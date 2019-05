La "extraña" aparición de la mochila de Natalia Sánchez en la universidad seis días después de su desaparición

Natalia Sánchez Uribe, la mallorquina desaparecida en París desde el pasado jueves, publicó en la página web Erasmusu un mensaje buscando compañero de piso en el que dejaba muy claro que no quería vivir sola: "Estoy buscando un piso para compartir en vez de un estudio porque no me gusta vivir sola". También se define como una persona un tanto alocada, un poco desordenada y buena cocinera.