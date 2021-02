Abrimos la nevera de Carlos Sobera: "Me gusta el helado de Mercadona, ya que es bajo en azúcar"

Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 1960), como saben, es un presentador de televisión. Y este actor presenta varios programas de la empresa de comunicación Mediaset como First Dates, en Cuatro, o Supervivientes en Telecinco. Pero lejos de las cámaras a las que está acostumbrado desde que empezara a trabajar delante de ellas en los años 90, el profesional cuenta a EL ESPAÑOL que sus hábitos de consumo han cambiado desde que le diagnosticaron una diabetes de tipo 2.

“Lógicamente, tengo especial cuidado con la alimentación”, explica en conversación telefónica con este diario. Sin embargo, en la nevera de Carlos Sobera se encuentra de todo, ya que el presentador vive con su mujer y sus dos hijas de 20 y de 12 años. Por ello, en su casa hay cualquier tipo de producto, pero lo que le pierde al profesional es la fruta, en especial, “los frutos rojos”. Sin embargo, no sólo desvela esta información, sino que, a continuación, Carlos Sobera abre su frigorífico a EL ESPAÑOL para contar qué compra, dónde lo hace y por qué.

Lo hace después de que Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, dos grandes del mundo de la comedia; Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame; Melyssa Pinto, exconcursante de La isla de las tentaciones; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura y; Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía, abrieran su frigorífico a este periódico para contar qué comidas o bebidas nunca pueden faltar en sus hogares.

—Carlos, ¿qué relación tiene con su nevera?

—Buena, pero lo cierto es que cada día la abro menos. Antiguamente la abría más buscando cosas para comer, pero ahora voy a tiro hecho y la verdad es que la abro lo justo. Soy de los que piensan que la nevera cuanto menos se abra, mejor.

—¿Por qué cada vez abre menos su nevera?

—Porque tengo que cuidar la salud, ya que soy diabético tipo 2. Por ello, lógicamente, tengo especial cuidado con la alimentación.

—En su casa, ¿dónde compran los productos que tiene en su nevera?

—En supermercados. Los que más usamos son El Corte Inglés y Mercadona. Y, la verdad, no tengo especial preferencia por ninguno. Me gustan los dos. Yo he aprendido, haciendo la compra, que hay cosas que se encuentran en cualquier sitio y otras que no, ya que los propios supermercados se especializan en ciertos productos.

Entonces, cada uno tiene su cosita especial. Así que depende de lo que comas y lo que bebas, te ves obligado a ir uno, dos o hasta tres supermercados.

—En su caso, ¿qué sección le gusta en particular de El Corte Inglés y de Mercadona?

—A mí, por ejemplo, me encanta la sección de gourmet de El Corte Inglés y luego, en Mercadona, son especialistas en helados para diabéticos, por lo que es una sección que visito con cierta frecuencia, ya que son unos helados magníficos: no tienen azúcar aunque sí hidratos de carbono, pero los metabolizo bien. Además, no me suponen subidas importantes de azúcar y son deliciosos. Encontrar ese tipo de helados en otros supermercados, la verdad, es muy complicado.

A Carlos Sobera le gustan los helados sin azúcar de Mercadona porque sufre diabetes tipo 2.

—Veo que tiene carne y pescado en su nevera, ¿dónde los compra y qué son?

—El pescado que ves son filetes de gallo (1) y, la carne, son filetes de ternera (2). Tanto las carnes como los pescados sólo los compro en la carnicería y la pescadería de la urbanización en la que vivo. Por tanto, en este caso, voy al mercado minorista, ya que me gusta acudir a él porque hay una atención más directa y, además, puedes ir y acabar en 10 minutos.

Es más, nosotros vamos varias veces a la semana a la carnicería o pescadería porque no acostumbramos a comprar carne o pescado para mucho tiempo. Y como exige hacer muchas visitas, es mejor ir a las tiendas minoristas, ya que la atención es más inmediata y más rápida que un supermercado, al que dejo para las grandes compras.

—¿También acude a comprar la fruta y la verdura de su nevera al mercado minorista?

—Las frutas también las compro en la frutería de nuestra urbanización porque están muy buenas. Sin embargo, cuando voy a El Corte Inglés, suelo comprar también mucha fruta porque la que tienen es francamente buena.

—De hecho… veo que en su nevera hay bastantes frutas y verduras como manzanas o pimientos. ¿Cuáles son las que más le gustan?

—De fruta, por ejemplo, tengo mucha manzana (3), porque me resulta muy fácil de comer; tiene poco azúcar y me sacia bastante en los intervalos entre comida y comida. Y me gustan muchísimo los frutos rojos (4): todo lo que son fresas, frambuesas, moras, cerezas… suelen estar en mi nevera.

