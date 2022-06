Silvia y las más de 30 afectadas tras una cirugía estética en la clínica CEME: "Tengo pecho de milagro"

Lola (nombre ficticio) se operó de una mastopexia en la clínica CEME de Madrid en diciembre de 2020. Es decir, se iba a reducir el pecho y a compensar el tamaño de ambos. “Yo tenía un pecho más pequeño que el otro y me los iba a igualar”, explica a EL ESPAÑOL. Pues bien, en el momento de la operación, el médico “se equivocó y lo hizo al revés”. Es decir, que le hicieron el pecho grande todavía mayor. “Me he tenido que operar dos veces en otro sitio para arreglar lo que me han hecho ellos”, protesta esta mujer.

El de Lola no es un caso aislado y la prueba más notable se llama Silvia Idalia Serrano, la mujer que se debate entre la vida y la muerte en la UCI del hospital de La Paz tras una intervención en CEME. Todo fue a raíz de una triple operación de cirugía estética y las complicaciones que vinieron después. Ahora está en la UCI con un coma inducido y un pronóstico crítico. "Puede fallecer en cualquier momento", asegura la familia.

La clínica CEME tiene una cuenta de afectadas en la red social Instagram, donde se pueden observar algunos de los estropicios que han dejado los cirujanos de este centro madrileño. Lola, al frente de la cuenta, ha podido documentar “entre 30 y 50” personas afectadas por “negligencias” de la clínica. “Investigando encontré a más chicas y por eso cree la página. Han empezado a aparecer muchas afectadas, pero muchas dicen que prefieren no meterse en denuncias”.

La clínica es propiedad de Rafa Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, y que está imputado -y pasó por prisión- por el caso de la “rueda” de la SGAE. Tena figura en el registro mercantil como administrador único y accionista mayoritario de este negocio.

La llamada “rueda” es una presunta trama de corrupción por la que directivos de varias emisoras y socios de la SGAE se embolsaron millones de euros por la música que sonaba de madrugada en televisión cuando apenas tenía audiencia. El caso saltó en 2017 y se sigue investigando a día de hoy. Por segundo día consecutivo, la clínica no ha atendido las llamadas de este periódico.

El empresario y cantante Rafa Tena, en una imagen de su página web.

Música aparte, no son pocas las voces que se han alzado contra CEME por los resultados de sus operaciones y por un trato “muy malo”, como el que denuncia Beatriz. Ella se operó a finales de 2019 de una “liposucción de cuatro zonas y transferencia a glúteos”. “Lo hacen todo con prisas y yo en ningún momento vi mi consentimiento firmado”, afirma esta joven de 24 años.

Después de la operación, se dio cuenta de que el doctor -el mismo que operó a Silvia- había hecho una intervención distinta a la que había pedido. “No tenía moratones en los brazos que era una de las zonas que pedí, pero sí que me sacaron grasa de las rodillas, que no lo había pedido”, asegura. “La transferencia a glúteos me la hicieron mal y me salieron bultos por todos lados”.

“Llegué a los masajes de recuperación con la herida ya cerrada. Tendrían que haberme hecho los masajes mucho antes, que luego me lo reconoció el doctor”, prosigue. “Puse un par de comentarios en Google, advirtiendo de que los cuidados postoperatorios no eran correctos. Me llamó Tena, el director de la clínica, gritando y diciéndome que él se gastaba un millón de euros al año en publicidad para que yo ahora pusiera eso”.

Beatriz no es la única que ha recibido “amenazas” de Tena. Cuando Lola puso en marcha la cuenta de Instagram, recibió un burofax de la clínica amenazando con acciones legales por difamación. “Se vierten comentarios sobre la clínica y su personal que exceden con mucho la libre crítica, como por ejemplo solicitar o desear que algunos de los miembros de la clínica se mueran”, afirma el burofax, facilitado por la afectada a este periódico. “Nosotras en ningún momento hemos puesto comentarios deseando la muerte a nadie”, se defiende Lola.

