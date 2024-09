Adiós a Julián Muñoz, cuando la corrupción protagonizó las portadas del corazón

Camarero, aprendiz de Jesús Gil, alcalde de Marbella, novio de Isabel Pantoja, investigado por el ‘caso Malaya’ y preso. Julián Muñoz ha muerto a los 76 años a causa de un cáncer de pulmón. Hace dos décadas se convirtió en el primer político en nuestro país en mezclar corrupción y corazón en televisión. Todo empezó en el programa Salsa rosa de Telecinco que presentaba Santi Acosta. Aquella noche de 2003, Gil y Muñoz, maestro y aprendiz, se enzarzaron en directo en un cruce de acusaciones que dejó sin palabras a los periodistas, disparó las audiencias, despertó el hambre de los investigadores y terminó desatando un huracán de corrupción llamado ‘caso Malaya’ por el que el exalcalde marbellí terminó siendo condenado.



En el capítulo de hoy entrevistamos a algunos de los periodistas que mejor conocen su historia judicial y sentimental. Santi Acosta, presentador de Salsa rosa, recuerda en el pódcast En la Sabana cómo vivió en primera persona la disputa entre Jesús Gil y Julián Muñoz. “Fue una entrevista de última hora a Jesús Gil. Entonces, llamamos a Julián Muñoz por si quería entrar. Cada vez estábamos más atónitos, y apenas hablé porque solo tenía que escuchar”, apunta Acosta. La entrevista tuvo tal repercusión que el juez los llamó a declarar a la semana siguiente, lo que supuso un punto de inflexión en el ‘caso Malaya’.



Julián Muñoz confió en Santi Acosta y en el programa De viernes para conceder su última entrevista. Se trata de una conversación póstuma que Telecinco emitirá hoy miércoles por la noche y a la que el exalcade acudió junto a Maite Zaldívar, la madre de sus hijas. “Me ha impresionado la forma en la que esta familia ha vuelto a reencontrarse y creo que falleció feliz, es una prueba por la que no todos hubiéramos podido pasar”, confiesa el presentador. “Es su entrevista más sincera”, concluye. Es una charla en la que saldrán a la luz aspectos de su vida privada hasta ahora desconocidos.



Chelo García-Cortés, decana de la prensa del corazón, recuerda cómo conoció a Julián Muñoz. “Isabel Pantoja me llamó y me presenté en su casa de Marbella”. En aquel momento no sospechaba de las actividades de Julián Muñoz y su pareja. La periodista recibió numerosas advertencias, sobre todo de María Patiño y Gema López. "Mis amigas me lo advirtieron”. García-Cortes confiesa en el pódcast que nunca entendió esa relación y revela cómo fue su última conversación con Julián Muñoz. “No era mi amigo, pero ha sido una persona importante en mi vida”, declara.



Por último, Juan Luis Galiacho, director de El Cierre Digital, traza un relato de la transformación de Julián Muñoz, de camarero a mano derecha de Jesús Gil. “Fue su tonto últil”, destaca. Galiacho fue uno de los periodistas que mejor conocía la Marbella de los años 90, donde “el gilismo campaba a sus anchas”. Una España que no volverá.