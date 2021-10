El imperio de Pablo Motos, el joven que limpiaba cristales y ahora factura 25 millones de euros

El 24 de septiembre de 2007 se emitía por primera vez El Hormiguero. Allí, Pablo Motos, con menos barba y más delgadito, daba su salto a la televisión de la mano de Cuatro. Este mes, el presentador, con menos pelo y más musculado, cumplía 15 años al frente del programa en Antena 3. Más de una década de entrevistas y experimentos científicos, pero también de crecimiento empresarial. En este tiempo, el joven 'gamberro' de Requena (Valencia) ha construido un imperio económica: su productora, 7 y Acción, facturó más de 25 millones de euros en 2020, según datos de Informa.

En total, Pablo Motos da empleo a 250 personas entre guionistas, periodisas, publicistas, acotres, traductores, médicos, armeros, maquilladores, músicos o científicos. Una amalgama de personajes y trabajadores que le reportaron más de seis millones de euros de beneficios en 2020. Así, ha logrado, poco a poco, al lado de sus hormigas, construir uno de los programas más duraderos y prolíficos de la televisión.

Por El Hormiguero, en estos 15 años, se han dado cita desde actores de Hollywood hasta políticos, pasando por artistas de cualquier calado o personajes relevantes de cualquier ámbito. En esta última temporada, firmando la única entrevista de Enrique Iglesias a un medio español desde hace décadas o atrayendo -una vez más- al siempre exitoso Omar Montes. Pero también, con la introducción de nuevos espacios (como sus monólogos o las tertulias). En definitiva, uno de los imperio económicos más importantes de la industria del entretenimiento español gracias a su exitosa marca personal y a su talento creativo.

El arranque de Motos

Pablo Motos (Requena, Valencia, 1965) no tuvo un comienzo sencillo en el mundo de la comunicación. Apasionado del periodismo y de las artes escénicas, Motos fue un adolescente rebelde de orígenes humildes cuyas inquietudes le llevaron a mejorar su actitud ante la vida y a explorar el camino hacia sus ambiciones. Trabajador desde muy temprana edad, el valenciano se formó en electrónica y pasó por diversos empleos antes de recalar en la radio. Fue la música la que condujo al presentador hacia los micrófonos por primera vez, concretamente sus dotes como guitarrista.

Pablo Motos en su primer programa en El Hormiguero.

Pablo Motos llegó a Madrid hacia el año 2000, curiosamente tras darse a conocer en el programa Hacia el dos mil…, de Onda Cero Valencia. En la capital, fue colaborador para la radio de Julia Otero y comenzó a abrirse un paso muy firme en el mundo de los monólogos. Motos fue durante muchos años un reconocido productor ejecutivo y coordinador de guion en programas como humorísticos como La noche... con Fuentes y cía o La Hora de José Mota. No obstante, su labor más importante la desarrolló como guionista de El Club de la Comedia, programa del que fue cofundador en 1999.

Sus primeras piedras

El Hormiguero llegó a los televisores de los españoles en el año 2007, de la mano de la cadena Cuatro. Este primer programa tuvo como invitado inaugural al cantante Marilyn Manson. Desde aquel momento, Pablo Motos entraría de manera discreta, aunque efectiva, en la vida de los espectadores, que se empezarían a familiarizar con el joven humorista y presentador, así como con su singular y novedoso programa. En 2008, Motos funda junto a Jorge Salvador la productora 7 y Acción, empresa que acogería bajo su paraguas a la creación televisiva estrella del comunicador valenciano.

Pablo Motos, con sus hormigas en los primeros programas.

Pablo Motos se transformaría desde aquel momento en el dueño de su propio proyecto y también de su destino profesional. Junto al productor Jorge Salvador, quien codirigía junto a él El Hormiguero desde el año 2006, se encargaría de hacer crecer su programa hasta llevarlo a competir por el liderazgo de la audiencia. Contando a su favor con la originalidad que suponía conducir un talk show con invitados famosos en la franja de la noche, Motos y Salvador lograron consolidar un éxito televisivo que tras años de buenas cifras de audiencia, invitados de honor y decenas de premios.

Episidio a episodio, temporada a temporada e invitado a invitado, El Hormiguero fue aumentando su prestigio y también su presupuesto. Celebridades cada vez más reconocidas y secciones más espectaculares comenzaron a aparecer en el plató del de Requena. Bailes singulares, experimentos científicos alocados, bromas creativas y el carisma de las hormigas de peluche Trancas y Barrancas lograron aglutinar a millones de españoles frente a las pantallas cada noche. Por otra parte, el sentido humor de Pablo Motos, su desparpajo, su descaro y su capacidad de reírse de sí mismo, contribuyeron a consolidar al presentador como un icono vespertino.

