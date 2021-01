Estas son las mejores marcas de leche del súper para la ‘doctora’ Carmen: Lidl, Mercadona, Dia...

La leche es un alimento básico de la alimentación de los seres humanos de todo el mundo. No en vano, el primer alimento que consume un bebé recién nacido es la leche materna u otra, en su defecto. Y en España el consumo de este producto lácteo no iba a ser una excepción. Los consumidores de este país la usan, por ejemplo, en los desayunos pues sus propiedades nutricionales aportan energía para empezar bien el día: la toman con café, con cacao en polvo, sola… De todas las maneras. Es, quizá, uno de los alimentos más importantes de la dieta de los españoles.

Así lo reflejan los datos consolidados de varios estudios sobre el consumo de leche que afirman que, de media, cada español consume anualmente unos 70 litros de leche de vaca. Y es que, en España, aunque también se beben y usan las leches de cabra y oveja, el producto lácteo de origen bovino sigue siendo el preponderante. Por ello, EL ESPAÑOL, tras contar la opinión de los expertos en barras de pan, pan de molde y café, se ha lanzado a la calle a comprar un par de bricks de leche de vaca entera y semidesnatada con el fin de que Carmen Garrobo (Madrid, 1966), experta en la cata del producto, explique a los consumidores sus impresiones.

Pero como “es inviable probar más de 12 leches en una misma cata, ya que es un producto que satura mucho”, según la experta, este diario ha puesto sobre la mesa seis leches enteras y seis leches semidesnatadas de las marcas blancas de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. El objetivo es que Carmen, también directora y docente especialista de la Escuela Española de Cata, dé algunas claves sobre las citadas leches, pero puntualiza: “Haré una cata sensorial, es decir, con los sentidos [vista, olfato y gusto] y valoraré las leches según mis percepciones, es decir, son opiniones. No puedo hacer una evaluación a nivel químico o de composición, ya que eso requiere de un laboratorio”.

Leche: las mejores y peores del súper Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En todo caso, Carmen, cuyo corazón siempre estará en el municipio burgalés de Peñaranda de Duero, donde creció, está ampliamente capacitada para catar leches, pese a que en España no es un saber muy extendido. “Me dedico a la cata de todo tipo de productos agroalimentarios y a formar a la gente en esto en los cursos de la Escuela Española de Cata. Pero hace unos años, la Federación Española de Productores de Leche (PROLEC) contactó con nosotros para organizar conjuntamente catas de leche con el fin de revalorizar los productos españoles frente a otros competidores extranjeros”, recuerda la experta catadora.

Fue cuando Carmen Garrobo se inició en el mundo de la cata de leches en el año 2010. “Lo que me terminó de convencer del proyecto fue que en una cata probé una leche y la reconocí como una que tomaba cuando era pequeña, que procedía del Real Sitio de Ventosilla (Burgos), y me trajo muy buenos recuerdos. Por eso continué con la cata de leches”, explica la especialista. Ahora, sus sentidos entrenados nos darán las claves sobre las leches semidesnatadas y enteras de las marcas blancas de los supermercados. La cata, eso sí, comenzará por la semidesnatada, ya que “siempre se tienen que dejar las leches más grasas para el final de la cata”.

Probando semidesnatadas

Madrid se encontraba durante la tarde de este jueves con una fina lluvia de las que no mojan, pero si te descuidas, empapan. Y así EL ESPAÑOL se dirigió, tras comprar las seis leches semidesnatadas de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo y las seis enteras, a la Escuela Española de Cata, situada en el número 19 de la calle de las Mártires Concepcionistas. Allí nos abrieron las puertas de su casa el gerente del centro educativo Arturo Hurtado y la directora y experta en leche, Carmen Garrobo.

La catadora Carmen Garrobo huele cada una de la seis leches semidesnatadas de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Para ser lo más objetiva posible, voy a ordenar de izquierda a derecha [orden por el que se prueban los productos en las catas profesionales] la leche semidesnatada con menos grasa a la más grasienta”, inicia Carmen. Y así lo hizo, fijándose detalladamente en los envases de las seis leches “de tipo UHT, que consiste en calentar el horno donde se procesa a elevadísimas temperaturas para eliminar los organismos tanto positivos como negativos de la leche para conseguir que se conserven hasta tres meses”. El resultado, el siguiente orden en la cata: Aldi, Lidl, Carrefour, Alcampo, Mercadona y Dia.

