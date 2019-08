Un turista inglés y un galgo, los últimos contagiados por el brote andaluz de listeriosis

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes la existencia del posible primer caso de listeriosis que ha salido fuera de España y que se corresponde con el de un ciudadano inglés que, al parecer, se contagió en Andalucía y posteriormente regresó a su país. Además, un perro en Málaga podría estar, también, contagiado de listeriosis, según apunta la Confederación Empresarial Veterinaria Española.

Lo ha avanzado a la Cadena Ser el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha explicado que, a falta de la confirmación definitiva, se trata de un turista que ingirió carne mechada en Andalucía, donde acudió a un centro sanitario.

Posteriormente viajó a Francia, país al que llegó la confirmación de que tenía listeriosis y donde estuvo un par de días ingresado en un centro hospitalario antes de continuar viaje a Reino Unido. El contagio se habría producido en Andalucía donde estuvo a mediados de agosto, y ahora las autoridades sanitarias están a la espera de "confirmar si su cepa es igual que las cepas que están circulando por aquí y si estaba o no contabilizado en los casos de Sevilla", ciudad en la que fue atendido, ha explicado Simón.

Este caso llegó al centro de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad el pasado viernes por la tarde, ha dicho Simón, quien no descarta que aparezcan más en otros países. Ha indicado que el brote de listeriosis está remitiendo aunque aún no se puede descartar que se produzca algún rebrote.

Los dueños del perro, ingresados por listeriosis

El sistema de control español "es bueno pero mejorable", ha dicho, y ha reconocido que, en esta ocasión, "los plazos podrían haber sido más cortos" y que la cantidad bacteria de listeria encontrada en los productos de la empresa Magrudis indica que no se ha tratado de un "pequeño error" sino que "ha habido un fallo mayor de lo que debería". "Bacterias hay por todas partes pero hay mecanismos para eliminarlas", ha aseverado Simón quien ha subrayado que "una carne envasada no debe tener listeria a la salida de la empresa" y que "hay mecanismos para evitarlo".

Por su parte, la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha informado del caso de un perro "altamente sospechoso" de haber contraído la listeriosis relacionada con el brote que ha provocado la alerta sanitaria, y que ya ha causado la muerte de 2 personas y casi 200 afectados. Según los veterinarios, se trata de un galgo de 10 años de edad que ha mostrado "síntomas digestivos" tras ingerir carne contaminada. Los propietarios, una familia con varios afectados hospitalizados en Málaga a causa del brote, acudieron a un centro sanitario veterinario el pasado viernes por las sospechas de que su mascota pudiera estar infectada.

Como publica La Opinión de Málaga, la presidenta de CEVE, Delia Saleno , ha lamentado los hechos: "Lamentablemente, es probable que sean más y que no todos sean detectados, dada la dificultad con la que nos encontramos para la recogida de las muestras y el procesamiento en los laboratorios clínicos veterinarios que no ofrecen pruebas diagnósticas más allá de cultivos bacterianos en muestras fecales. No disponemos de pruebas serológicas que nos faciliten hacer diagnósticos más precisos y tampoco de protocolos oficiales de actuación ante un caso sospechoso. Además, todos los costes de diagnóstico y tratamiento deben ser soportados por los propietarios (gravados con un IVA igual al de los productos de lujo) y no por las autoridades sanitarias, hechos que nos dificultan aún más la tarea".