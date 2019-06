La madre que lleva 12 años tratando de sacar a su hijo de la secta de un gurú de enfermedades raras

Su hijo ya estaba perdido la primera vez que Lola le escuchó hablar de la secta. Él le reveló que había dejado el trabajo y que se había ido a vivir en medio de un campo cerca de Yecla, Murcia. Les dijo a ella y a su padre que se instalaba en una tienda de campaña, sin agua ni electricidad. Se marchaba contento, aparentemente convencido de lo que hacía. Fue el principio de una huida hacia adelante tras la cual no volvería a entrar en contacto con su familia.

Las ideas espiritistas y esotéricas, la antimedicina. Los primeros años el hijo de Lola seguía conviviendo con su madre, y ella se iba enterando al conversar con él de las nuevas tendencias que el discurso del líder del grupo le iba inoculando: la manipulación, la hipnosis, las dietas y los tratamientos agresivos. "Jamás en mi vida me hubiera podido imaginar que me iba a pasar algo así. En el imaginario popular los gurús sectarios aparecen como personas de más edad con turbante, barba, de corte religioso…..La particularidad de este caso es que el gurú empezó sus andaduras siendo aún muy joven. ¿O son todos así?".

Dice Lola que para cuando quiso darse cuenta, su hijo ya había puesto tierra de por medio. Ahora hace casi una década que no le ve. Le entra pavor solo de recordarlo.

La secta de la que todavía no ha logrado salir está compuesta por cinco jóvenes. Todos tienen prácticamente la misma edad. El grupo entero le sigue de forma irracional desde hace años en una huida hacia adelante por diversas ciudades españolas. El último lugar en el que estuvieron fue A Coruña. Y antes en Lugo. Allí pasaron dos años. Lo último que se sabe de ellos es que huyeron de la zona.

La lucha de Lola, 12 años en total tratando de recuperar a su hijo, ha dado su fruto tras más de una década intentando hacer recapacitar a su hijo. Primero la Policía Nacional investigó el caso en Murcia. Halllaron indicios de diferentes delitos. La secta luego se evaporó del lugar. Fueron localizados más adelante en la zona de Lugo. Tras años insistiendo en lo que ocurría, la Guardia Civil se puso a investigarles allí mismo. Entretanto, la madre contrató, junto a las otras familias afectadas que tratan de hacer que sus hijos regresen a casa, a un detective privado de Lugo para seguirles los pasos. Para intentar recuperar el contacto con sus familiares.

Investigaciones de la Guardia Civil

Las investigaciones de la Guardia Civil abarcan indagaciones realizadas sobre el grupo tanto en Arteixo como en Lugo. El cuerpo de la Benemérita, a través del grupo 15 (ubicado en el norte de la comunidad gallega) entró a investigar de oficio a la secta. Las diligencias, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hablan de delitos de estafa continuada y apropiación indebida. Hay dos menores de por medio, los hijos que concibió el gurú con una de sus adeptas. Un juzgado y los servicios sociales se pusieron manos a la obra al conocer este detalle. Según las investigaciones del detective y de la Guardia Civil, los chiquillos, una niña de 3 y un chiquillo de doce meses, se encuentran en un estado deplorable, casi asalvajados.

Uno de los falsos negocios abiertos por el gurú.

La historia del gurú que captó al chico de Lola comienza muchos años atrás, en Murcia, como ella misma relata en exclusiva a EL ESPAÑOL. Dice que el proceder del líder del grupo le recuerda en cierta forma a Steven Manrique, el hombre que mantuvo cautiva a la joven Patricia Aguilar en Perú a lo largo del año pasado.

Al principio no se explicaban qué era lo que podía haber sucedido. Hoy el hijo de Lola tiene 30 años. La misma edad que la del gurú que le captó. Apenas alcanzada la treintena, se presenta como una suerte de experto en diagnosticar y curar enfermedades, como el cáncer.