Aldi

Y tras echar las seis leches en seis copas de vino, Carmen comienza a examinar la que está a su izquierda: la semidesnatada de Aldi. Agita la copa con el objetivo de detectar gránulos —o puntitos blancos—, “que pueden ser de grasa o, incluso, de restos de leche en polvo”. La de Aldi no los tiene. “En su aspecto no tiene marca de grasa, lo cual es algo positivo. A priori, es una semidesnatada correcta”, explica la catadora.

¿Y de olor y sabor? “Esta leche huele a lácteo [no todas olían así] y huele a leche caramelizada y bizcochada. Eso quiere decir, seguramente, que ha tenido una temperatura alta en el proceso UHT. No hay defectos y me huele a mantequilla y a heno, pero poquito. En cuanto al sabor, en boca es muy ligera, tiene un paso rápido. De entrada es dulzona, de hecho, que sea ligera explica la cantidad de azúcares naturales de las leches quemados. Eso sí, no está mala”, sentencia Carmen tras posar la copa en un barril predispuesto a modo de mesa.

A la izquierda, la leche entera de Aldi y, a la derecha, su homóloga semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La leche de Aldi —hacemos un spoiler— sería la que obtendría la medalla de bronce en la categoría de semidesnatadas. Este producto, comerciado por la cadena alemana bajo el nombre de Milsani, cuesta 0,58 euros el brick de un litro.

Lidl

Siguiendo con supermercados de origen alemán, la experta Carmen se dispone a probar, en segundo lugar, la de Lidl, vendida bajo el nombre de Milboni a 0,58 euros el brick de un litro. “Uff… ¡qué intensidad aromática!”, exclama la catadora nada más servirla. Luego, acerca su nariz a la copa y explica, gratamente sorprendida: “Esta leche me huele a pueblo, a campo, a hierbas. Me huele, incluso, parecida a la leche de mi pueblo. ¿De dónde será?”, se pregunta y consulta el brick y lee: “La empresa de Lidl radica en La Coruña”.

La leches semidesnatadas de los supermercados se sirven en copas para la realizar la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Es una leche que yo sí le daría a mis hijos”, asegura Carmen tras probarla. Y es que “pese a que huele mejor que sabe”, la leche semidesnatada de Lidl, tras la cata, sería declarada la mejor de las leches semidesnatadas de marca blanca de los seis supermercados participantes.

Carrefour

Tras observar la leche de Carrefour, Carmen explica a este diario que “es algo más amarillenta; tiene un blanco más roto, lo cual nos puede decir que ha sido sometida a temperaturas menos elevadas”. Esta leche, cuyo precio es de 0,58 euros el brick de un litro, “tampoco deja puntitos blancos en la copa, lo cual es positivo”.

A la izquierda, la leche entera de Carrefour y, a la derecha, la semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En cuanto a su olor, la experta en cata de leches cuenta que “tiene un aroma agradable, un aroma que asocio al de la mantequilla fresca”. Y la prueba, la saborea, la degusta y su valoración en este aspecto no es tan positiva: “He detectado notas salinas en la leche de Carrefour. La sal, como en cualquier alimento, es un potenciador de sabor”, dice. Pero declara: “Es correcta, no tiene grandes atributos, pero, eso sí, permanece el sabor en boca, lo cual está bien para los consumidores que les guste mucho la leche”.

Alcampo

Cuando la experta Carmen remueve la copa donde está servida la leche semidesnatada de Alcampo, por primera vez en la cata, se sorprende: “Mirad, ésta tiene puntitos, que pueden ser provocados por un exceso de grasa o por tener leche en polvo. Esto hace que no sea una leche apetecible a simple vista”.

Carmen, al observar la copa, detecta si la leche deja gránulos (puntitos blancos), lo que demuestra que el producto tiene peor calidad. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

El resto de la valoración de la leche semidesnatada de Alcampo no es positiva, pese ser la más cara de las de su categoría (0,60 euros el litro de leche). “Esta semidesnatada es la que menos olor tiene. Es como si estuviese oliendo una leche desnatada, que no huelen a nada. No percibo ningún tipo de pasto”, declara Carmen, visiblemente defraudada. ¿Y en boca? “Me recuerda a la nata, es decir, es algo negativo, ya que no se trata de una leche entera en la que la grasa sabe más”. A juicio de Carmen, esta leche quedaría la última en el ranking de las semidesnatadas probadas.

Mercadona

Llega el turno de Mercadona. Carmen coge la copa de la leche semidesnatada de Hacendado, la marca blanca de la cadena valenciana (0,58 euros el brick de litro). Y, tras ello, introduce su nariz en el recipiente y vuelve a emocionarse: “Esta leche, como la de Lidl, me huele a pasto, hierba, a lo que ha comido la vaca. Pero en ésta huelo más que está más caramelizada”.