Un programa estrella

Actualmente emitido en Antena 3, El Hormiguero es desde hace años el líder absoluto de las noches de lunes a jueves. En el pasado 2020, el espacio acumuló un 16,5% de share durante la temporada, el índice más alto de toda su historia y que traducido en cifras supone 2.816.000 espectadores de media por cada emisión. Además de ello, el rebautizado por Atresmedia como El Hormiguero 3.0 ha conseguido mantener el liderazgo televisivo en España durante 7 años seguidos.

Pablo Motos y Nuria Roca, en El Hormiguero.

Hasta la fecha, centenares de famosos se han divertido en El Hormiguero. Nombres de prestigio internacional como Will Smith, Jackie Chan o Shakira han pasado por el plató y se han dejado entrevistar por el humorista y sus hormigas de peluche. Una de las fórmulas del éxito de Pablo Motos consiste en integrar diversos perfiles de personalidades como invitados. Ejemplo de ello son políticos como Albert Rivera, Pablo Iglesias o Santiago Abascal, que a pesar de sus grandes discrepancias ideológicas acudieron al espacio televisivo para dar a conocer su lado más desenfadado a sus potenciales votantes y a otros espectadores curiosos.

Y es que la variedad es una de las armas más potentes que emplea el espacio para cosechar una gran audiencia. Así, Pilar Rubio ha realizado sus retos diarios de destreza en directo durante varios años, habiendo ahora dado paso a Kira Miró. En la parte de Ciencia, Jorge Marrón presenta experimentos de gran espectacularidad. Mientras tanto, Tamara Falcó analiza la prensa rosa del momento y Luís Piedrahíta deslumbra con su magia a los presentes. Otros nombres como Nuria Roca, El Monaguillo, Antonio Resines o Juan del Val contribuyen con sus secciones a crear una atmósfera donde soplan aires muy distintos que atraen a todo tipo de público.

Pablo Motos y su gente

Desde hace 25 años, Pablo Motos comparte su vida con Laura Llopis, mujer junto a la que ha criado dos hijastras y que es actualmente la productora de El Hormiguero. Pieza fundamental en el crecimiento profesional del valenciano, la guionista ha mantenido siempre un perfil discreto, aunque imprescindible, detrás de las cámaras. En su tiempo libre, el presentador se dedica a cultivar tres de sus pasiones: el boxeo, el yoga y la meditación. Gran defensor de la alimentación saludable y el deporte, Motos logró superar el reto de Men´s Health en 2008, revista de la que fue portada debido a su mejora física tras meses de entrenamiento y dieta.

“Pablo Motos es lo que ves, una persona honesta, amigable e inmensamente trabajadora”, asegura uno de los colaboradores. El armero Roberto Expósito Vázquez, que coordina los retos de puntería del programa afirma que el ritmo de producción de El Hormiguero 3.0 es trepidante. “Estoy convencido de que se llama El Hormiguero porque la gente está siempre trabajando, desde muy temprano. Y Motos el primero”, sostiene. “Es un tipo encantador y un profesional ejemplar que busca emitir el directo perfecto, sin errores, sin fisuras, con todo calculado al milímetro y seguir mejorando cada día”, comunica.

pablo-motos-nuria-roca-juan-del-val-comida_8c993e38_540x355

En el año 2016, Pablo Motos y Jorge Salvador tuvieron una idea innovadora en España: realizar retos de disparos en directo. Fue así como contactaron con Roberto Expósito, dueño de la armería Monforte de Parla y tirador experimentado. “Para poder pegar tiros en televisión tenemos que solicitar permisos a la Policía y la Guardia Civil. Hacemos muchísimas pruebas de seguridad y ensayos, para que sea imposible que haya peligro”, cuenta. El vidrio de seguridad empleado en El Hormiguero y El Desafío es uno de los más resistentes del mercado y pesa varias toneladas, por lo que transportarlo al plató supone un gran esfuerzo logístico.

Amistad con Will Smith

De todas las estrellas invitadas que han pasado por el programa, Pablo Motos tiene una relación muy especial con el actor Will Smith. El presentador valenciano se encariñó con el estadounidense la primera vez que acudió a El Hormiguero, afecto que fue mutuo desde un primer momento. Desde entonces, fueron hasta siete las veces en las que el reconocido intérprete volvió a divertirse junto a Trancas y Barrancas. Fue durante la tercera entrevista durante el año 2013 cuando Smith consolidó su relación con el de Requena.



