Abraham, primo de Georgina, desenterró a su hermano y escondió su cabeza en Águilas

Abraham es el único que en este momento sabe dónde está la cabeza de su difunto hermano: Adalberto, fallecido el 17 de noviembre de 2021, y cuya tumba profanó durante la madrugada de este miércoles, forzando una puerta de madera del Cementerio Virgen de los Dolores de Águilas, con el supuesto objetivo de llevarse el cráneo. “Mi hijo es una persona que no está bien de la cabeza: tiene una minusvalía del 95%”, tal y como explica la madre de Abraham a EL ESPAÑOL.

"La familia está mal", recalca la mujer, afectada y sobrepasada por la situación. Todo ello, debido a que la Guardia Civil ha regresado hoy al camposanto, para peinar el paraje anexo que da a una vía verde que conduce a Calabardina y a una zona residencial. Además, los agentes han inspeccionado el nicho del difunto Adalberto porque el cráneo permanece en paradero desconocido, desde las 5.30 horas de la madrugada del miércoles.

A esa hora arrancó esta profanación que ha provocado un seísmo mediático con epicentro en la familia de 'Los Rabotes', justo desde el momento en el que Abraham le envió un vídeo a su madre donde le mostraba cómo profanaba la tumba de Adalberto y se llevaba la cabeza de su hermano, lo que motivó que esta pobre señora alertara de inmediato a la Policía Local.

- ¿Por qué motivo se ha llevado Abraham la cabeza de su difunto hermano, Adalberto, después de profanar su tumba?

- Mi hijo, Abraham, tiene una depresión muy grande porque no ha superado la muerte de su hermano y quería protegerle. Me dijo que un pastor evangélico le había dicho que el mal estaba en la tumba y Abraham no quería que su hermano estuviera allí. Entonces, se lo ha llevado. Eso es lo único que sé. El vídeo que me envió mi hijo lo borré después de entregárselo a la Policía Local y de contarles toda la información que sabía.

El asunto es un escándalo en la turística localidad de Águilas no solo por lo macabro del suceso, sino porque además: Abraham Hernández es familiar directo de Georgina Rodríguez Hernández, modelo, empresaria y pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. "Yo estoy para que me dé algo", apostilla la madre, al tiempo que confirma el parentesco con la influencer que tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram: "Abraham y Georgina son primos hermanos". En concreto, la mujer precisa que a través de su padre, Antonio Hernández, porque "es hermano" de Ana María Hernández -madre de la celebrity y tía de Abraham-.

EL ESPAÑOL ha corroborado las palabras de la madre de Abraham sobre la aparente obsesión que tenía con su difunto hermano, ya que ha accedido a un vídeo que él mismo grabó colándose en el camposanto, antes de la profanación que protagonizó este miércoles, y donde deposita un perfume junto a la lápida de Adalberto (1992-2021). "Entro al cementerio: en polvo somos y en polvo nos convertimos", tal y como subraya el propio Abraham en la grabación -mientras enfoca varios ataúdes-. "Yo vengo a ver a mi hermano". "Vengo a regalarle una colonia".

VÍDEO | Abraham se grabó en el cementerio de Águilas cuando fue a ver la tumba de su hermano

El vídeo evidencia que Abraham (Águilas, 1994) podría estar sufriendo un delirio o un brote, a la vista de que padece "esquizofrenia paranoide". Así lo refleja un informe reciente del Servicio Murciano de Salud: "Antecedentes por consumo de cannabis y heroína (de forma esporádica) que negaba durante las últimas revisiones que ha tenido".

El citado documento también recoge que tal dependencia se remonta a su infancia: "Inicio de consumo del cannabis, a los 12 años, y a la cocaína, a los 14 años. Afectación cognitiva con gran dependencia, depresión mayor severa, síndrome orgánico de personalidad traumática […]". De hecho, Abraham estaba citado en los Servicios Sociales de Águilas el 29 de julio, junto a su madre, para estudiar su solicitud para beneficiarse de una prestación económica de la Ley de Dependencia.