A la izquierda, la leche entera de Mercadona y, a la derecha, su homóloga semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En cuanto a su sabor, la experta lo tiene claro y explica que le “recuerda a la leche de pueblo; a la leche que es muy natural. También, vuelvo a percibir notas dulzonas en boca. El paso, sin embargo, es ligeramente graso, pero no molesta, ya que no es pastoso”. En el ranking final elaborado por Carmen, la leche semidesnatada de Mercadona obtiene el segundo lugar.

Dia

“Básica. Muy básica”. Es la evaluación final que le ha puesto Carmen a la leche semidesnatada de la marca blanca de Dia, cuyo precio es de 0,58 euros cada litro. Tras observar la copa y antes de probar este producto lácteo, Carmen destaca “que tiene algunos gránulos de grasa o leche en polvo, pero mucho menos que la de Alcampo”.

Se sirve la misma cantidad de las leches semidesnatadas para que Carmen pueda realizar la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿Su olor? “A aromas de nata, que no es algo bueno, ya que si quiero que me huela más así, me iría a una entera. No espero este olor en una semidesnatada”. ¿Y su sabor? “Es muy, muy ligera en boca. No puedo decir que tenga ningún defecto, pero el sabor de esta leche tampoco tiene ningún atractivo”, sentencia Carmen.

La prueba de las leches enteras

Acabada la cata de las leches semidesnatadas, era el momento de probar las leches enteras de Aldi, Lidl, Carrefour, Alcampo, Mercadona y Dia. “Las probaré en el mismo orden que las de antes para poder compararlas con las semidesnatadas de la misma marca”, comienza la experta. Además, en la categoría de las enteras, “curiosamente”, todas tienen la misma cantidad de grasa (13%) reflejada en la información nutricional del producto lácteo impresa en los tetrabriks.

El proceso de cata será el mismo. Primero, la catadora observará su aspecto en la copa de vino; después, será el momento de olerla y; por último, Carmen las probará para poder expresar las opiniones que le sugieren en su experto paladar.

Aldi

Por ello, nuevamente toma en primer lugar la leche entera de Aldi, vendida bajo la marca Milsani a 0,59 euros cada litro. Carmen, al observar la copa de leche, detecta “gránulos —o puntitos blancos—” en el cristal del recipiente. “En este caso, sin embargo, son de grasa, porque están colocados en línea, no desperdigados que es lo que pasa cuando las leches contienen leche en polvo”, destaca.

La experta Carmen siempre observa el rastro que deja cada leche en el cristal de la copa. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero al olerla, la leche de Aldi no le convence a pesar de que la semidesnatada quedó en tercer lugar en su categoría. “Pensaba que por tener más grasa iba a oler mejor, pero en este caso no. Es corta en aromas y huele menos a leche. Percibo notas de hierbas o de mantequilla, pero huele menos”, expresa la especialista. En cuanto a su sabor, Carmen explica que “es salina”. Además, detecta en ella “un punto de amargor” que no sabe “a qué se puede deber. No es algo normal en una leche y no debe estar”, indica, visiblemente sorprendida.

Lidl

En este punto de la cata, Carmen va a buscar una botella de agua para limpiar su paladar y, con amabilidad, les ofrece a los periodistas. Y, pasados unos minutos, llega el momento de probar la leche entera de Lidl, cuyo nombre es Milboni y cuesta 0,59 el brick de un litro. “Los colores son muy iguales [refiriéndose a todas las leches enteras]: son cremosos y rotos. Pero poco más. La entera de Lidl, sin embargo, no tiene ningún tipo de gránulo, lo cual indica que, previsiblemente, no le han añadido ningún tipo de grasa”, cuenta la catadora.

Y al oler la leche entera de Lidl, Carmen no puede contenerse. “¡Huele divina!”, exclama tras despegar su nariz de la copa. “Como la semidesnatada de Lidl, tiene un aroma muy intenso con notas de la leche de pueblo; de la leche de antes; como recién ordeñada”, dice la catadora.

A la izquierda, la leche entera de Lidl y, a la derecha, su homóloga semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Al probarla, también indica que es buena. “Tiene una entrada golosa, dulzona. También noto la grasa, pero no es una grasa que inunde; no es súper pesada. Para mí, las leches no tienen que ser pesadas, así que es algo positivo que no aguanten tanto tiempo en el paladar”, sentencia. Lo cierto es que esta leche le ha gustado a Carmen, por lo que la pone en segundo lugar en el ranking final que hace para las leches enteras

Carrefour

“El olor de esta leche también me recuerda a la que teníamos antes, aunque es verdad que tiene menor intensidad aromática que la de Lidl. Huele a hierba y mantequilla, pero menos”, indica Carmen tras olfatear la leche entera de la marca blanca de Carrefour. En este caso, es un céntimo más barata que el resto de sus competidoras, ya que cuesta 0,58 el litro.

