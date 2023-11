Andy y Lucas: "Defender a España es de fachas. En Estados Unidos, no. Creo que es la cultura"

Andy y Lucas lo dejan. Han sido 20 años de éxito, pero la salud de uno de los componentes les impone bajar el ritmo. Eran insultantemente jóvenes cuando comenzaron; unos chiquillos, que dirían en su tierra. Ahora, son dos adultos con sus respectivas familias y la salud es lo primero. Lucas sacó este jueves los papeles para enseñar que sufre una cardiopatía, por si aún había quién no se lo creía en la sala en la que dieron el pistoletazo de salida a su última gira. "No me voy a morir mañana, pero tengo que bajar el ritmo", volvió a insistir el compositor.

Han sido algo más que cantantes. Se lo recordaban en la rueda de prensa de su despedida. Les definieron como "folclóricos" por marcar a varias generaciones de jóvenes con canciones como Son de Amores o Tanto la Quería. Era 2003 y ya le cantaron al maltrato, por ejemplo. También le dedicaron una canción a Marta del Castillo después de su desaparición en 2009.

En realidad, pegaron el pelotazo con su primer disco. Los entrevistó Jesús Quintero en Ratones Coloraos, programa emitido en Canal Sur cada miércoles y al que le compusieron un tema. Les dijo El Loco que no pararía hasta que triunfaran y cumplió. Lucas llegó incluso a tocar ante Diego Armando Maradona.

En el papel couché, el mayor logro de la pareja quizás fuera provocar que Sergio Ramos y Pilar Rubio acabaran por conocerse. Eso no quita que a Andy una vez se le desamayara una fan en los brazos; Lucas ha llegado a firmar el culo de una seguidora.

Este viernes salen las entradas para sus cuatro últimos conciertos. En estos 20 años han cambiado muchas cosas: las voces, la experiencia, el estilismo, los temas a tratar, la fama... E incluso sus respuestas. Esto último se puede comprobar en las siguientes preguntas, en su mayor parte las mismas que les hizo Jesús Quintero en Ratones Coloraos, el programa de Canal Sur que les ayudó a alcanzar el gran estrellato, en 2003.

Andy y Lucas antes de la entrevista.

Periodista —Sois de Cádiz los dos, ¿no?

Lucas —Como tú.

P.— Yo soy de Jerez de la Frontera.

[Risas…]

L.— Provincia de Cádiz.

P.—¿Del barrio de La Laguna?

L.—Sí.

P.—¿Desde chiquititos juntos?

L.—Sí.

Andy —Desde el colegio.

L.—Empezamos por circunstancias de la vida. Le pedí un cajón a mi hermano Pedro y cuando me llevé 15 minutos tocando dije: qué hago yo con esto. Y me fui a la tienda y el hombre en vez de darme el dinero me dijo: 'Coge otro instrumento, te lo cambio'. Eran 17.000 pesetas. [Cogió la guitarra] Y empecé a tocar la guitarra. Como sabía que Andy cantaba carnaval, le propuse unos temas y ahí empezó.

P.—En el recreo, ¿no?

A.—Digo, efectivamente.

P.—Cómo nace el amor a la música.

A.—Pues no te puedo decir fecha, ni el día ni la hora, pero como bien conoces, tú que eres de allí abajo, el flamenco y el carnaval... Entonces, yo lo he mamao en mi casa, con mi padre y con mi madre. Sobre todo con mi padre.

P.—Eres tú más carnavalero...

L.—No, yo soy más carnavalero en la sombra. Es más, el carnaval es lo que me dio la mano para llegar donde estoy hoy. Porque lo que siempre he escuchado ha sido carnaval. Mis cintas de VHS, para darle para atrás y coger el pasodoble en un folio… Me gustaba más el carnaval de antes, a lo mejor...

P.—La educación es flamenca, ¿no? De ahí viene el pellizco.

L.—Tenemos deje. Deje. Yo, como también escuché al maestro el otro día, José Mercé, que dijo el otro día que el flamenco es flamenco. Y digo: pues lleva toda la razón el hombre. Tú le puedes dar deje sureño, deje flamenco… Pero llamar a una cosa flamenco... El flamenco es flamenco. Nosotros no lo somos.

P.—¿Flamenquito?

L.—Llámalo flamenquito, tampoco pasa nada, o con aire sureño. Del sur.

P.—Vamos a aclarar, 20 años después…

Lucas y reportero al unísono —...¿Quién es Andy y quién es Lucas?

