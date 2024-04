Testigos del crimen de Abanilla: "La Guardia Civil ha preguntado si hay prostitutas por la zona"

El café de este miércoles le sabía tremendamente amargo a Antonio, Benito, David y Antonio: "El asesino de esa chica podría ser el conductor del coche que vimos estacionado en el parking". Estos cuatro empleados de una cantera de Pinoso no pueden quitarse de la cabeza el turismo que estaba aparcado, este martes por la noche, justo al lado del bancal de almendros de Abanilla donde un mando de la Policía Nacional encontró el cadáver de una mujer, de unos 30 años, con golpes en la cara y un corte en el abdomen causado por un arma blanca. "Menudo malnacido", sentencian.

"Cada día pasamos por esta carretera para ir a trabajar a la cantera de Pinoso y luego regresamos a nuestras casas en Fortuna", tal y como explica al unísono esta cuadrilla de currantes, mientras apura su café en la barra de la Venta Los Collares: un restaurante fundado en 1949 y conocido por su arroz a la leña, con conejo y serranas, pero que este miércoles copa la crónica negra de la Región de Murcia porque en el bancal que hay anexo al aparcamiento para los clientes se ha producido un homicidio.

EL ESPAÑOL charla con los que de momento, podrían ser los únicos testigos de esta muerte violenta que investiga la Guardia Civil. Antonio, de 59 años, y David, de 51 años, toman la palabra en nombre de sus compañeros de curro para relatar que vieron el vehículo del que podría ser el autor del 'crimen de la venta'. "Esta semana tenemos turno en la cantera de tres de la tarde a once de la noche y al regresar en la furgoneta, antes de la medianoche, vimos un coche en Los Collares".

- ¿Por qué les llamó tanto la atención ese vehículo?

- Antonio David: Era el único coche aparcado en el parking del restaurante y ya estaba cerrado. Al principio, creíamos que era un control de la Guardia Civil porque el turismo se encontraba estacionado con el morro mirando hacia la carretera y con las luces largas puestas, pero al pasar por delante pensamos que era una pareja haciendo 'sus cosas' y que apuntaba con los faros hacia la carretera, para deslumbrar, para que nadie pudiera ver lo que hacían dentro del vehículo, como si buscasen intimidad.

En este bancal de almendros ha sido localizado el cadáver de una mujer extranjera, este miércoles, justo al lado del aparcamiento para los clientes de la Venta Los Collares de Abanilla.

- ¿Por qué creen que es el vehículo del autor del homicidio?

- Antonio David: El coche estaba aparcado justo al lado de los terrenos donde han encontrado muerta a la mujer y era tarde, sobre las 23.40 horas de la noche del martes.

- ¿Cómo era el vehículo sospechoso?

- Por la silueta era un turismo corto, de color blanco, y debía ser un modelo moderno, tipo Megane, porque los faros eran luces LED.

El relato de estos empleados de una cantera no es descabellado, ya que la Policía Judicial ha intervenido las grabaciones de las cámaras de seguridad que realizó la Venta Los Collares durante la tarde-noche de este martes, para analizar todos los vehículos que estacionaron en el parking del restaurante que está pegado al bancal del macabro hallazgo y a la antigua carretera de Valencia: la RM-412, que comunica Abanilla, Fortuna, Yecla, la localidad alicantina de Pinoso, La Font de la Figuera...

"Estamos jodidos porque ha muerto una mujer", subrayan Antonio, Benito, David y Antonio. "En cuanto nos hemos enterado del asesinato, nos hemos acordado del coche que vimos el martes por la noche en el aparcamiento de la venta. De haber sabido que le estaban haciendo algo a una mujer, nos habríamos parado a ayudarla, pero no se veía lo que pasaba dentro del turismo porque deslumbraba con los faros".

El bancal con almendros de Abanilla donde ha sido localizado el cadáver de una mujer con signos de violencia.

Una fuente ligada a la investigación confirma a EL ESPAÑOL que la víctima mortal "es extranjera" y "parece que no reside en Abanilla". En la escena del homicidio no se ha localizado su documentación: "No se ha encontrado la cartera ni el bolso". Un par de zapatos es lo único que había junto al cuerpo. A falta de la información que revele el Instituto Anatómico Forense, sobre las causas de la muerte de esta mujer, de 30 años, el primer análisis del cadáver arroja evidencias de "al menos, un corte importante en el abdomen, compatible con un arma blanca, y golpes en la cabeza".

