La insuperable hazaña de Thor: recorre todos los países del mundo en diez años sin coger ni un avión

Decía la canción inspirada en la historia de Willy Fog que solo son necesarios 80 días, nada más, para dar la vuelta al mundo. En el caso del danés Torbjørn "Thor" Pedersen han hecho falta algunos más. En concreto, 3.576. El 10 de octubre de 2013, este ciudadano nacido en Dinamarca decidió adentrarse junto a Cruz Roja en el que sería el mayor reto de su vida: recorrer todos los países del mundo. Esta hazaña ya había sido conseguida por algún que otro aventurero. Por ello, Thor decidió sumar una complicación añadida al desafío: conseguirlo sin coger ni un solo avión.

Antes de comenzar su aventura, Thor tenía claro cuál era su objetivo: recorrer los 203 países del mundo pasando, al menos, 24 horas en cada uno de ellos. Pero el obstáculo de no coger aviones y de pasar un día entero en cada país no iban a ser los únicos. Queriendo complicar aún más su hazaña, Thor decidió imponerse a sí mismo una serie de reglas que debía cumplir obligatoriamente: vivir con un presupuesto de 20 dólares diarios y no poder volver a casa hasta que completara el reto.

"Me he alojado en casa de muchos, muchos desconocidos durante mis viajes, y he atravesado todos los países del mundo, los que tienen conflictos armados, los que tienen brotes de virus, ileso. O soy el hombre más afortunado del planeta, o el mundo está en un lugar mucho mejor de lo que a la mayoría de la gente le hacen creer las aterradoras y dramáticas noticias de las redes sociales y los canales de noticias", explicó ha explicado tras completar su hazaña.

Imagen de Torbjørn "Thor" Pedersen durante su viaje. Instagram

Ahora, casi diez años después, Thor ha regresado a su lugar de origen, Dinamarca, donde sus familiares y amigos le han esperado con los brazos abiertos. A todos ellos les ha añorado durante su aventura. Sin embargo, uno de los objetivos que él mismo se marcó al inicio de su reto era poder conocer gente nueva y hacer que los desconocidos se convirtieran en "un amigo que no has conocido".

Durante su desafío, Thor ha recorrido un total de 358,883 kilómetros. Esta cifra sería el equivalente a nueve vueltas alrededor de la Tierra. Esta hazaña ya ha hecho que muchos le hayan puesto el 'mote' del Willy Fog danés. Al no poder coger ni un solo avión, Thor ha tenido que recurrir a otros transportes. En total, ha cogido 37 portacontenedores, 158 trenes, 351 autobuses, 219 taxis, 33 barcos y 43 bicitaxis.

Su último destino fue Maldivas, país al que llegó el pasado 24 de mayo. "Cuando estaba en las Maldivas, el ajetreo era enorme y no tenía tiempo para reflexionar. Estaba mentalmente agotado: ha sido una montaña rusa de emociones”, explicó. Pocos días después, puso fin a su reto. Cogió un barco y puso rumbo a Dinamarca, donde fue recibido por sus seres queridos. Y no solo por ellos, sino por cientos de seguidores que habían seguido su recorrido al detalle.

"Aún no he procesado que este proyecto haya terminado. Dicen que si quieres incorporar un nuevo hábito a la vida, debes repetirlo durante 30 días. Llevo haciendo esto más de 3.500 días. Así que esto es en gran medida lo que soy ahora", explicó tras reunirse con los suyos.

Thor durante su aventura por el mundo. Instagram

Además de la dificultad de completar una hazaña como esta, Thor ha ido narrando en redes sociales las complicaciones a las que ha tenido que enfrentarse en algunos de los países visitados. Por motivo del Covid-19, el danés quedó atrapado en Hong Kong durante dos años. Sin duda, uno de los peores momentos de su reto, aunque no el único. Este hombre, de 44 años de edad, narró a sus seguidores todo lo que sufrió tras un grave ataque de malaria cerebral en Ghana.

Thor ha tenido que hacer frente también a complejos trámites burocráticos para acceder a ciertos países. Para conseguir entrar en Guinea Ecuatorial, el danés tuvo que visitar hasta seis embajadas y consultados diferentes para conseguir un visado que le permitiera la entrada.

Ahora, tras haber regresado con su familia, el viajero ya piensa en su siguiente reto: contar su experiencia en conferencias y escribir un libro. Eso sí, no sin antes pasar tiempo con los suyos. "Tenemos muchas cosas que celebrar. Mientras yo viajaba, ella consiguió muchas cosas: se licenció en Medicina, terminó su Doctorado, empezó a trabajar en una empresa farmacéutica, consiguió un ascenso, completó dos triatlones completos... es una supermujer", dijo de su pareja.

Una historia de amor que ha seguido hacia adelante a pesar de la distancia. Y es que, además de que su mujer le ha visitado en 27 ocasiones durante su viaje, ambos consiguieron contraer matrimonio 'online' gracias a una agencia en Utah.