La especialista de la Escuela Española de Cata, probando la leche entera de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Carmen, tras dar un buen sorbo de esta leche, explica que “en boca es más ligera” y que le “sabe a nata, que en este caso no es algo malo, ya que las leches enteras tienen más grasa”. Esta leche, realmente le ha sorprendido y se llevaría, momentos después, la medalla de bronce en la categoría de las enteras. Recordemos que la semidesnatada de Carrefour no llegó ni a entrar en el podio.

Alcampo

La leche semidesnatada de Alcampo fue la peor de su categoría. ¿Qué suerte correría la leche de Auchan entera? La misma. “Sé que es leche porque lo veo en la caja, pero no huele a leche. No tiene ningún aroma atractivo. Es muy ligera en nariz, plana y sin determinantes”, critica la catadora.

¿Y su sabor? “Es como agua. Muy rápida. En este caso me ha parecido lo mismo beber la leche semidesnatada de Alcampo que la entera. Tiene la misma grasa. En realidad, puede ser como un pequeño fraude, ya que los consumidores pagan la grasa de la leche entera y ésta no tiene”, dice, muy dura, Carmen. “Si no te gusta la leche, es la mejor”, sentencia.

A la izquierda, la leche entera de Alcampo y, a la derecha, la semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Evidentemente, la leche entera de Alcampo sería declarada la peor del ranking por la experta. Y, paradójicamente, es la más cara de todas sus competidoras, ya que el envase de un litro cuesta 0,60 euros.

Mercadona

En este caso, la leche entera de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, acabaría la cata en el otro extremo de la balanza. En otras palabras, para Carmen esta leche es “la mejor de las enteras” de marca blanca. En aspecto, “es la mejor tratada y la que menos gránulos de grasa tiene”. Y a juicio del olfato de la experta huele “muy bien”.

La especialista Carmen y una copa de leche en la Escuela Española de Cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿A qué? “Ésta, como la semidesnatada de Mercadona, tiene notas de hierbas; de pasto; de mantequilla fresca y de nata”, explica la catadora. De este modo, si quiere probar esta leche que a juicio de Carmen cuenta con “el dulzor de la leche, a pesar de su grasa”, el consumidor debe pagar 0,59 euros por cada litro de brick.

Dia

La prueba realizada en la Escuela Española de Cata se cerraría con la leche entera de Dia (0,59 euros el litro). “A simple vista, me parece mejor la entera de Dia que la semidesnatada porque en este caso no presenta gránulos en la copa”, dice Carmen Garrobo. No comenzaba mal la valoración para este producto lácteo.

A la izquierda, la leche entera de Dia y, a la derecha, su homóloga semidesnatada. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Sin embargo, “en nariz, percibo notas a caramelo y a leche tostada, lo cual nos indica que ha sufrido unas altas temperaturas en su proceso de elaboración. No me gusta en nariz”, explica la experta. ¿Y su sabor? “En la boca tiene notas dulzonas, pero también tiene notas salinas, que no es un aspecto positivo. Además, esta leche tiene mucha grasa a pesar de que en el envase diga que tiene la misma”, concluye la especialista Carmen.

Mejores y peores

Tras finalizar cada una de las dos rondas de la cata, EL ESPAÑOL pide a la catadora de leche Carmen Garrobo que haga un ranking de las tres mejores de cada categoría: semidesnatada y entera. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “La mejor semidesnatada ha sido la de Lidl; después, la de Mercadona y; por último, la de Aldi”. La peor, a su juicio, ha sido la de Alcampo.

Las tres mejores leches enteras de marcas blancas de supermercado para Carmen Garrobo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y, en la categoría de leches enteras de las marcas blancas de los supermercados, según la opinión de Carmen, el top 3, en este orden, es Mercadona, Lidl y Carrefour. La de Alcampo también repetiría como la peor del ranking de este producto lácteo respecto de sus homólogas.

—Carmen, ¿a ti cuál te gusta más: la leche semidesnatada o la leche entera?

—Siempre recomiendo la semidesnatada antes que la entera, ya que tiene menos grasa. Y es que las comidas en general son mejores con menos grasas.