[Risas]

A.—Eso es imposible. Es imposible. Qué va, qué va. Ya no. Nosotros hace años ya que nos hemos rendido con eso, eso es imposible. No creo que…

L.—Hombre, la gente dice: ¿Lucas quién es? ¿El gordito o el flaquito…? Pues yo soy el gordito entonces.

P.—¿Desde cuándo compone Lucas?

L.—Posiblemente desde los 17 o 16. Las cosas del destino. Encontró la guitarra, el carnaval, que el Andy cantaba… Las agrupaciones que salían de tal… Mi hermano que tenía música en casa y ponía cintas… Y las primeras veces que cogía un instrumento, pum, pum, pum, y me divertía.

P.—Cuando ves aquellas canciones primeras. ¿Qué piensas?

L.—El otro día, con el tema de que estamos haciendo una docuserie, encontré una que se llama En el Parque del Amor. Encontré una maqueta superchula. Ahí estaba la de Si quieres ir a París…

A.—La de Bella…

L.—Beeeellaaaaa. Hacía el Andy unas voces ahí…

A.- La princesa cisne era yo.

P.-¿Quién es Lucía?

L.- Se me ha olvidado quién era Lucía. ¿Quién era? Seguramente era inventado…

P.- Son de Amores.

L.- Ah, llevas razón, llevas razón. Una chica que estaba debajo de mi casa, que estaba llorando y no sé, en aquella época estaba un poquito más majara que ahora.

P.-Qué ilusión más grande el primer disco, ¿no?

A.- Cada uno es casi como un hijo, digamos. Para que nos entendamos: el primero es el pelotazo, pero el segundo traía la inercia del primero y la producción era mucho más seria y nos estábamos enterando un poco de qué iba la historia. Así fueron los siguientes. Tanto el tercer disco como el cuarto. Pido la Palabra, que si mal no recuerdo fue el quinto y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, uno de los discos con los que me quedo es con el cuarto. Lucas, por ejemplo, no es de los que más le gusta.

L.- No, no, no.

A.- Nonononono…

[Risas]

L.- Nonononono… Como Luis Aragonés.

[Más risas]

Andy y Lucas al unísono —Nonononono.

L.—No sé, no era… Iba un poco desencaminado de nuestros tiros. No sé, no es el que más me llama la atención.

P.—Si tuviérais que quedaros con una canción...

A.—Es difícil. Le tenemos que agradecer tanto a Son de Amores y Tanto la Quería que es imposible no acordarnos. No sé, sentimentalmente uno de mis temas preferidos mío es abuelo. Se hizo pensando en mi abuelo y es que tenemos muchos temas… Según el momento que esté pasando uno, te sientes identificado.

L.—Yo, por ejemplo, el de Nueva Vida, ¿no? Que va sobre nuestros hijos. Como dice Andy, sentimentalmente, de cara a la explosión y de los contenidos, Tanto la Quería está muy chula.

P.-Os dijo Jesús Quintero hace justo 20 años que no iba a parar hasta que llegarais a la cumbre. Llegasteis rapidísimamente. ¿Cómo es eso de triunfar en el primer disco?

L.— En el minuto uno. En el minuto uno. Pues fue diferente y a la vez bastante… Fue todo tan deprisa que había un programa en Los 40 Principales que había Fan Club y ya notábamos que llamaban las chiquillas. Pasaron cuatro semanas y ya nos tocó el número 1 un año entero.

Lucas durante la entrevista.

P.—¿Se lleva bien ese despegue tan prematuro?

R.—Ahora sí. A lo mejor nos podría haber pasado factura por cualquier otro lado, porque estamos al límite del abismo.

[Suena un teléfono en la sala]

A.—El 4.

L.—El 8.

A.—La niña bonita.

[Risas]

P.—Tranquilos, es escrito…

[Risas]

L.—Es verdad, es verdad.

A.—Ahora cuando escribas una pregunta pones ring, ring...

L.—Pones: aquí interrumpe uno con el teléfono.

[Risas]

P.—Hablando de Jesús Quintero. ¿Quién inventó Mesopotamia?

Andy y Lucas: …

P.—Es broma, es la pregunta que dijisteis temer en Ratones Coloraos.

A.—Jiiiii, ji, ji, ji [sí, en andaluz]. El otro día vi en un Tiktok esa parte. Pero, ¿él nos lo dice a nosotros o Lucas a él?

P.—Lucas a él.

L.—Ji [Sí, en andaluz], algo dije, pero no me acuerdo de eso. (Risas). Ji, que le dije, ¿quién inventó Mesopotamia…? Pues han pasado 20 años y sigo sin saberlo.

A.—Mesopotamia, joe, la mujer del Mesopótamo.