Burofax enviado por CEME a la responsable de la plataforma de afectadas. Cedida

"Un pezón negro"

Juana se operó en febrero de 2021 de una “reducción de pecho con prótesis”. “Me llamaron atención los precios, que son bastante asequibles. 4.500 euros me costó todo. Era un chollo”. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba: “Tengo pecho de milagro”.

“Dicen que tienen un buen seguimiento del paciente y no lo tienen, pero ni de lejos. Yo después de la operación no volví a ver al doctor. Ni se preocupó, ni se acercó ni nada. Me dijeron que todo había salido bien, pero yo me sentía fatal. No me podía ni levantar de la camilla”, cuenta esta joven extremeña. “Me dolía muchísimo el pecho derecho y ellos me decían que era normal”.

“Me fui vendada y con los drenajes puestos de vuelta a Extremadura, durante una semana. El mismo día que llegué a mi casa, uno de los drenajes estaba lleno. tuve que ir de urgencias a mi hospital y me dijeron que me habían puesto unos drenajes de un solo uso. Me mandaron sin prever que ese drenaje se podía llenar en unas horas”.

“Volví a Madrid a los tres días porque el dolor era insoportable y cuando abrieron el vendaje había necrosis en el pecho derecho. Me vi el pecho y me puse a temblar, porque lo tenía todo negro. Mi cuerpo estaba expulsando el pezón”.

Una situación muy similar es la que vivió Lourdes, que se operó en marzo de 2020. “Me operé de una mastopexia y casi pierdo el pecho. Después me ha creado una cicatriz horrorosa que no tiene solución”, lamenta al otro lado del teléfono.

“Cuando salí del quirófano no fue a verme el doctor. No vino el que me operó. No tuve ningún contacto con él después. A los cuatro días fui a la clínica a quitarme los drenajes me tuvieron esperando fuera, en la calle, dos horas de pie. ¡Recién operada! El trato fue pésimo”. Luego, una vez dentro, “no me atendió el doctor que era quien tenía que atenderme, sino otra doctora. Cuando me quitó la venda y vio el pezón se echó las manos a la cabeza. Estaba totalmente negro”.

Entre los afectados no hay solo mujeres. Jose se operó de una abdominoplastia en el año 2017. De aquello le queda una cicatriz mucho mayor que una cesárea. “Me dijeron que era normal sangrar un poquito. Cuando llegué a casa parecía que me habían apuñalado. El baño estaba lleno de sangre. Era impresionante eso”, relata este afectado. “La herida se cerró pero aquello se iba acumulando dentro. Era como un flubber dentro de la barriga. no se estaba pegando la piel al músculo”.

Cada vez más afectadas

Afortunadamente, ninguno de los casos relatados en este reportaje ha llegado a hacer peligrar la vida del paciente. No es el caso de Silvia, que puede morir en cualquier momento, según relata su familia a este periódico. "No sabemos qué pudo haber pasado durante la operación, lo que sí sabemos es que ha habido un mal seguimiento postoperatorio y que desde CEME no nos quieren dar el historial clínico cuando en estos casos están obligados a darlo".

Silvia, en una imagen difundida por su familia. Cedida

“Ella sigue super grave. Dentro de la gravedad se mantiene estable, pero sigue estando en la UCI. Tiene un fallo multiorgánico y sus órganos vitales están conectados a máquinas. Ella está intubada y la están sometiendo a una serie de cirugías de limpieza. están cortando tejido necrótico y purulento. La parte de la operación, es decir, abdomen, flancos y glúteos estaba totalmente podrido y lo han tenido que ir cortando poco a poco”.

Mientras la vida de Silvia está en un constante signo de interrogación, no dejan de aparecer nuevas personas afectadas por la clínica CEME. “No paran de escribirme afectadas”, afirma Lola, la responsable de la plataforma.

Sigue los temas que te interesan