Así cae el niño en la telaraña de la secta

Su hijo es su hijo, pase lo que pase. Pese a que ahora seguramente haya pegado un cambio de 180 grados. Todo comenzó con susurros, con cuentos chinos y con sugerencias envenenadas que le fueron convenciendo al modo en que hacen otros muchos gurús: tirando un anzuelo infalible en forma de palabras. Las redes se abren y en ellas puede caer cualquiera. Le tocó a su chaval. Desde entonces, él y el resto de seguidores van tras el líder de forma incondicional e irremediable. El hijo de Lola era uno de ellos.

“Fue a por él”, dice, y explica cómo el gurú se fijó en el suyo y otros chicos normales de la universidad. El cambio fue gradual, y duró hasta que un día su hijo decidió marcharse para siempre.

Dice Lola que Víctor, el líder de la secta, tenía distintos métodos para someterles. Uno de ellos se correspondía con la aplicación de un “régimen brutal” para “liberarlo de toxinas”. Obligó a todos los miembros del grupo a ponerse a régimen. Su hijo perdió 20 kilos en un mes.

Víctor es un tipo desaliñado. Con gafas, coleta, el rostro pálido, da la razón a Lola cuando advierte de que no tiene el aspecto del clásico gurú de libro. Sin embargo, su labia y su modo de expresarse le granjearon la amistad de quienes desde entonces se convirtieron en sus subalternos. Se presentaba ante ellos como un ser fascinante. O eso fue lo que sus seguidores creyeron ver. O lo que quisieron ver, o lo que efectivamente vieron. El caso es que el les convenció de muchas cosas. Les dijo que sus dietas podían curar cuerpo y alma. Que había viajado a la India y que allí había aprendido la filosofía de la medicina ayurveda, una pseudoterapia que mezcla como un pastiche cuerpo, alma, espíritu, plantas, hierba, suerte, apellidos, reencarnaciones y todo tipo de conceptos. Todos juntos como si se introdujesen en una batidora.

Les contaba toda clase de milongas y se las acababan creyendo. Tal era el poder coercitivo del líder.

Un día, su hijo llegó a casa diciendo que Víctor les iba a hacer ricos, o, por lo menos, millonarios. Era también experto en inversiones. El líder les había enseñado un documento en el que decía acreditarse como experto en finanzas. El delirio, dice Lola, no tiene parangón. “Decía mi hijo que Víctor había ganado más de 300000 € en Bolsa y que iba a enseñar a todo el grupo a ganar dinero en ella y a hacerse millonarios sin trabajar. Pensé que si se había vuelto idiota”.

Sus estrambóticas historias dieron resultado. Pronto tuvo la voluntad de los polluelos a su merced. Y comenzó con ellos una aventura diletante, de viaje continuo y trashumancia, que dura todavía hoy. El hijo de Lola acabó sus estudios de Diplomado de Enfermería (DUE) y le comunicó marcialmente que se independizaba y que se iba a vivir con Víctor y con otros compañeros. “Nos dijo que ya no le interesaba la enfermería ni la medicina, que no servían para nada. Dijeron que eran un fraude y un invento de las farmacéuticas”.

El gurú, Víctor, en una foto de archivo .

Unos pocos años después de irse a vivir con el gurú y sus adláteres, el joven hijo de Lola tomó la decisión de marcharse para siempre. El líder le dijo que solo él podría curarle. Mi marido y yo nos quedamos sin sangre.

El grupo huyó de Muria y comenzó una etapa de emigración de una ciudad a otra, saltando por toda la geografía española. Lola les perdió el rastro. Supo cuando el gurú montó en Murcia una consulta de fisioterapia. También de los métodos pseudocientíficos que empleaba allí. Llegó a ser denunciado por instrusismo profesional. Pero después era como si los hubieran borrado del mapa.

Sin embargo pronto huyó de la ciudad con aquellos que llevaban tiempo venerándole. Todos ellos siguieron, cegados, su estela, ciudad a ciudad, siguiendo el mismo modus operandi. El gurú y sus obnubilados adláteres, entre ellos el hijo de Lola, iban montando pequeños negocios allí donde se iban estableciendo. Solían durarles poco, y en apenas unos meses tenían que echar el cierre presos de las deudas. La mayoría eran negocios exprés, comercios 24 horas en Lugo, en Arteixo y en diversas localidades de la geografía gallega. Al menos en los últimos años.

