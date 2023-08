La enfermedad fatal de Tomás, el padre de Olga Carmona que presumía de su hija futbolista

Olga Carmona, la heroína del Mundial de Fútbol femenino, corre tras un balón. Ataviada con la equipación del Sevilla, trata de zafarse del intento de ataque de otra jugadora, vestida con los colores del Barça; los ojos fijos en el balón. Es la última imagen que de ella que comparte en redes sociales su padre, Tomás Carmona, cuya muerte supo tras levantar la copa del mundo, y que siempre presumió de ella.

"Lo difícil se consigue, lo imposible se intenta", reza en la biografía del perfil de Tomás Carmona. Una declaración de intenciones que se hace evidente en sus publicaciones, centradas en el esfuerzo deportivo de su hija. Comparte numerosas fotografías de ella, por ejemplo la que inmortaliza la firma de su primer contrato profesional en 2017 con el Sevilla, donde fue canterana.

También comparte vídeos de los equipos en los que se forjó la responsable del tanto de la victoria de España; incluso destaca las novedades que anunciaba en redes el polideportivo de Sevilla en el que Olga entrenaba, años antes.

No importaba el contexto, Olga era la gran protagonista en las publicaciones de Tomás Carmona, padre de una familia dedicada por completo al fútbol: los dos hermanos de la jugadora, Fran y Tomás -su mellizo- comparten profesión. Pero las publicaciones del padre la resaltaban a ella.

Separado de su madre

Su admiración por su hija se consolidó en la distancia. Separado de la madre de Olga desde hace unos 20 años, fuentes cercanas al entorno de la futbolista remarcan que Tomás Carmona emprendió rumbo a Málaga, donde la jugadora le visitó algunos veranos de la infancia.

Desde la Costa del Sol seguía la evolución deportiva de la hija, que despuntó muy pronto. Tanto, que se la recuerda bien en los campos en los que entrenaba cuando tenía siete años, en Sevilla Este, un barrio a las afueras de la capital hispalense.

Sobresalió tanto que dio el salto a la cantera del Sevilla, donde aún se siente la emoción de la final. En aquellos tempranos entrenamientos, no obstante, a quien se veía la mayor parte del tiempo era a la madre de la deportista, Olga García, apuntan fuentes deportivas.

Olga Carmona besa el trofeo de campeones del mundo. Reuters

Fue en aquella época cuando se sucedieron los mensajes públicos de Tomás Carmona. Al ritmo que avanzaba su hija, creció su promoción en redes, hasta que paró abruptamente en 2018.

En el último año le sorprendió la enfermedad. Su muerte sacudía a la hija que tanto admiró justo cuando firmaba su mayor éxito deportivo, en Sídney, arropada por una familia que se conjuró para evitarle el golpe antes de un partido decisivo.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", lanzaba la jugadora tras conocer lo sucedido.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Sigue los temas que te interesan