Puede dar fe de ello Juan: camarero en la Venta Los Collares. "La mujer llevaba la cara ensangrentada y estaba tumbada bocabajo en el bancal", según precisa este empleado curtido en la hostelería y que esta mañana se ha 'desayunado' un homicidio. "Unos policías locales han entrado a pedirme una sábana después de que alguien encontrase el cadáver". Y ese alguien, según fuentes policiales, era el inspector jefe de la Policía Nacional en la Comisaría de Yecla: "Iba de camino a su trabajo, cuando ha visto lo que parecía un cadáver desde el coche y ha dado la vuelta para cerciorarse".

Este mando de la Policía Nacional, nada más estacionar su coche en el parking de la venta, a las 7.47 horas de este miércoles, y poner un pie en el bancal de almendros, propiedad de un fontanero de Elche, lo ha tenido claro: era una mujer con signos de haber sufrido una muerte violenta. "Cuando me he acercado, la Policía Local de Abanilla estaba precintando la zona", según precisa Juan a este diario.

Los agentes han actuado con rapidez para que nadie contaminase la zona de un homicidio en el que están abiertas todas las hipótesis: podría tratarse de un caso de violencia de género, un crimen pasional, un robo con final trágico, incluso de una prostituta a la que un cliente le ha arrebatado la vida. "Cuando ha llegado la Guardia Civil, una de las primeras cosas que me han preguntado es si hay mujeres que ejercen la prostitución por esta zona", tal y como corrobora el propio Juan, empleado de la Venta Los Collares.

Unos agentes de la Guardia Civil, este miércoles, junto al bancal de Abanilla donde ha sido localizado el cadáver. Cedida

"Yo he podido ver a la mujer y por sus rasgos físicos me ha parecido que era caucásica, como de Europa del Este, iba vestida de negro y con un pantalón corto que era ajustado, pero no he visto su bolso por la finca", según prosigue relatando este camarero, mientras preparada con esmero una espectacular ración de pulpo para unos clientes de la Venta Los Collares. "Está claro que el cadáver estaba tirado en el bancal desde antes de las seis de la madrugada: la debió matar el martes por la noche".

EL ESPAÑOL ha podido comprobar que varias piedras de los terrenos todavía presentaban restos de sangre y que entre la tierra había restos del faro de una luz trasera de un vehículo. "En ese bancal he visto que han tirado de todo, desde un sofá, a basura, neumáticos, pero un cadáver...", reflexiona sin poder creerse lo sucedido Ginés Alvarado, de 41 años, propietario de la Venta Los Collares, junto a su madre, Mercedes.

"La Guardia Civil se ha llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad porque por esta carretera pasan muchos coches y camiones de las canteras, incluso hay camioneros que duermen por las noches en el aparcamiento", tal y como apunta este hostelero, con veinte años de trayectoria profesional, tras una barra a la que no cesan de llegar los clientes a los que siempre les pregunta lo mismo con cariño: "¿Qué quieres perla?" Unos toman algo rápido y otros piden mesa para degustar en el salón los manjares de la carta. Pero todos hablan de lo mismo: del 'crimen de la venta'.

"Algunos clientes dicen que la chica es de Europa del Este", apunta Mercedes, la madre de Ginés. Lo único que está claro es que la Policía Judicial está analizando las cámaras de otros negocios y puntos de la carretera RM-412, para localizar el coche que conducía el autor de este homicidio que se ha cobrado la vida de una pobre treintañera.

Ginés Alvarado, propietario de la Venta Los Collares, este miércoles, detrás de la barra. Badía

- ¿Hay mujeres que ejercen la prostitución en la carretera RM-412 que pasa por delante de su establecimiento?

- Ginés Alvarado: El restaurante lo abrimos de seis de la madrugada a seis y media de la tarde, por aquí hay mucho tráfico desde la cinco de la madrugada, por la gente que trabaja en las canteras, los camioneros y los extranjeros que vienen aquí a comer, pero después de cerrar el restaurante, cuando cae la noche, ya no suele pasar mucha gente y no hay ninguna zona de prostitución en la carretera. Tampoco hay puticlubes ni pisos clandestinos porque eso se sabría enseguida: por aquí nos conocemos todos.

De hecho, este restaurante se ubica en la pedanía abanillera de Campules que tiene menos de cien habitantes. La zona más próxima donde se ejerce la prostitución de manera clandestina es la carretera nacional que bordea el paraje natural del Coto Cuadros, a unos 25 kilómetros de la Venta Los Collares, pero este miércoles por la tarde, casualmente, no había ni una chica mostrando su cuerpo para subirse en el coche de algún desconocido.