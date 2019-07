Brutal pelea en L'Hospitalet: machetazos, gritos de "¡hijos de puta!" y vecinos aterrorizados

“¡Hijo de puta!”, “¡tus muertos!”… Con esas lindezas, entre insultos, los vecinos de L’Hospitalet, una vez más, tuvieron que presenciar (y soportar) una pelea entre dos personas a machetazos. Y todo por un robo. Una de las personas quería robarle a la otra y, para que no ocurriera, sacó un machete y, mirándolo a los ojos, se enzarzó en una brutal refriega que acabó con uno de ellos en el suelo, ensangrentado, y con los vecinos, desde sus balcones, pidiendo auxilio.

Una escena de terror en toda regla a la que los vecinos están acostumbrados. “Siempre es igual. Esto sucede a menudo. El chico de la pelea cayó bañado en sangre debajo de mi casa. Menos mal que llegó un Mosso d’Esquadra… Si no, no sabríamos qué hubiera ocurrido. Pero ya decimos que no es la primera vez. A un conocido le robaron el móvil y lo han atracado muchas veces”, reconocía una vecina en conversación en Espejo Público, el programa matinal de Antena 3 presentado por Susana Griso.

En efecto, la pelea termina gracias a que un Mosso d’Esquadra hace su aparición en la escena. Vestido de paisano, dispara para que uno de los dos huya y el otro se quede en el suelo, ensangrentado, para posteriormente ser atendido por los servicios de urgencia y ser llevado al hospital.

Por suerte, la vida del hombre no corre peligro, pero las imágenes están ahí y, como ratifican los vecinos, no es la primera vez que ocurre. Por eso, piden ayuda al ayuntamiento para que cambie la situación.