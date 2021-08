Lorena García, la reina de 'Espejo Público' en verano: "A mí me dicen si estoy más gorda; a Vallés, no"

A Lorena García (1989, Guadalajara) no le ha importado nunca ser la sustituta. Es más, lo es con orgullo, o eso dice cuando le preguntan (a menudo) sobre el tema. Desde hace varios años, cuando llega el mes de julio, esta periodista manchega coge el testigo de Susanna Griso para presentar Espejo Público de Verano (Atresmedia).

Puede que el primer año en el que le ofrecieron llevar las riendas del magacín veraniego fuese, como muchos dicen, la sustituta. Pero ahora, después de haber liderado su franja en televisión durante casi toda la temporada estival, resulta difícil verla como una sustituta. Son muchos, cada vez más, los que la denominan como la nueva reina de las mañanas del verano. Los datos hablan por sí solos. Su programa, este último mes, ha logrado de media un 16,1% de share, frente al 15,7% de su principal competidora. Todo un éxito, según cuenta esta presentadora, gracias al trabajo de un gran equipo que ese esfuerza cada día en conseguir el mejor producto para la audiencia.

Pese a este gran triunfo, es más bien poco lo que sabemos de Lorena García. A lo largo de la entrevista (una de las primeras que concede) que mantiene con EL ESPAÑOL en el plató de su programa, pocos minutos después de haberlo concluido; esta periodista hablará sobre cómo llegó a lo más alto de la televisión, ahondará en el machismo que todavía persiste en la pequeña pantalla y explicará por qué decidió contar en directo que estaba esperando a su segundo hijo. Una afirmación que tuvo gran repercusión hace algunas semanas.

Camino hacia el éxito

La periodista manchega, detrás de los focos del plató. Jorge Barreno

Ella, asegura, nunca estudió periodismo pensando en que algún día sería presentadora de televisión. Le gustaba contar, comunicar, y fue a por todas, pero sin hacer planes. Es lo que les enseña a sus alumnos cuando da clases en Atresmedia Formación: "Siempre les digo que no estudien periodismo para trabajar en televisión o en radio, sino porque les guste la comunicación. Llegar a la televisión no es fácil, por eso es mejor siempre estudiar algo que te guste", sostiene.

— P. ¿Y usted cómo ha llegado hasta aquí?

— R. Yo empecé haciendo radio en Cope, me encantó la radio. Esa época la recuerdo muy buena. A ver, la situación era precaria total, como todos los inicios, pero aprendí muchísimo. Siempre digo que hay que hacer periodismo local, hay que empezar muy abajo para saber lo que es el periodismo. Estar en la cercanía, hablar con la fuente directa, eso es lo que te curte. Después fui pasando fases cuando me llamaron de la televisión de Castilla-La Mancha. Primero estuve en Guadalajara, mi ciudad natal, y después fui a Toledo. Fui reportera, presentadora...

Cuando estás en un plato de televisión, como es mi caso ahora, tienes que saber la dificultad que encuentra un reportero cuando sale a grabar una noticia para entender lo que está pasando. Hay veces que el nivel de exigencia es muy alto. Desde un despacho se piden muchas cosas, pero hay que saber lo que está pasando en la calle. Por eso, reitero, que lo mejor que me ha pasado es poder haber empezado desde abajo.

— P. ¿Imaginó alguna vez tener su propio programa?

— R. Para nada, profesionalmente el periodismo me ha sorprendido desde el minuto uno. Nunca hice planes, las oportunidades fueron llegando. He tenido suerte, también he trabajado mucho, pero esto no me lo imaginaba. Si hace 10 años me dicen que iba a estar en Espejo Público sustituyendo a Susana Griso... Hubiese dicho: de ninguna manera.

Para ella, cuenta, ser la sustituta de Susanna Griso ha sido el mejor regalo profesional de toda su carrera. Así que cuando le preguntan si le molesta eso de ser la sustituta, lo deja bastante claro: "¡Cómo me va a molestar! Para nada, para mí ha sido una oportunidad brutal. La televisión me lo ha dado todo en lo profesional y las oportunidades que me han dado en esta casa han sido la posibilidad de abrirme a la profesión y darme cuenta de la capacidad de trabajo que puedo tener. Poder presentar Espejo Público en verano es un lujo, una suerte.

Reina de la mañana

La presentadora, en los exteriores de los estudios de Atresmedia. Jorge Barreno

Aunque el sambenito de sustituta lo tiene más que superado. Lorena García no es ajena a lo que ha conseguido siéndolo: convertirse en la reina de las mañanas. Algo, no obstante, de lo que también estuvo muy cerca el pasado verano. "El mes de agosto está siendo muy bueno. La audiencia nos interesa sobre todo a los que trabajamos en televisión, pero es una recompensa. Lo que queremos es hacer un producto bueno, que guste a la audiencia, pero a pesar de serlo hay veces que la audiencia no responde. Cuando lo hace, es un impulso diario".

— P. Igual Susanna Griso tiene que preocuparse...