Y, en cuanto a verduras (5), la verdad es que es difícil decidir porque me lo como todo. Ahí soy devastador. Soy de buen comer y las verduras me gustan mucho. También, las legumbres, en las que sí que tengo más favoritismos: tengo muy claro que las lentejas y los garbanzos son mis legumbres preferidas. Pero, como te dije, me gustan todas las verduras y en cualquier formato. A veces, en casa hacemos puré de verduras y es una delicia.

Carlos Sobera, entre otros, presenta programas como 'Supervivientes'.

—Carlos, veo que en su nevera tiene algunas bebidas, ¿cuáles son?

—Sí, el champán que ves en la nevera es el Moët & Chandon (6), ya que le gusta a mi mujer. Siempre solemos tener una o dos botellitas para cuando vienen amigos a comer o a cenar el fin de semana. También, hay otras bebidas como la cerveza sin alcohol (7). Pese a ello, yo soy más de refrescos sin azúcar aunque cada vez tomo menos.

De hecho, en esta nevera concretamente no ves muchas bebidas porque las tenemos en otra nevera. En mi casa tenemos la friolera de tres neveras y un congelador. De esta manera, tenemos una nevera en la que sólo hay bebidas: ahí tenemos Coca Colas, Fantas de Naranja y de Limón, Red Bull… Somos de beber muchos refrescos, aunque cada día menos porque no son buenos del todo. Aún así, tampoco hay que convertirlos en algo perverso.

—¿A usted le gustan las bebidas alcohólicas?

—A mí, de alcohol, me gusta el vino, que no está en esta nevera. Lo tenemos aparte. También le gusta mucho a mi mujer, pero no lo solemos beber... Igual en alguna cena en casita, pero no mucho; o los fines de semana, en los que suelen venir amigos. Las marcas que me gustan son, por ejemplo, Pago de Carrovejas, Arzuaga... o cualquier buen Riojita de la tierra.

—Antes me dijo que prefiere la cerveza sin alcohol, ¿por qué?

—A mí me gusta la cerveza sin alcohol, fundamentalmente, por la diabetes. Controlo mucho ese tema. Y mi marca favorita quizá sea la Estrella Galicia, pero la verdad es que no tengo grandes preferencias en marcas de cerveza.

A la izquierda, el Pago de Carrovejas y, a la derecha, el Arzuaga, dos vinos que le gustan a Carlos Sobera.

—Carlos, a nivel de lácteos, veo que tiene algunos en su nevera como, por ejemplo, la leche sin lactosa… ¿la prefiere así?

—En este caso, la leche sin lactosa (8) le gusta a mi mujer y a las niñas. Yo no tomo leche, porque, en general, no me gustan los lácteos. Tampoco me sientan muy bien en la digestión y lo cierto es que es rarísimo que me tome un vaso de leche o un yogur. No me encuentro cómodo…

—¿Ni para acompañar al café?

—No, cuando desayuno fuera de casa sí que me tomo un café cortado, pues solo me parece muy fuerte. Pero sólo lo corto con una gotita de leche. Pero es que, para mí, la leche es indigesta… no me va. Lo siento mucho por las vacas; las quiero mucho, pero lo cierto es que la leche no me atrae...

—Carlos, en la puerta de su nevera veo que tienen muchas salsas… ¿les gustan en las comidas?

—Sí, ten en cuenta que mi hija de 20 y mi hija de 12 consumen salsas (9) a tope, pero mi mujer, además, también es muy salsera. Por ello, tenemos todo tipo de picantes; de ketchups; de mayonesas. Les vuelven locas a las tres.

Yo, en cambio, sólo como picante porque me gusta mucho. La comida picante me entusiasma. De hecho, en mi nevera hay piparras picantes (10) —o guindillas de Ibarra—, pero no consumo el resto de salsas. Por ejemplo, cuando como hamburguesa en casa, la emplato sola y nunca le pongo ni ketchup, ni mayonesa, ni nada...

—Entonces, ¿qué salsas picantes le gustan?

—Suelo tener un picante que mi mujer y yo conocimos hace muchísimos años cuando fuimos a Perú: el ají. Entonces, era poco conocido en España y no estaba de moda y ahora ya lo puedes encontrar en cualquier establecimiento. Tiene un sabor que me gusta incluso más que el tabasco, ya que es un picante más difuminado y no le resta sabor a la comida.

Las comidas picantes "entusiasman" a Carlos Sobera.

—Veo que su nevera está muy bien colocada... en general, ¿suelen tenerla ordenada?

—La verdad es que siempre organizamos bastante la nevera. Por ejemplo, como te comenté, las bebidas van siempre a una de las neveras y la comida la dividimos en las dos neveras principales. Y, en general, suele haber bastante orden: las salsas van en un lado; la verdura en otro; la fruta en otro; la carne; el pescado… lo tenemos todo siempre bastante ordenado.

