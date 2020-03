La emotiva carta de la madre de la niña de 4 años infectada por coronavirus: explica cómo se contagió

La madre de la niña de cuatro años contagiada por coronavirus, que saltó a la fama tras quejarse de que los Servicios de Salud de Madrid se negaron hasta en dos ocasiones practicarle la prueba a la menor, ha decidido publicar una emotiva carta en la que explica cómo se contagiaron su marido, ella y la pequeña.

Finalmente, tras la reivindicación de esta madre, la niña recibió la visita del 112. Y, este miércoles se confirmó la infección por Covid-2019 de la pequeña, quien estudia en el colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. Así se confirmaba el tercer caso de un menor contagiado por coronavirus en España. Y, este caso en particular, lo quiere explicar la propia madre a través de la siguiente misiva:

Hola a todos, somos los afectados!!

Estamos afortunadamente en casa y bien. Nos sentimos aterrados, y en shock y lamento muchísimo, que me haya pasado y espero que nadie mas se afecte por nosotros. No he podido escribir antes, llevo un día tremendo.

Ha sido así:

- Mi marido regreso de Italia, desde Bérgamo el sábado 22 febrero.

En su casa y en su empresa, no hay contagios y siguen sin haberlos.

- Me empecé a encontrar mal el martes: dolor de garganta, paliza, diarrea, dolor en el pecho.

Mi marido, como una rosa.

- Llamé a 112 y me dijeron que como el estaba asintomático que fuese a mi médico- El viernes febrícula, volví a llamar el sábado. Finalmente, nos han hecho la prueba a Fede y a mí, el domingo, se negaron a hacérselo a mi hija, porque según ellos, los niños no lo pillan.

- El lunes, doy resultado positivo, me lo comunican por la mañana.

Me dicen que mande a la niña con algún familiar y al colegio porque está asintomática.

-Les pido, les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral mandarla a algún sitio sin saber su estado.

- Está tarde a las 18, confirman que también es positiv.o

En cuanto al estado de salud:

- Mi hija ha empezado hoy con tos.

- Mi marido hoy ha tenido febrícula y ya se encuentra bien y tos seca.

- Yo, solo me ha quedado tos.

En cuanto supe nuestro positivo, avisé a todos: trabajo, amigos, vecinos...

-Quiero deciros que el comportamiento de Gloria (directora del colegio) ha sido excepcional, a nivel humano y como responsable del centro.

Ha llamado a Sanidad, epidemiología...ha movido todo lo que se podía. Por eso, se ha adelantado con todos los comunicados, pero no podía decir nada más porque hasta esta tarde no lo hemos sabido.