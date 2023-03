Las ITV móviles ya son controles de la DGT: cómo evitar que te multen con 200 euros si suspendes

Para muchos conductores pasar la ITV es un trámite de lo más sencillo. Para otros es, materialmente, imposible ir a la estación más cercana, por lo que puede convertirse en un gran problema, sobre todo si viven en zonas aisladas donde los desplazamientos son complicados. Para ello, se crearon hace tiempo las ITV móviles con un servicio itinerante que se presta principalmente para llegar a las zonas rurales menos comunicadas. Pero eso no es todo, ya que ahora también se han convertido en una de las herramientas de vigilancia de la DGT.

Habitualmente, el objetivo principal estaba pensado para aquellos vehículos que no se pueden mover hasta la instalación en cuestión (aquellos que no pueden circular por determinadas vías o tienen la velocidad limitada) o para aquellas zonas donde no hay una estación cerca.

Sin embargo, como confirma AECA-ITV, ahora también se han convertido en una herramienta para comprobar el estado de determinados vehículos que circulan por las carreteras. En este caso, las ITV móviles revisan el funcionamiento y el estado de algunos elementos claves en un vehículo, tales como los faros, la dirección, las suspensiones y otra serie de sistemas y dispositivos.

ITV Móvil.

Su gran ventaja es que se pueden mover por toda España y realizar operativos en carreteras según sean las necesidades. De esta forma, pueden revisar in situ el estado del cualquier vehículo.

Si en esta revisión móvil las autoridades encuentran algún defecto en el vehículo, el coche puede ser inmovilizado y el propietario será sancionado con una multa de hasta 200 euros, aunque puede ser una cantidad superior si la situación va más allá de algún fallo en los elementos mencionados.

También te puede interesar...

-Qué significa esta señal de la DGT que probablemente no hayas visto nunca: multas de hasta 80 euros

-La DGT también multa aunque tu coche esté parado... y hasta con 3.000 euros: todos los casos

-Sentencia histórica contra la DGT: podría devolver los puntos del carnet a muchos coches multados

Sigue los temas que te interesan