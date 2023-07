El nuevo gel refrescante de Mercadona que te hará "pasar frío a 40 grados": cuesta 2,50 euros

Cuando pensábamos en el verano, lo primero que nos pasaba por la mente es el calor. Pero no imaginábamos que este año tendríamos que soportar temperaturas tan altas. En lo que llevamos de temporada veraniega, nos hemos enfrentado ya a diferentes olas de calor. Según las predicciones para las próximas semanas, el aumento de las temperaturas, no ha hecho más que empezar. En muchas ocasiones, los ventiladores y los aires acondicionados no son suficientes y para lidiar con el calor, Mercadona nos ofrece una vía de escape: un gel refrescante.

Con los termómetros marcando los 40 ºC en algunas provincias de España, nos cuesta creer que existe la forma de aliviar el calor. Bolsas de gel frío, ventiladores portátiles, cortinas opacas, bebidas refrescantes... Para ganarle la batalla al calor, buscamos e inventamos cualquier tipo de aliado. Pues bien, ya son muchos los que han probado el producto que Mercadona ha lanzado y comentan cómo les ha funcionado.

El gel refrescante mentol para piernas y pies de Deliplus, que puedes encontrar en Mercadona, está triunfando en redes sociales por hacerte más resistente al calor. Se ha popularizado como el último truco para no pasar calor. Este gel, que tiene como principal ingrediente el mentol, hace que las piernas estén menos hinchadas y las sientas más ligeras.

Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona. Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso pic.twitter.com/zfSZ8V5SMR — Juanma (@juaanmardgz) July 12, 2023

Comprobado dermatológicamente

Por si te lo estás preguntado, su envase indica que ha sido dermatológicamente testado. Por lo que es apto para aplicar sobre cualquier tipo de piel. Según sus beneficios, parece un producto perfecto para las mujeres que están embarazadas y para aquellos que pasan horas de pies.

Según los propios consumidores, utilizar este producto no es que te quite el calor, sino que te "hace pasar frío". A pesar de que el producto indica que su uso está indicado para piernas, incluidos los muslos, y los pies, los consumidores afirman que lo están aplicando por todas las partes del cuerpo.

En las redes sociales se ha convertido en una auténtica solución para no tener calor. Juanma insiste en que este gel le hace "tiritar". "Yo también me la he comprado hoy y menuda maravilla", ha respondido otro usuario.

Yo también me la he comprado hoy y menuda maravilla — jlr (@jlpzrm) July 12, 2023

Aunque son muchos los que han elogiado los efectos de este gel refrescante, hay otros consumidores que afirman que en ellos no producen esa sensación de frío. "Yo lo he probado y es como si no me echara nada. Lo he metido en la nevera y está frío una vez te lo pones, pero nada más. No he encontrado el frío ni el frescor por ningún sitio", comentaba a Juanma una usuaria.