P.—¿Qué significa Jesús Quintero para ustedes? Le cantaron aquello de Ratoncitos Coloraos.

L.—Le estamos superagradecido. Tiene un porcentaje altísimo de nuestro éxito. Luego hay otros factores en el camino, como casas de disco, incluso parte de la radio… Pero lógicamente aquel fue un despegue tremendo, gracias a que aquel día estuvimos sembraos y cantamos las canciones. Y ya todo fue todo seguido.

Fans, críticas y Andalucía

El fenómeno fan que lograron Andy y Lucas a principios de los 2000 desbordó a cualquier otro. En una época donde Operación Triunfo se imponía, los gaditanos lograron hacerse un hueco en el panorama musical con sus canciones, que a la postre se convirtieron en himnos musicales mucho más allá de su querida Andalucía. Ahora, 20 años después, sus primeros éxitos siguen siendo los mayores, pero sus vídeos en redes sociales, protagonizados por Lucas, también les ha costado algún disgusto.

P.—Antes he escuchado que Lucas le firmó el culo a una mujer. ¿Cuál es el piropo más raro que os han dicho?

A.—Hay gente con arte echando piropos…

L.—Hombre, el otro día me dijo uno: "Quillo, qué buen cuerpo tienes, pero la cara la tiene muy gorda…". Me quedé diciendo: y eso cómo me lo tomo. Gracias, hombre… ¿Cómo se toma eso uno?

A.—A mí me gastaron una broma hace poco que la leí y dije: qué arte. Pero no me acuerdo. Caí en la broma y me hizo gracia. Pero no me acuerdo.

Andy durante la entrevista.

P.—¿Qué piensa Andy cuando Lucas sube vídeos a las redes sociales?

A.—Pues yo tengo Instagram y sigo nuestra cuenta. Tengo la mía personal y él lleva la de los dos, pero no lo veo ni directamente aquí en el móvil. A lo mejor voy andando por la calle o me escribe un colega. Me llama y me dice: “Quillo, ¿has visto lo que ha colgao tu colega?" Pero él es más activo que yo en las redes. Es que yo ni en las mías. Comparto lo que rodea de Andy y Lucas.

L.—Hombre, dice mucho del tema de las redes sociales. No podemos llevarla los dos porque sería un caos. La mayoría de los grupos lo lleva un comunnity manager, nosotros no. Tú ves los vídeos y no tienen alta definición y eso creo que le gusta a la gente. También sé para dónde queremos ir. A no ser que a veces me caliente y… Pero ya se acabó.

P.—¿No hay más vídeos?

L.—Ahora voy a hacer uno. Porque el McDonalds…

A.—No estoy contento con la hamburguesa con queso.

P.—¿Se va a convertir en un hater ahora que tiene tiempo?

L.—No, no, no, ni por asomo. Se nota en los vídeos, que digo: disculparme picha… No, no. Ahora lo que toca es darle caña a la venta de entradas e intentar atraer a la gente para que vivan unas cuatro fechas fantásticas y van a ser inolvidables. Porque hay fecha de salida, pero no de entrada.

El dúo durante la entrevista.

P.—The last dance.

L.—Ahora mismo, sí.

P.—¿Y mañana cuando salgan las entradas?

L.—Te digo otra vez que sí.

A.—¿Y si pasado cuando vendas las entradas…?

L.—Te digo otra vez que sí.

A.—¿Y si…? Pues ya no te cojo más el teléfono.

[Risas]

P.— No, en serio. ¿Si vendéis todo habrá más fechas?

L.—Si estuvieran vendidas todas pues, hombre, pues claro que… Es más, no te digo que hiciéramos tres más. Haríamos una gira que vamos a darle por derecho, porque a lo mejor hace tiempo que no hacemos una gira de hacer capitales de provincia. Pues si el público así lo quiere, pues incluso podemos volver a Vigo. Mi padre jugó en el Celta de Vigo. Vamos a tocar en Vigo. Si vamos y vendemos las entradas pues… Que va a ser una bonita gira, eso es lo que quiero que sea.

P.—¿Os veis el año que viene en los Grammy después de la gira?

A.—Ni en ningún otro. Eso es imposible ya.

L.—En los premios Goya.

A.—Qué va, qué va, qué va. Eso es imposible ya. La que hemos formado…

L.—Yo creo que todavía… Estoy seguro de que se ha liado más a nivel calle que lo que rodea a la cúpula. [Pone otra voz] Oye, has escuchado lo que ha dicho un tal Lucas de… Sí, del grupo de… Bruno Marx viene el próximo día…

A. [Cansado] —Qué noche, eh…

P.—Se os está haciendo largo el día…

L.—¿Largo…?