Entre otras cosas, como somos cuatro en casa, el que haya cierto orden en la nevera permite que todos sepan dónde encontrar cada cosa y dónde dejarla, que es importante para el que venga detrás.

Además, considero que es una forma de inculcar el respeto a los demás, porque, al final, si empiezas respetando la nevera y el lugar que ocupa cada alimento, también terminas respetando a tus convivientes, primero; y al resto de la gente, después. El orden y el respeto empiezan por estas pequeñas cosas; todo tiene que ver con todo y es algo importante en la vida… Me he puesto filósofo —dice el presentador con humor.

—Aparte del helado sin azúcar de Mercadona, ¿qué caprichos le gustan a Carlos Sobera?

—No soy muy de caprichos, la verdad. Aunque cuando llega la Navidad, me gusta mucho el Turrón 1880. De hecho, es el único que me gusta porque lo hacen sin azúcar. Luego, algún producto concreto de la marca Doña Jimena, pero cada vez los tomo menos por el azúcar.

Y, luego, en el campo de la fruta, los frutos rojos para mí son un vicio absoluto. También, el melocotón, el melón, la sandía… y la naranja de mesa en invierno, que es mi perdición cuando me sale una gordota, jugosa, maravillosa…

De salado, para mí son un capricho los espárragos en una cena. A veces, me los pongo con atún en escabeche, cebollita picada a mi gusto y aceitunas. Me encanta para cenar, ya que me sacia y me deja pasar una noche tranquila a nivel de glucosa.

Carlos Sobera reconoce que es amante de los frutos rojos.

—Ya que me habla de un plato preparado, ¿le gusta cocinar?¿cuál es su plato estrella?

—No, la verdad es que no me gusta mucho cocinar. Pero casualmente, en los dos últimos meses he hecho un par de comidas para casa y para la oficina que quedaron bien. En la oficina, les hice unas lentejas a los compañeros, que eran las primeras que hacía en mi vida y me salieron redondas. Por lo que le cogí el gusto y de vez en cuando las preparo. Y también hago fabes con verduras. Me salen ricas y yo creo que es lo único que cocino aparte de lo básico. De hecho, hasta te puedo decir que no sé hacer arroz ni paella. Me da pereza el arroz, la paella, la paellera, el gas y todo —bromea Carlos Sobera.

—Carlos, ¿recientemente ha descubierto algún producto que haya empezado a añadir a su cesta de la compra?

—Déjame pensar… la verdad, no. Lo último destacable es que hace un año y medio o dos empezamos a comprar tortillas de patatas ya hechas, de las que yo antes era enemigo absoluto. Pero empezamos a ver que había habido un cambio y que estaban mejor y, por ello, las compramos. No es un plato estrella en nuestra alimentación diaria, pero de vez en cuando sí que las traemos.

—¿Qué producto no compraría jamás?

—No tengo ninguno en la lista negra, a bote pronto. Yo es que soy de buen comer y como de todo.

—¿Alguna vez se ha sentido estafado al comprar algún producto del súper?

—No, yo creo que en España tenemos un buen nivel en nuestros productos. Yo no me puedo quejar en ese sentido. Los supermercados y minoristas están bien provistos y, en general, tienen buen género. Lo único que, a veces, me encuentro con fresas y otras frutas que no tienen sabor. Pero lo veo lógico, ya que las compramos muchas veces fuera de temporada.

Carlos Sobera, un presentador y actor muy reconocido en España.

—Recomiende algo a los consumidores.

—Recomendaría a la gente que coma mucha fruta, verdura y legumbre, que son productos muy sabrosos. Y, aparte, son extraordinariamente sanos y magníficos. También, le pediría a la gente que comprara menos bolsas de patatas fritas, porque pasa lo contrario: están muy alejadas de lo sano y tampoco aportan tanto sabor al final.

—Carlos, nomine a un personaje o personajes conocidos para próximas neveras.

—Me pueden apetecer muchos. Por ejemplo, en el campo de la televisión, me gustaría saber qué tienen algunos compañeros de la cadena como Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, Matías Prats Junior o Ana Rosa Quintana.

En el campo de la política, Pedro Sánchez y Pablo Casado. A ver si hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha a la hora de llenar la nevera. Así nos hacemos una idea de cómo está el país a nivel alimenticio.

Y, en el campo del deporte… seguro que comen todos de maravilla. Pero estaría bien saber qué tienen en la nevera los que ya se han retirado como Fernando Hierro o Iker Casillas. A ver si se siguen cuidando como antiguamente o si ya han convertido sus neveras en el paraíso del pecado.