El artista le propuso aquel día a Motos una idea enormemente inspiradora: la de crear una versión de El Hormiguero en los Estados Unidos. El espacio televisivo ya había sido exportado con éxito a países como Chile, México, Argentina, Portugal o Brasil. No obstante, y a pesar del interés inicial de las cadenas NBC y CBS, la idea no llegó a cuajar. El propio Pablo Motos explicó en una entrevista que los productores americanos asociaban las hormigas con el mundo infantil, y que aquello fue un impedimento para que el programa fuese exportado al mercado anglosajón.

A pesar de que esta asociación con Will Smith no llegó a su fin deseado, ambos amigos siguen compartiendo una serie de valores y aspiraciones comunes. Al igual que Pablo Motos, el de Philadelphia cree firmemente en valores como el esfuerzo, el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad. “Un número uno te lo puedes encontrar en un bar y es un camarero”, reflexionaba el valenciano en un discurso sobre la cultura de la mérito propio. “Las personas que se esfuerzan todo el tiempo suelen cumplir sus objetivos”, sentenciaba el humorista en este vídeo viral.

7 y Acción: otros programas

Es indiscutible que El Hormiguero 3.0 es el producto más fructífero de la productora 7 y Acción, además de la creación más valiosa de Pablo Motos y Jorge Salvador. Desde que en 2008 el presentador valenciano se embarcó en la aventura empresarial, su productora ha ido creciendo al mismo ritmo que su compromiso en directo cada semana. Tras años de esfuerzo para emitir en directo, el equipo de El Hormiguero ha ido estableciendo las bases de todo un imperio televisivo.

De esta expansión y de una necesidad de mejora continua, serían diseñados nuevos proyectos audiovisuales destinados al entretenimiento de los espectadores familiarizados con la filosofía de Motos y Salvador. Títulos como Hipnotízame, Likes, ADN MAX o El Desafío han sido sacados adelante gracias al esfuerzo de la productora. Este último ha logrado un gran éxito de audiencia durante su primera temporada el pasado 2020. Todo gracias a la novedad que supuso retar a ocho famosos distintos a superar distintas pruebas de destreza, fortaleza, velocidad, puntería y osadía.

Pablo Motos y Jorge Salvador.

Otra de las fórmulas de éxito de El Hormiguero consiste precisamente en la excelente retroalimentación interna que existe dentro de su propia productora, pero también con su propio grupo de comunicación. Ejemplo de ello es Kira Miró, ganadora de la pasada edición de El Desafío que se acaba de incorporar recientemente al equipo de El Hormiguero 3.0. Este es el caso también de los coaches de La Voz, que promocionaron su nueva edición en horario de máxima audiencia el pasado 13 de septiembre.

Un triunfo empresarial

La productora 7 y Acción logró en el ejercicio de 2020 unos ingresos por el valor 25.639.246 €, resultando en un beneficio anual de 6.494.387 €. Unos datos alentadores y necesarios para una empresa que emplea a más de 250 personas cada año. En este sentido, sorprenden los diferentes perfiles que forman parte del imperio de Motos: guionistas, periodistas, publicistas, actores, traductores, médicos, armeros, maquilladores, músicos o científicos, son algunos de los profesionales que se ubican dentro de un proyecto que continúa en evolución.

No obstante, 7 y Acción no es la única empresa a la que Pablo Motos le ha dedicado su sacrificio. En el año 2002, el presentador fundó Japala Japala S.L, entidad dedicada a la publicidad de la que es administrador único y director. Activa en la actualidad, la sociedad ha registrado su último movimiento en el año 2019, generando 155.041 € en ingresos y obteniendo un balance positivo de 2.989.900 € aquel mismo año. Por el contrario, otra de las empresas de Pablo Motos, Japala Guiones S.L, permanece inactiva desde 2016. Constituida en 2011 con el valenciano como único accionista, esta pequeña compañía dedicada a la producción de guiones y monólogos registró durante su última etapa un balance de 55.442 €.

Desde sus inicios, Pablo Motos ha compaginado su labor comunicativa con su pasión por los negocios. Compañero inseparable de Jorge Salvador, productor de otros éxitos como Crónicas Marcianas, el valenciano no solo se ha situado como una de las caras más conocidas del país, sino también como uno de los empresarios más experimentados de la industria del entretenimiento. En el año 2002, Motos constituyó Hormigas y Alicates S.L, compañía extinguida actualmente dedicada a actividades de radiodifusión y que supondría la primera piedra del camino de un emprendimiento que le catapultaría hasta las máximas aspiraciones.

