La nueva multa de la DGT si te pillan quitándote la mascarilla en el coche: de 80 a 500 euros

La mascarilla se ha vuelto un elemento indispensable para salir de casa. Ya nadie sale de casa sin ella, le guste o no. Y no llevarla cubriéndonos nariz y boca es motivo de sanción, también al volante. Bien es sabido que no usarla cuando se viaja con no convivientes es motivo de sanción hasta para el conductor que va en su propio coche.

La ley es clara: la mascarilla es obligatoria “si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio”. Si, en cambio, viajas con gente con la que vives, estás eximido. La ley que regula el uso de la mascarilla es la 2/2021 del 29 de marzo. Esta nueva norma sigue vigente e impone duras multas si no se cumple.

Si los agentes comprueban que no se está usando la mascarilla cuando se debería, el conductor será multado con 100 euros, sin retirada de puntos del carné. Pero el mayor golpe viene por un gesto que nos puede costar la vida.

Quitarse la mascarilla mientras se conduce conlleva una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné. Es la misma multa que si se usa el móvil, una distracción muy recurrente y perseguida por la Guardia Civil y los cuerpos responsables del tráfico.

Aunque es la mayor, no es la única multa que puede caernos relacionada con la mascarilla y el coche. Por ejemplo: llevarla colgada del retrovisor supone 80 euros de multa, aunque sin retirada de puntos.

La norma que regula el uso de la mascarilla también contempla excepciones, tanto en lugares públicos como en el coche. Quedan exentas “las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”, según recoge la normativa.

Es importante tener todas estas sanciones en mente a la hora de coger el coche si queremos evitar tener un susto que le dé un golpe a nuestro bolsillo.

