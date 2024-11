Miguel Ángel, el lotero que le ha colado un cuponazo a Broncano en 'La Revuelta' ahora lo peta en redes: "Mi móvil ha colapsado"

El teléfono de Miguel Ángel está que echa fuego desde que salió en este lunes en un programa de 'La Revuelta'. Este lotero murciano es el responsable de Loterías Perolo, y para promocionar sus décimos de Navidad se le ocurrió plantarse a esperar a David Broncano antes de comenzar el programa con un décimo de lotería gigante porque "las entradas se habían agotado", según explica a EL ESPAÑOL. Cuando el presentador le vio, le invitó a entrar.

Miguel Ángel Zapata se dedicó a 'montarle la guardia' a Broncano hasta que apareció para comenzar a grabar el programa de ese día, que contaba con Carmen Machi como invitada. El humorista no pudo pasar por alto la oportunidad de acercarse a hablar con el lotero, que sostenía en brazos un décimo inmenso, con las caras de los cinco protagonistas del programa en lugar de números.

El olfato para el espectáculo del presentador de 'La Revuelta' le motivó a dejar entrar a Miguel Ángel, que en solo dos minutos y medio de programa logró captar la atención de todas las cámaras. "Han venido los de la notaría, que han traído un número que creen que va a salir premiado", bromeaba David Broncano, refiriéndose a Miguel Ángel. "Este señor ha traído ese boleto gigante y me ha dicho que quería cantarlo aquí".

Tras un breve intercambio de comentarios, Miguel Ángel cantó los 'números' del cuponazo al estilo de los niños de San Ildefonso, citando los cinco nombres que aparecían en él: "Jorge, Bezos, Ricardo, Grison y Broncano", a lo que el público coreó: "28 millones de euros", en referencia a los 14 millones de euros anuales por los dos años que TVE ha contratado al equipo de 'La Revuelta'.

El verdadero Gordo es tener tanto tiempo libre. #LaRevuelta Gracias por ir tan a tope con el programa. pic.twitter.com/LwEAPG9jpe — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

"Desde que salí en el programa mi teléfono ha colapsado, la visibilidad de la cuenta de Loterías Perolo se ha disparado en Instagram, y por WhatsApp me han llegado más de 300 mensajes", explica Miguel Ángel. Y es que la 'performance' que realizó en este late night que se emite en La 1 en prime time consiguió el objetivo que se había marcado: darse a conocer a lo grande.

- ¿Cómo consiguió participar en 'La Revuelta'?

- Miguel Ángel Zapata: Dio la casualidad de que tenía que venir a Madrid a ver a un cliente y aproveché. No pude conseguir entradas porque para este programa se agotan enseguida, es muy complicado hacerse con ellas, así que me planté en el Teatro Príncipe con un décimo gigante al que pegué la cara de los protagonistas de 'La Revuelta'.

De primeras no me dejaron entrar al programa que estaba a punto de grabarse, pero al poco tiempo llegó Broncano, y cuando me vio con el cupón gigante se acercó a hablar y se hizo una foto conmigo. Le regalé dos décimos y le conté que venía de Murcia, y le pregunté si podía comprobar si quedaba hueco... Él entró y a los 5 minutos salieron del equipo a por nosotros. A partir de ahí, todo lo que pasó es lo que se ve en el programa.

Miguel Ángel Zapata regala dos décimos de 'Loterías Perolo' a David Broncano. Cedida

El impacto mediático que ha producido la breve aparición del fundador de esta administración de loterías murciana en 'La Revuelta' contribuye a visibilizar una entidad que apuesta por crear una imagen de marca muy particular. No en vano, este lotero convierte cada año el sorteo de la lotería en un evento casi deportivo, organizando actos multitudinarios y otros eventos para captar la atención de la gente.

Esta estrategia ha posicionado a Loterías Perolo como "la cuarta administración que más vende de España y la primera en la Región de Murcia", según explica Miguel Ángel. Y buena parte de ese éxito se debe a su carisma.

- ¿Cuántos premios mayores ha repartido Loterías Perolo a lo largo de su historia?

- Miguel Ángel Zapata: 41 premios mayores, de los que 5 son 'Gordos' de Navidad, contando 'El Niño'. Llevamos funcionando desde 2014. No tenía ni idea de a cuánto dinero equivale el total de todo lo que hemos entregado en nuestra historia. Mucha pasta, mucha pasta...

- ¿Cuáles son los tres números que más está vendiendo para esta Navidad?