Tanto el historial clínico de este joven, de 30 años, como esta solicitud para recibir una ayuda mensual, ponen de manifiesto que su trayectoria personal no tiene nada que ver -por desgracia- con la de su prima: Georgina, una modelo a la que se rifan y que lleva una vida plagada de lujos en Arabia Saudí, junto al padre de sus hijos, el crack mundial del fútbol y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Abraham reside en una barriada humilde de Águilas, en una casa pequeña, propiedad de sus padres.

Abraham vive en una barriada muy humilde de Águilas en una casa pequeña, propiedad de sus padres. En la vivienda llaman la atención dos scooters apiladas dentro del salón, junto a un parque infantil, y una gran televisión de plasma que preside una pared. En esta casita se encontraba su madre, cuando recibió el vídeo de la profanación de la tumba de uno de los hijos de la extensa prole que tuvo con su ya exmarido: Antonio Hernández.

La matriarca sale de la vivienda en dirección al centro de salud y le explica al periodista que necesita que le receten algo para afrontar la situación: "Me voy al médico porque con este panorama no me hace efecto nada".

La humilde barriada de Águilas donde Abraham reside con su madre. Badía

De camino al centro de salud, la mujer relata que lo último que sabe de Abraham es que sigue ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Rafael Méndez de Lorca. "Vi el vídeo y lo borré", insiste la madre, sin querer desvelar el duro contenido de las imágenes que visionó de la profanación de la tumba de Adalberto, justo antes de quitarle la cabeza a su cadáver en descomposición. "Eso de que mi hijo se llevó la cabeza por todo el pueblo no es cierto", remarca tajante. "Tampoco se la cortó".

- ¿Por qué tenía su hijo, Abraham, esa aparente fijación con su hermano fallecido, Adalberto?

- A mi hijo se le fue la cabeza desde que se murió su hermano y ya está. Tenían una relación estrecha. Además, le vio muriéndose. Abraham se lo encontró muerto en casa hace casi tres años y eso le dejó muy tocado psicológicamente.

- ¿Dónde cree que pudo esconder Abraham la cabeza del cadáver de su hermano, Adalberto?

- Lo único que sé es que estuvieron buscándola y no la han encontrado. Mi hijo no paseó la cabeza de su hermano por el pueblo: eso es mentira. Abraham se la llevó supuestamente para enterrarla en el campo. En una finca, en un campo de la familia. Eso ya lo sabe la Guardia Civil.

- ¿Piensa denunciar a su hijo por un delito de profanación?

- No sé, el abogado es el que me lo está llevando todo. Lo estoy pasando muy mal. Se me ha ido la cabeza. Una cosa que no es legal no es legal. Yo le he contado a la Guardia Civil todo lo que ha pasado.

Maribel Muñoz, abogada que lleva algunos asuntos de los miembros de la extensa prole de 'Los Rabotes', confirma la versión que ofrece la madre de Abraham sobre el desencadenante de la profanación: "No tiene nada que ver con ningún ánimo dirigido a fastidiar a su difunto hermano o a la familia. Precisamente, Abraham y Adalberto estaban muy unidos. La esquizofrenia de Abraham se agudizó muchísimo desde la muerte de Adalberto porque la sintió muchísimo. De hecho, él se lo encontró muerto en casa y solía acudir con frecuencia al cementerio a visitarlo".

La letrada detalla que las labores de búsqueda del cráneo del difunto se centran ahora en una propiedad alejada del camposanto: "Los hermanos están buscando la cabeza en una campo familiar y aún no han conseguido encontrarla. Incluso le han preguntado a Abraham, pero les ha dicho textualmente que no se acuerda dónde la dejó".

