en la que intenta presentar una denuncia sobre el asesinato de un gato, pero las autoridades no se lo permiten. "No tiene sentido porque me dijeron que no podía denunciar porque no soy la gestora, pero tengo mi carnet y todo", defiende Dana.

Los vídeos de la cuenta de Instagram de Dana no han tardado en hacerse virales debido a la crudeza de las imágenes. Gatos muertos, envenenados, desaparecidos… la gestora muestra la realidad que viven los felinos sin filtro alguno para demostrar la brutalidad de la violencia. Sus vídeos han acumulado miles de visitas y 'me gusta' por parte de personas de toda España, que no dudan en mostrar su apoyo.

Dana asegura que su cuenta no solo busca mostrar la realidad de los gatos en esa colonia de Laguna, sino también lo que está ocurriendo con muchos gatos. "El Ayuntamiento ha abandonado a estos gatos. No se hacen cargo de ellos y quieren esconder las colonias felinas, ya que según ellos, en Madrid no hay maltrato animal", enfatiza la mujer.