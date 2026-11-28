La Axencia de Doazón de Sangue (ADOS) y la Universidade de Santiago de Compostela iniciarán una investigación centrada en la compatibilidad de los biomateriales y la sangre para su aplicación en productos sanitarios.

El convenio se firmó esta misma semana entre el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, para impulsar el Análisis in vitro de la interacción de biomateriales con el sistema sanguíneo e inmune.

El objetivo del acuerdo es realizar evaluaciones en laboratorio sobre la compatibilidad de los nuevos materiales con la sangre y sobre su efecto en la coagulación. El investigador principal y promotor de esta iniciativa en el Instituto de Materiales (iMATUS) de la USC es el doctor Luis Antonio Díaz Gómez, profesor titular en la Facultad de Farmacia.

Para el correcto desarrollo de la iniciativa, ADOS facilitará al iMATUS las muestras de sangre procedentes de remanentes que no se vayan a emplear en la preparación de componentes sanguíneos de personas donantes que firmaran el consentimiento informado en el momento de la donación. El estudio será anónimo y para él se necesitarán muestras de sangre de 12 donantes, incluyendo 6 mujeres y 6 hombres. La colaboración se extenderá a lo largo de cuatro años y podrá ser modificada a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Convenio y previo acuerdo de las partes.

El convenio se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2021-2027 y en el Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027.