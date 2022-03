Las familias, desesperadas por el mantenimiento de la huelga: "No tenemos leche, esto es inhumano"

"Esto es inhumano", dice Lorena mientras mira las estanterías vacías del Mercadona como buscando algo que es evidente que no va a encontrar. Ese 'algo' tiene nombre y es un bien de primera necesidad: leche. Trece días han pasado ya desde que la Plataforma en Defensa del Transporte comenzase la protesta por la que, desde entonces, los transportistas han decidido parar con el consiguiente desabastecimiento.

Parecía que el final de esta situación podía estar cerca cuando este viernes se reunieron la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y Manuel Hernández, líder de los camioneros al frente del paro. Sin embargo, el encuentro terminó en fracaso y la huelga continúa para lamento de los supermercados que, como informa EL ESPAÑOL, pierden 130 millones de euros al día.

"Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano", ha escrito Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, en lo que es un claro aviso de que las ayudas ofrecidas hasta ahora son insuficientes y que el pulso no va a acabar aquí. EL ESPAÑOL ha comprobado de primera mano que esto sigue siendo así visitando el Mercadona de la Calle Guatemala, cercano a la Plaza del Perú. El desabastecimiento de este establecimiento contrasta con La Plaza de Día o el Alcampo, situados a menos de un kilómetro de él y que ya muestra síntomas de recuperación.

Estanterías de leche en el Mercadona de Plaza del Perú. E. E.

Pero en el Mercadona todo es distinto. Además, el hecho de que no abra los domingos convierte al sábado en un día marcado en rojo en la planificación semanal de las familias. Más si cabe ahora, cuando conseguir unos bricks de leche o no puede conllevar no consumirla en todo el fin de semana. Dan fe de ello Adela y Víctor, un matrimonio joven con un niño de unos diez años -edad en la que el calcio resulta especialmente importante-. Después de dar vueltas por el Mercadona adquiriendo otros alimentos deciden continuar la compra en el Alcampo con un objetivo claro: la leche. "Es lo que hay, la compra se ha convertido en una ruta", dicen desganados.

Paramos en el pasillo de los lácteos y aquello es como asistir a esas antiguas películas del oeste donde solo se ven pasar las bolas de barrilla movidas por el viento. Un western cruzado con una de zombies, que es como cruzan el pasillo los pocos que aún tienen esperanzas de encontrar algo a primera hora de la tarde. Entre quienes allí están se crea una especie de camaradería del fracaso, y es habitual recibir comentarios como "así un día más" o "esto es un sinvivir". No hace falta ni contestar.

"Cuando acabe la huelga"

Este periódico habla con un reponedor del Mercadona que faena en la zona de verduras (en lácteos, claro, no hay nada que reponer). Las verduras, por cierto, también protagonizan algunos estantes vacíos. El empleado cuenta que esto solo volverá a la normalidad "cuando acabe la huelga de transportes", y añade: "Si vienes en la apertura encuentras algo de leche, pero a partir de las 11 no hay nada".

Acudir a primera hora de la mañana parece entonces la única opción, algo imposible para Lorena, una madre que tiene que ir a trabajar a esa hora. Su indignación es evidente, en su desesperación se intuyen muchos paseos por el Mercadona buscando eso que ahora se ha vuelto tan preciado. "Yo solo espero que al que tenga mucha leche en casa le caduque", desea con rabia. El domingo, único día que ella podría ir a las nueve de la mañana, cierra.

Mercadona de Plaza del Perú E. E.

María, madre de dos hijos veinteañeros que se encarga de todo lo relativo al hogar, también ha tenido este problema las dos últimas semanas. Ella lo ha podido gestionar sin que les afecte mucho porque "ya tenía comida en casa. Además, en El Corte Inglés no ha habido problema para comprar lo que me faltaba", explica. Según su experiencia, donde más difícil le ha resultado adquirir los alimentos que escasean ha sido en Día y en Lidl.

Ayudas de 1.000 millones

El paquete de medidas acordadas entre Gobierno y Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el viernes constaba de 30 puntos donde la ayuda estrella es la bonificación de 0,20 euros por litro "de combustible (gasóleo, gasolina, gas y adblue) que supondrá un ahorro de 700 euros al mes por camión". El reparto del gasto se divide entre "el Estado, que pondrá 15 céntimos, mientras que las petroleras un mínimo de 5 céntimos", tal y como informó Invertia.

No obstante, además de la leche otra de las grandes carencias que se puede apreciar en el Mercadona es el aceite. La guerra en Ucrania había supuesto que se dejase de importar su aceite de girasol (España recibía de allí el 62% del total del mercado).

Lo que quizás nadie vaticinaba es que esto afectaría de manera directa también al aceite de oliva: prácticamente también es imposible adquirirlo en el Mercadona. Es más, hay más existencias -siendo pocas- del aceite de girasol que del de oliva.

Mercadona de Plaza del Perú E. E.

Organizaciones como la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) han explicado a este periódico durante el transcurso de la huelga que, de cara a los supermercados, "está teniendo un efecto devastador sobre toda la cadena de suministro de alimentación".

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, supermercados como el Mercadona siguen sufriendo las consecuencias de un paro que está afectando a la mayoría de familias. Los ciudadanos ya saben que cualquier queja es inútil y simplemente espera: "Saben lo que hay", dice el reponedor de Mercadona.

Aquellos que no consigan leche o aceite el sábado, no tendrán una nueva oportunidad hasta el lunes, día más complicado porque ya es laborable. Quizá por eso es común encontrarse lo mismo en todas las colas para pagar: carros con los últimos pack de leche que quedan disponibles, sean del tipo que sean. Si esto continúa, el siguiente paso será empezar a sustituir la leche por bebida de soja. De esta, por cierto, hay de sobra.

Mercadona de Plaza del Perú E. E.

Sigue los temas que te interesan