Las últimas horas de Leul Alba, el melillense desaparecido en una cena de Erasmus en Francia

Leul Alba es el típico estudiante formal al que los compañeros le piden los apuntes de la carrera de Relaciones Internacionales que cursa en la Universidad de Murcia. "Es muy responsable con todos los trabajos", tal y como resalta su entorno. Este lunes tenía un examen de la asignatura de Derechos Humanos en la Universidad de Lille donde está disfrutando del Programa Erasmus, pero Leul no se ha presentado porque se encuentra en paradero desconocido desde que el viernes intercambió unos mensajes -por WhatsApp- con una compañera de residencia.

En concreto, a las 10.40 horas del 15 de diciembre, Leul chateó con otra universitaria española que también se aloja en la Residencia Albert Châtelet de Lille: una ciudad al norte de Francia donde este veinteañero tenía una beca Erasmus para todo el año, cursando tercero de Relaciones Internacionales. "La última noticia suya que tenemos es del viernes, nadie le vio en persona, pero estuvo guaseando con una amiga porque ese día tenía una cena de despedida con todos los Erasmus españoles", según detallan a EL ESPAÑOL fuentes del entorno del desaparecido.

La cena estaba prevista sobre las ocho y media de la tarde, en la casa de una Erasmus española que reside cerca de la Residencia Albert Châtelet donde Leul Alba, de 20 años, tiene alquilada una habitación individual. Existen pruebas de que ese viernes estuvo hablando con una amiga de la residencia: "Los mensajes eran normales, tratando de convencer a todo el mundo para asistir a la cena". La previsión era de veinte comensales, pero este veinteañero no apareció por la velada y todo el mundo comenzó a llamarle sin éxito: "En el móvil saltaba directamente su buzón de voz".

En los meses que Leul lleva residiendo en Lille, según su entorno, no hizo nada extraño ni tuvo ningún problema y entabló amistad con la expedición de estudiantes erasmus de distintas universidades españolas. Además, es un joven con una rutina ordenada: lleva al día los trabajos y el temario de la carrera, suele prepararse los exámenes en su habitación, acude al gimnasio, y no suele salir de marcha. "Leul nunca haría esto". La preocupación es máxima en sus padres porque la Policía Nacional confirma a EL ESPAÑOL que este joven desapareció llevándose algunas de sus pertenencias.

Residencia Albert Châtelet en Lille donde se aloja el universitario desaparecido Leul Alba. E. E.

"Ha desaparecido con su documentación, su cartera, su ordenador portátil y creemos que con su móvil", tal y como confirman fuentes policiales. Leul es natural de Melilla, tiene nacionalidad española y ascendencia etíope, pero la Policía Nacional no vincula su desaparición con algún proceso de radicalización yihadista, a la vista de que Francia es un país azotado por los tentáculos de Estado Islámico o ISIS. "Parece que el tema no va por el terrorismo, puede ser una desaparición voluntaria o puede haber tenido algún problema emocional".

Los amigos erasmus de Leul denunciaron su desaparición ante la Police Nationale y después, sus padres hicieron lo mismo en una Comisaría de la Policía Nacional en Melilla. "La investigación la asume la Gendarmería Francesa y se ha activado el protocolo de desaparecidos: en caso de que coja un vuelo, un barco o un tren trasnacional, saltara una alerta en el sistema", tal y como detallan fuentes policiales a este diario. "De momento, no hay pistas".

Lo único que está claro es que Leul se comportó como siempre durante los últimos días y horas que precedieron a su extraña desaparición. "No ha tenido ningún problema: es la persona más querida de la Universidad de Murcia. Es un amigo perfecto, una persona tranquila, en la que siempre puedes confiar y nadie espera que hiciese esto". De hecho, este joven se estaba preparando con normalidad el último examen que tenía este lunes en la asignatura de Derechos Humanos, justo antes de regresar a España para disfrutar de las vacaciones de Navidad con sus padres.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad de Lille están consternados con su desaparición. De hecho, se ha emitido una alerta de búsqueda con el fin de poder ayudar en la investigación que lleva a cabo la policía francesa, aportando información de interés al teléfono: 03 62 59 80 00. Los padres del universitario llegaron este domingo a la ciudad francesa, tremendamente angustiados porque la última información de su hijo se remonta a unos mensajes de WhatsApp del viernes, pero no ha sido visto físicamente desde el martes 19 de diciembre.

"La última vez que un amigo le vio en persona por la Residencia Albert Châtelet fue el martes pasado", según detallan fuentes del entorno del universitario. "Estaba bien, normal, no tenía muchos exámenes, de hecho, le insistió a dos amigas que acudiesen a la cena Erasmus porque sería la última vez que se verían antes de marcharse por Navidad".

🔴 Avis de recherche



L'Université de Lille signale la disparition depuis vendredi 15 décembre dernier de Leul ALBA BUENESTADO, étudiant Erasmus de nationalité espagnole à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS). pic.twitter.com/9zdeFeqMJL — Université de Lille (@univ_lille) December 17, 2023

Leul había escogido Lille para desarrollar su beca erasmus de un año, debido a que es una ciudad mucho más económica que la capital francesa: París. Durante sus cerca de tres meses de estancia no se le conoce comportamiento anómalo alguno: "No ha tenido ninguna discusión con nadie". Tampoco había entablado ninguna relación sentimental ni amistad con personas ajenas a la expedición española de universitarios Erasmus.

Incluso no era habitual verle trasnochar por los pubs galos, como suelen hacer los universitarios españoles cuando disfrutan de la libertad de vivir en Francia, sin estar bajo la lupa de sus padres: "Llevaba un mes y medio sin salir de fiesta por los bares de Lille. Nunca ha sido una persona fiestera ni siquiera en Murcia, podía quedar para tomar una cerveza con sus amigos, pero no solía ir a ninguna discoteca. Era un estudiante responsable".

El rastro de este joven español, de 20 años, natural de la Ciudad Autónoma de Melilla, se pierde entre las 10.40 horas y las 20.30 horas del viernes 15 de diciembre, cuando después de mensajearse con una amiga no acude a la famosa velada de despedida Erasmus. "En esa franja horaria nadie sabe qué hizo". Ese día no tenía clase en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y como no frecuenta la biblioteca, se supone que Leul Alba estaba en su habitación de la Residencia Albert Châtelet, preparándose el examen de este lunes de la asignatura de Derechos Humanos.

Embajada de España

Una portavoz de la Embajada de España en Francia ha confirmado a EL ESPAÑOL que está en contacto continúo con la Gendarmería Francesa: "El Consulado General de España está al corriente de la situación y pendiente de la investigación. Se le está buscando por los hospitales de Lille y se están haciendo las gestiones habituales".

El próximo viernes 22, Leul tenía previsto que un amigo suyo le recogiera en Lille para regresar en su coche a España para disfrutar de las vacaciones de Navidad antes de retomar su estancia Erasmus en enero de 2024. Pero desde hace cuatro días, su móvil está apagado como su rastro. "Un chico y una chica de su residencia son las dos últimas personas que tuvieron contacto con Leul durante la semana pasada. Desde entonces, no se sabe nada y estamos preocupados"