El fracaso venía siendo una constante en los negocios de este gurú. Sin embargo, dicen las investigaciones de la Guardia Civil, conseguía hechizarles para que, de algún modo, todos siguieran pensando que aquello era tan solo el camino para convertirlos próximamente en millonarios. Y así llevan desde entonces.

Tras unos años desaparecidos del mapa, la madre logró localizarles en Lugo, al norte, en la región de A Mariña. Alquilaron una casa en Barreiros. Es el último lugar en el que se les ha localizado y donde se han producido las recientes indagaciones de los agentes de la Guardia Civil y del detective contratado por Lola.

En uno de los negocios que ha ido abriendo a lo largo de los últimos años fue donde logró embaucar a la que a día de hoy es su pareja. Tienen dos hijos en común y pasó a formar parte de la secta como una adepta más. Allí estaba ya el hijo de Lola. Obnubilado como el resto de los miembros del grupo.

En Lugo, durante el año 2016, se instalaron en la calle Lavandeira, con un nuevo establecimiento en el que inauguraron una nueva tienda 24 horas. Allí reservaron un lugar para dormir. Entretanto, Vícto puso a algunos de ellos a trabajar en bares de la zona e incluso en una granja de cerdos de una parroquia cercana, en O Congo.

Un año después de llegar echaron el cierre de la tienda. Dejaron miles de euros de deuda al propietario. Repitieron la misma operación tiempo después, al llegar a Arteixo. Volvió a resultar un desastre de tales dimensiones que los empleados terminaron cobrando del FOGASA. Las deudas con los proveedores crecieron hasta límites inasumibles.

Reacción de las familias

Una de las imágenes más claras del líder de la secta.

Hace cuatro años Lola y el resto de las familias tomaron la decisión de no seguir ni un minuto más de brazos cruzados. No podían seguir siendo testigos de cómo las vidas de sus familiares se echaban a perder en manos de una suerte de gurú esotérico, con sus métodos de manipulación, sus milongas, las curaciones exóticas, los métodos más surrealistas de sanar toda clase de enfermedades.

Lola se puso a buscar ayuda. Y encontró a diversos expertos en el mundo de las sectas que le echaron una mano. Uno de ellos era Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas (RIES), una de las personas más doctas en la materia en España. "En este caso muestra con mucha claridad, en primer lugar, que es imposible elaborar un mapa o listado de sectas en España. Hay muchos grupos pequeños, formados en torno a un gurú, con gran capacidad de movilidad por el territorio nacional y de pasar inadvertidos. En segundo lugar, comprobamos cómo una persona de apariencia normal puede ser en realidad un líder capaz de anular a las personas que consigue captar y adoctrinar, aislándolas de su familia y de su vida anterior", dice Luis a EL ESPAÑOL.

Tanto él como Noelia Aguilar, la prima de Patricia Aguilar, abanderada y defensora en los últimos meses de la lucha que llevan a cabo las víctimas de las sectas y sus familiares, explican que algo que suele suceder es que las víctimas se sienten totalmente desamparadas. "Cualquiera de los casos que nos llegan. Es inevitable. Lo he vivido igual, lo he sentido igual. Es como si se siguiera un mismo patrón una y otra vez. El patrón de captación es muy similar. Entiendo profundamente su frustración", dice Noelia a EL ESPAÑOL.

Había una dificultad añadida a la hora de ayudar a los suyos: todos eran y son mayores de edad. Fue entonces cuando contrataron al detective. Lola lo recuerda con cierta ironía. “Primero queríamos saber si estaban vivos, si estaban bien. En nuestra desesperación y tristeza, los padres ya no tenemos derecho a nada No me creo que no sepan todos los otros delitos que suelen acompañar al maléfico entramado sectario. Pero claro, es que al final, todo esto es solo una historia estrafalaria”.