La lápida del nicho que profanó Abraham. Badía

En caso de que la familia no adopte acciones legales, este truculento suceso podría quedar en nada, ya que una fuente de la Policía Local de Águilas explica lo siguiente a EL ESPAÑOL: "Lo ocurrido es una profanación de tumba, aunque se trate de un hermano, todavía no está claro que se considere un delito porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, por tratarse de una persona bajo tratamiento psiquiátrico".

A tal historial clínico, Abraham Hernández suma un currículum delictivo en el que le consta una condena de 6 meses, por receptación de objetos robados, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Lorca en el año 2016. Además, tiene pendiente un juicio por un supuesto robo con fuerza, junto a su inseparable amigo Ramón, con el que se grabó en TikTok cantando un tema de trap en una playa del litoral murciano.

El citado palo se produjo en abril de 2017, cuando Abraham y Ramón supuestamente forzaron un trastero en la calle Goytisolo de Águilas para llevarse dos bicicletas que costaban un potosí: una de carretera, valorada en 5.000 euros, y otra de montaña, valorada en 7.598 euros. El dueño de las bicicletas denunció lo sucedido ante la Guardia Civil, cuando detectó que una de esas bicis estaba a la venta en Internet. El juicio todavía no se ha celebrado, pero antes, el primo hermano de Georgina tendrá que aclarar dónde está el cráneo del difunto Adalberto.

El enterrador del Cementerio Virgen de los Dolores de Águilas admite que no ha visto nada igual en su dilatada trayectoria profesional: "Desde hace dos semanas, cada dos o tres días, tenía que cambiar los candados de las puertas porque faltaban debido a que alguien estaba colándose por las noches". Ahora se sospecha que ese "alguien" podría ser Abraham, tras haber trascendido el vídeo que figura en este reportaje y que demuestra que este vecino, con esquizofrenia paranoide, se coló en el camposanto antes de la profanación que ahora investiga el Instituto Armado.

"Esta puerta de madera no se parte a base de patadas porque está reventada con una herramienta", tal y como explica el enterrador municipal al periodista. Prueba de ello es que solo está rota la parte de abajo, lo que invita a pensar que Abraham supuestamente se coló a 'cuatro patas', como los gatos que se pasean de noche entre los cientos de nichos de este camposanto. De forma que el Ayuntamiento ha decidido levantar una tapia para impedir que se repitan las profanaciones de los difuntos.

La puerta de madera que supuestamente forzó Abaraham, junto a una imagen de un operario municipal, este jueves, levantando una tapia para proteger la puerta rota en el camposanto. Badía

Las cámaras de seguridad del cementerio municipal no filmaron nada porque solo enfocan a la avenida central y el nicho profanado esta en la calle de la Virgen del Carmen. "Abraham debió traerse un cincel y un martillo porque retiró la lápida con cuidado, rompió la tapadera que es de hormigón, sacó el ataúd a la calle y le quitó la cabeza a su hermano", tal y como aclara el enterrador. "No tuvo que cortársela ni que arrancársela porque el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición".

- ¿Cómo se encontró usted el nicho de Adalberto después de la profanación?

- Enterrador: Abraham cogió la cabeza y él mismo se ocupó de volver a meter el ataúd de su hermano dentro del nicho. Después dejó apoyada la lápida y lo limpió todo. Si no te fijabas, no te dabas cuenta de que había sido profanado. Estaba casi igual.

- ¿Por dónde huyó con el cráneo del difunto?

- La puerta lateral del cementerio da a un paraje y a una calle con casas. No sé cuál de las dos direcciones tomó. La Policía Judicial ya ha interrogado a Abraham y él dice que ha enterrado la cabeza por ahí. Este jueves por la mañana ha regresado la Guardia Civil al cementerio, para verificar si estaba la cabeza y todos los demás huesos y extremidades del difunto.

- ¿Faltaba algún miembro más del fallecido?

- No lo sé. Un cuerpo se termina de descomponer a los cinco años y este llevaba solo tres años. Yo le he dicho a la Guardia Civil que si querían, que contasen ellos los huesos porque yo no lo iba a hacer.