- El de la DANA fue ha sido el que más: el 29024. Se agotó en una hora y media. Por lo demás, la cosa ha cambiado. La gente ya no va a por números específicos, ahora te piden por ejemplo fechas o van a por el décimo sorpresa que inventamos, que lo compras sin saber qué número lleva dentro.

Miguel Ángel fundó Loterías Perolo en su municipio natal, San Pedro del Pinatar, una pequeña localidad murciana que se levanta a orillas del Mar Menor. Desde entonces se ha dedicado a buscar la forma de crecer con algunas ideas muy alocadas.

Una prueba de ello es su participación en el programa presentado por David Broncano. Aunque lo cierto es que este emprendedor murciano ya había conocido al humorista en 2022 cuando, al igual que este lunes, tuvo una breve participación en 'La Resistencia' -antecesor de 'La Revuelta' que se emitía en Movistar Plus- el mismo día que lo nombraron 'Lotero del año'.

- ¿Cómo se las apañó para salir también en 'La Resistencia'?

- Miguel Ángel Zapata: Fue casi igual que este lunes. Las entradas del programa también se agotaban a las pocas horas de salir a la venta. Pero en aquella ocasión me planté en la puerta y expliqué que me habían nombrado lotero del año. Lo comentaron entre los miembros del equipo y me dejaron entrar. Aunque me tuve que acomodar en una piscina de bolas.

- ¿Por qué le eligieron 'Lotero del año 2022'?

- Es un reconocimiento que se entrega a la administración de loterías que más premios mayores ha repartido de España cada año. En concreto, el año que me lo dieron, nosotros entregamos 6 premios mayores. Eso es mucha pasta, fueron 30 millones de euros.

Marketing y "macrofiestas"

Esta Navidad, siguiendo la tradición de los años anteriores, Miguel Ángel está organizando "una macrofiesta" en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar para el 22 de diciembre: "Como todos los años, pondremos una pantalla gigante para retransmitir el sorteo de la lotería y vamos a hacer el caldero más grande del mundo, que es un arroz típico del Mar Menor; una migada para mil personas, serviremos vinos, cervezas..."

Miguel Ángel Zapata sostiene el premio de 'Lotero del año 2022' en el backstage de 'La Resistencia'. Cedida

"Lo que ocurre cada diciembre ahí es a lo bestia, lo tenemos muy bien montado. Este año hay muchas sorpresas preparadas. Invitamos a todo el mundo que quiera a que vaya ese día porque va a ser espectacular", recalca el lotero, exultante.

Además, este año persiguen un objetivo que nunca antes se ha repetido en la historia: convertirse en la primera administración del país en dar el tercer 'Gordo' consecutivo. No se sabe si a la tercera irá la vencida, pero de momento, Loterías Perolo ha entregado los 'Gordos' de 2022 y 2023.

Detrás de la grandilocuencia y el tono alegre de Miguel Ángel Zapata hay muchísimo curro. Un trabajo con el que este genio del marketing siempre ha llevado a su San Pedro del Pinatar natal por bandera. De hecho, de ahí viene la simbología de la entidad: "Perolo es el gentilicio no formal con el que se nos conoce a los pinatarenses, y el flamenco que aparece en nuestro logo es un ave típica del Mar Menor".

La fiesta del 22 de diciembre del año pasado que organiza cada año 'Loterías Perolo'.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la Loterías Perolo?

- Miguel Ángel Zapata: Decidimos montar esta administración con el objetivo de colocar a San Pedro del Pinatar como 'el pueblo de la suerte' de España. Empezamos a hacer campañas con mucho marketing, empezamos a hacer webs que son muy llamativas… Innovamos mucho. Siempre nos hemos ido a la línea roja de un sector que permite hacer muy pocas cosas.

En esa innovación hay iniciativas tan curiosas como los 'décimos perfumados', que pusieron en circulación "hace unos tres años". El objetivo de este producto exclusivo es que, si toca, el ganador "vuelva a recordar años después el olor y las sensaciones que le venían a la cabeza cuando estaba jugándolo, antes de ganarlo".

- ¿El año que viene volverá a 'La Revuelta'?

- Miguel Ángel Zapata: Seguro que sí, pero somos muy improvisadores. De hecho, a corto plazo queremos hacer algo chulo. En el mundo de la tele estamos planificando varias cosas con programas muy famosos que estamos pendientes de concretar. Además, estamos preparando una inteligencia artificial a la que le metes tu historia, el por qué quieres probar suerte en la lotería, y te saca un número para ti. Vienen cositas.