El obrero "ex de Herri Batasuna", el único voto para Vox en el pueblo de Otxandiano

El día es lluvioso en Otxandio (Vizcaya) cuando han transcurrido apenas 48 horas de las elecciones vascas. El pasado domingo, el líder de EH Bildu, nacido en el pueblo y portador de su topónimo en el apellido, Pello Otxandiano, ganó aquí con el 67% de los sufragios. Pero el tema de conversación en los únicos dos bares abiertos del pueblo no es el triunfo de su vecino más ilustre, cuyo partido fue la segunda fuerza más votada en todo el País Vasco, sino que uno de sus residentes depositó, contra todo pronóstico, su voto para Vox.

De los 1.296 habitantes censados en Otxandio, votaron 708: 467 lo hicieron por EH Bildu, 198 por el PNV, 14 por el PSOE, siete por Podemos, seis por el PP, tres por Sumar y uno, sólo uno, lo hizo por Vox. (PACMA y Por un Mundo Más Justo también obtuvieron un voto). El fenómeno del votante único de Vox se repitió en los pueblos vizcaínos de Elantxobe, Arratzu, Atxondo y Meñaka. Pero en el caso de Otxandio el dato es especialmente llamativo.

En Otxandio no solo arrasó EH Bildu el domingo y nació el actual líder del partido, sino que la formación abertzale gobierna desde 2011, cuando se presentó por primera vez y el propio Otxandiano salió elegido alcalde. La actual oposición la forman tres concejales del PNV por los siete de Bildu en el gobierno municipal. Desde el inicio de la democracia, la composición del pleno de Otxandio ha tenido una constante: nunca ha habido un concejal no nacionalista.

Una de las calles de Otxandiano (Vizcaya). R.M.

Las calles apuntalan esta realidad política: en el pueblo hay incontables pintadas y pancartas en las ventanas a favor del retorno de los presos de ETA al País Vasco; ikurriñas y, ahora, también banderas palestinas. En la resaca electoral, quedan carteles (rajados) del candidato del PNV, Imanol Pradales, y del hijo de la villa, Otxandiano. Ni rastro de la propaganda electoral de los partidos nacionales. También hay un mural con fotos de presos de la banda terrorista, otro que escenifica el 'ongi etorri' (la bienvenida), y un tercero, el bombardeo que sufrió Otxandio en la Guerra Civil.

El 22 de julio de 1936, sólo cuatro días después del alzamiento, dos aviones con base en Recajo (La Rioja) bombardearon la plaza Andikona a las 9:30 de la mañana, mientras se celebraban las fiestas de Santa María: causaron 61 muertos civiles, como conmemora un monumento en el mismo lugar. Fue el primer bombardeo de la Guerra Civil y, simbólicamente, el preludio de la masacre de Guernica.

"Mal sitio ha elegido para ser de Vox", dice después de todo un trabajador de una fábrica metalúrgica del pueblo sobre su misterioso vecino. Es en esta fábrica donde, según sospechan otros residentes, trabaja el disidente que el domingo decidió ir en contra del sentir mayoritario de todo un pueblo y votar por el partido que dirige Santiago Abascal.

'Rebotado' de HB

"Sé quién es y, además, él lo va diciendo por ahí sin importarle nada", dice uno de estos vecinos entre risas en la puerta de un bar. "Este era de HB, tuvo un 'txoko' con ellos, se rebotó y ahora vota a Vox para tocar las pelotas", prosigue el vecino, que se niega a revelar la identidad del hombre sobre el que todos preguntan en Otxandio. Eso sí, dice que trabaja en la fábrica y que ronda la cincuentena.

En la fábrica, varios de los trabajadores del turno de mañana se muestran sorprendidos al ser preguntados por este periódico sobre su supuesto compañero de derechas y españolista. Para ellos, es la primera noticia. Muchos son de otros pueblos de la zona y es la primera vez que escuchan que, entre sus colegas, uno vota a Vox en el pueblo de Otxandiano. "Aquí todo es PNV y HB [Herri Batasuna], me has dejado de piedra", dice uno. "Si lo hay, prefiero no saber quién es", dice otro, disgustado.

Pero otros trabajadores sí que tienen pistas sobre quién podría ser. Siguen, sin embargo, sin revelar su identidad o dar alguna pista: "El voto es secreto", se justifica uno, entre risas, mientras que otro, que no tiene relación con él, indica que el hombre en cuestión trabaja "cortando piezas".

Cuando a las 15:00 termina el turno de mañana en la fábrica, EL ESPAÑOL no logra dar con él: muchos allí no tienen ni idea de quién es, y quien la tiene, no dice nada. Entre ellos, alguno se sonríe. Quizás el 'voxista' ha querido pasar desapercibido, en contra de lo que indicaba uno de sus vecinos al señalar que hablaba de su filiación política "sin importarle nada". O quizás, simplemente, no está.

Esta hipótesis toma fuerza de vuelta a uno de los bares del pueblo. La mujer que atiende la barra explica que su sospechoso de votar a Vox trabajaba, en efecto, en la fábrica, pero pidió una excedencia hace un año: "Tiene una casa en Bilbao y se marchó de aquí. No cae muy bien", dice en base a lo que comentan los parroquianos desde que se conocieron los resultados electorales. Esto podría explicar que el votante de Vox no se encuentre en Otxandio. No al menos de forma permanente. La mujer del bar dice, sin embargo, que el votante de Abascal suele venir al pueblo regularmente, entre otras razones, porque tiene una amante. "El fin de semana lo vi por aquí", asegura, coincidiendo con el domingo electoral del 21 de abril.

Otxandiano posa en Otxandio con familiares y vecinos que apoyan a Bildu. EH Bildu

En las anteriores elecciones autonómicas vascas de 2020, Vox también sacó un solo voto en Otxandio. Algunos de los vecinos sospechan de que se trate de la misma persona. Un hombre que acaba de regresar del campo dice, en la línea de lo que explica la trabajadora del bar, que el que votó a Vox en 2020 "ya no vive en el pueblo". Por eso, le extraña que sea el mismo que ahora. "Lo mismo que tú, todo el mundo se está preguntando quién es", concluye.