A.—Más que un día sin pan…

P.—Más que las obras del segundo puente.

A.—Eso también se hizo largo. Más que una preliminar del Falla.

P.—Lucas, ¿te alteras con los mensajes de las redes?

L.—No, no, no. El otro día por ejemplo creo que contesté dos. Uno dijo: ¿quién es Andy y Lucas? Y le puse yo: pregúntale a tu hermana.

A.—Lo vi, lo vi…

P.—Muy de Cádiz eso.

L.—Sí, me pilló simpático.

A.—Le cogió flamenco. [Cansado] ¡Qué noche, hijo…!

P.- ¿Cómo veis el tema de los límites del humor?

L.- De momento el viento va muy a nuestro favor. Mira que he estado mirando alguna noche... Hay 2.000 o 3.000 comentarios, pero no he visto ninguno fuera de lugar.

Lucas durante la entrevista.

P.—Esta mañana os han dicho que sois unos folclóricos. ¿Qué os parece?

L.—Que somos del folclore nacional, que somos algo que no se olvida, que somos de esa tierra… No lo tomamos como que somos Lola Flores o Rocío Jurado. Esto es el folclore de la tierra.

P.—¿Por qué todas las folclóricas y folclóricos son andaluces?

L.—Y todas las que salen de limpiadora en las series de televisión son andaluzas. Es curioso.

P.—Es correcto.

L.—Es curioso, eh.

P.—¿Os enfada el papel de andaluz gracioso,...?

A.—A mí sí. Sí.

P.—Tenemos algo más que aportar, ¿no?

L.—A lo mejor es que no nos fijamos en lo que hacen los de otra comunidad, pero nosotros… Es tontería.

A.—Sí, sí, pero sí. A nosotros y a muchos andaluces.

Andy durante la entrevista.

P.—¿Qué destacaríais de Andalucía?

A.—Todo. ¿Qué no tiene Andalucía? Tiene poetas, pintores, cantaores, deportistas… Tiene de todo. Tiene playa, montaña... Tiene una historia cultural impresionante. El flamenco nació de donde somos nosotros, en nuestra tierra. ¿Qué no tiene Andalucía? Pero, bueno, estamos muy mal acostumbrados en España a que nos gusta mucho un separatismo. Y el decir defiendo a mi país es de facha. Pero en Estados Unidos y otros muchos países no lo es. Y creo que es la cultura.

L.—Yo es que me considero... Somos andaluces, pero nos consideramos también muy españoles.

A.—Sí, sí, hombre, claro.

L.- Desde muy jóvenes hemos estado por todas partes de España. Nos preguntas por Andalucía, qué vamos a opinar, somos andaluces. Pero te puedo opinar también bastante bien de Galicia, de Asturias… Hemos recibido mucho cariño desde todos los lados de España. El otro día nos dijo en un vídeo un chico: "No sois patrimonio de Andalucía, sois patrimonio de todos nosotros". Fue bastante bonito eso.

A.—Era de Palma de Mallorca.

L. [agotado]—Quillo, una preguntita más, por tu madre.

P.—Os iba a preguntar, y ya termino, si os da coraje el poco peso que tiene Andalucía en España.

L.—No, no, no. Yo no me quiero meter ahí. No, porque si empezamos a opinar nos convertimos igual que los otros… No, es que Cataluña… No, es que España… No, no, no. España es magnífica en sus cuatro continentes. En sus cuatro puntos cardinales. Ya está, esta es mi opinión.

P.—¿Y Andy?

A.—Yo opino como él. Yo pienso que Andalucía sí tiene mucha importancia en el país. El ole no viene, con todos mis respetos, del norte. El ole viene del sur. Pero como dice Lucas: Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura… Tenemos en España…

L.—Las islas… Ceuta, Melilla…

A.- Lo que pasa que sí es verdad que, bueno, lo que pasa que ya es meterte en política… Es verdad que en España hay tres o cuatro que les gusta hacer ruido con el bombo. Pero Manolo el del Bombo también hacía mucho ruido con la Selección Española…

L.- Pero, vamos, nosotros llevamos desde los 17 años viniendo a Madrid. Yo puedo tener más amigos en Madrid que en Cádiz. Y gente que, en distintas partes de España, son muy fieles, que nos ofrece su casa incluso… El comentario de esa cosa tan local solo lo puede hacer alguien que no ha salido al mundo. El que ha salido al mundo dice: "Quillo, si el mundo…". Como decía Pedrerol el otro día: si el país que tenemos es la leche.

