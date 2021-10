La multa de la DGT a un conductor por no llevar las luces encendidas de día: 200 euros de sanción

Las once de la mañana, una hora donde el sol está deslumbrando todo el paisaje, coges tu coche, enciendes la radio y te pones dirección trabajo. Seguramente, lo último que piensas es en encender las luces del coche. Total, se ve bien en toda la carretera, es de día. Pues bien, ese pensamiento puede acarrear muchos problemas, y no sólo económicos. Así lo recuerda constantemente la Dirección General de Tráfico (DGT): llevar el alumbrado de día es igual de importante que de noche, y este tema genera mucha confusión entre los usuarios. Un claro ejemplo es la multa de 200 euros a un conductor que circulaba de día por un carril adicional sin llevar encendido el alumbrado de cruce -por no hablar de las nuevas multas que se van a poner tras la nueva ley aprobada en el congreso-.

El sistema de iluminación es considerado uno de los elementos fundamentales para garantizar la seguridad en la vía, sea de día o de noche. Existen ciertos tramos donde es obligatorio encender las luces, como en un carril adicional en sentido contrario, donde hay que poner las luces de cruce de día y de noche, además de mantener la velocidad entre 60 y 80 km/h.

La Guardia Civil alerta constantemente en redes sociales del peligro que se corre si no se cuidan estos elementos.

Está demostrado que los coches que circulan con las luces encendidas –sean de cruce o DRL– se ven mucho antes (+ 100 m), incluso en las mejores condiciones de visibilidad.#SegurdiadVial ➕👇https://t.co/8WIu9yggy1 pic.twitter.com/1leEv1Zs1J — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 22, 2021

Sin ir más lejos, la aplicación Social Drive alertó en su cuenta de Twitter la sanción impuesta a un conductor por no llevar las luces de cruce encendidas cuando circulaba por un carril adicional, con una multa de 200 euros, considerándose infracción grave.

Atentos 🚨



Multa por no llevar luces de cruce en un carril adicional



ℹ️ Recuerda! En carril adicional

- Max. 80km/h

- Luces de cruce pic.twitter.com/1zg5iPcxUT — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 29, 2021

Encender las luces de cruce cuando circula por carriles de sentido contrario al habitual, está recogido en el artículo 41 del Reglamento General de Circulación: "La utilización de los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al habitual queda limitada a las motocicletas y turismos, y está prohibida, por lo tanto, al resto de los vehículos, incluidos los turismos con remolque.

Los usuarios de este tipo de carriles circularán siempre, al menos, con la luz de corto alcance o de cruce encendida, tanto de día como de noche, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o específicamente señalizado, y no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles destinados al sentido normal de la circulación, ni siquiera para adelantar”

Al final, mantener encendidas las luces durante el día nunca será motivo de multa, pero no hacerlo en determinadas ocasiones puede ocasionar un peligro tanto para el conductor como para el resto de usuarios y una sanción de 200 euros. Los carriles donde siempre se deben de llevar encendidas son: de noche, si hay poca visibilidad, en túneles, en carriles especiales, reversibles, adicionales o habilitados para circular en sentido contrario.

