Pedro Sánchez cambia la fecha de su mitin en Santiago: será el viernes 20 de noviembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará finalmente Santiago de Compostela el viernes 20 de noviembre. El candidato del PSOE a la Presidencia para el 29N tenía previsto dar un mitin en la capital gallega el miércoles 18, pero fuentes socialistas han confirmado este lunes por la mañana que se ha producido un cambio de fecha.

Sánchez, de esta forma, dará un mitin el viernes de esta semana a partir de las 19:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar. Un evento en el que estará previsiblemente arropado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, así como por representantes de las candidaturas del partido a las Cortes Generales.

Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que el mandatario estatal estuvo en la comunidad gallega fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inauguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en Vigo.

El presidente del Gobierno tenía previsto visitar Galicia el último fin de semana de octubre para participar en un acto de precampaña, pero canceló el viaje a A Coruña tras el trágico accidente ferroviario de Toledo. Ese mismo fin de semana también estaba prevista la presencia del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ciudad herculina.

No obstante, todo apuntaba a que no coincidirían en A Coruña, ya que Sánchez tenía programado un acto el sábado 31 en Cádiz, que también fue cancelado. Aunque se desconoce la fecha en la que tenía planeado visitar Galicia, se entiende que sería el domingo 1 de noviembre, ya que no llegaría a tiempo con el acto celebrado en la ciudad andaluza. Eso significa que no habría coincidido físicamente con Feijóo.

El lugar elegido por el PSdeG para celebrar el acto del 20 de noviembre es el mismo que acogió el pasado sábado 14 uno del PP. Alberto Núñez Feijóo afirmó ante las 8.000 personas presentes en el acto que sus principales compromisos como candidato son la lucha contra la corrupción y la revisión de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.