— R. (Ríe) No, para nada, para nada. El verano es distinto, no tiene nada que ver. Susanna Griso tiene muchísimo recorrido, es una crack. Para mí es la mejor profesional que hay en este tipo de programas. Es una todoterreno, yo aprendo muchísimo de ella. Es una implicada al 100% en toda la escaleta, llevar un programa de cinco horas todos los días del año es muy difícil.

Hace unas semanas, Lorena García se convirtió en el centro de todas las miradas. Y es que, en directo, entrevistando a un ginecólogo sobre si las embarazadas debían vacunarse antes o después contra el covid, la presentadora hizo público que ella también estaba esperando un bebé y esa cuestión también le preocupaba.

Fue algo espontáneo, explica. "Cuando me dijeron que estaba embarazada, mi preocupación automática fue: qué hago con la vacuna. Me llamaron a los 15 días y la primera recomendación fue: no te vacunes, espérate, todavía no, está sin probar... Todo era incertidumbre, así que cuando tuve delante al doctor, le hice la pregunta como la hace un paciente a su médico. Y lo conté así. Estaba preocupada pero es verdad, tuvo mucha repercusión".

— P. ¿Y qué va a hacer? ¿Se ha vacunado?

— R. Hay informaciones contradictorias. Tengo claro que quiero vacunarme, pero cuando sepa que no hay riesgo para el niño. Esperaré a la semana 20. Al final, las embarazadas, y lo entenderán cuando lo lean, hacemos caso de lo que nos dice nuestro ginecólogo de confianza. Y la mía me ha dicho que es mejor cuando el bebé esté formado y el riesgo de malformaciones sea mucho menor.

Machismo en televisión

Lorena García, durante la entrevista. Jorge Barreno

— P. ¿Es Lorena García feminista?

— R. Yo creo que todo el mundo es feminista. En el momento en el que defiendes que tiene que haber la igualdad entre el hombre y la mujer, eres feminista. No es cuestión de llevar la bandera más alta o más baja. Es verdad que se ha hecho bastante, pero todavía hay mucho trabajo por hacer.

— P. ¿Pervive el machismo en televisión?

— R. Yo no lo he sufrido, a mí siempre se me ha tratado con respeto. He tenido puestos de relevancia, he dirigido un informativo en esta casa [Lorena García presentó el informativo matinal de Antena 3 Noticias entre 2015 y 2020] y siempre se me ha tratado con respeto.

— P. Pero las mujeres siguen teniéndolo más difícil en esta profesión...

— R. Las mujeres lo tienen más difícil conforme vamos cumpliendo años. Yo creo que la exigencia para la mujer es mucho más elevada que para un hombre. A una mujer se la cuestiona mucho más desde el punto de vista físico. Siendo joven y siendo mayor. De mí pueden opinar si estoy guapa, si estoy más fea, más gorda por el embarazo, eso de un hombre no se dice. Tú ves a Matías Prats o a Vicente Vallés y los valoras por su trabajo, no hablas de si le queda mejor la corbata o no. De una mujer, dices: ha dormido mal hoy, tiene ojeras. Y conforme se hacen mayores, más: ¡Uy, que mayor está! Ese comentario no lo escuchas de un hombre. De las mujeres, sí. Y, además, tienen más tendencia a retirarnos de la pantalla antes a nosotras que a los hombres.

Política

Lorena García trabaja en Atresmedia desde hace seis años. Jorge Barreno

Cada mañana, bien frente a ella o a través de una llamada de teléfono, entrevista a los principales líderes políticos del país. No obstante, no habla ni bien ni mal de ninguno de ellos. No cree que la actual clase política sea peor que la de hace una década, como sí dicen muchos, insiste en que han evolucionado al igual que lo ha hecho la sociedad.

— P. ¿Qué es lo más extraño que le ha pedido un político cuando ha ido al plató?

— R. Si me preguntas si son fetichistas, no. Nunca ponen exigencias, no vienen obligados. Si dan la entrevista es porque quieren.

— P. Ha tenido a muchos políticos en el plató, pero ¿le gustaría entrevistar a alguno en concreto?

— R. No he entrevistado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno (ríe).

— P. No hemos hablado del Gobierno... ¿Cree que España lo está haciendo bien en Afganistán?

— R. La repatrición de los afganos se está haciendo bastante bien, dentro del caos que ha supuesto abandonarlos. Realmente, la voz cantante era la de EEUU. No es un fallo de España, es de occidente. Yo creo que estamos bastante a la altura, dentro de las circunstancias. Es una situación límite. Está siendo muy difícil, me quedo con el papel que están haciendo las fuerzas armadas. Como ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles, no están haciendo lo humanamente posible, sino lo sobrehumanamente posible.

Sobre si cree que Pedro Sánchez renovará mandato dentro de dos años, prefiere no pronunciarse demasiado. Solo dice que las encuestas son fotos fijas y que la política da muchas vueltas. Parecido habla sobre su propio futuro. Como ha dicho a lo largo de la entrevista, esta periodista manchega no hace nunca planes. Solo pide quedarse como está, que la sigan queriendo en Atresmedia y que todavía le quede mucho más recorrido por delante.

Sigue los temas que te interesan