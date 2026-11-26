La gripe se mantiene en Galicia con una incidencia baja y con tendencia descendente. Así lo refleja el informe de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad sobre las infecciones respiratorias agudas, correspondiente a la semana que terminó el 22 de noviembre.

Las tasas de dispensación de antigripales y pruebas de antígenos, disminuyeron un 7,2% y un 35,4%, respectivamente, según los datos facilitados por las oficinas de farmacia de la red centinela impulsada por la Xunta para anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

El informe también recoge que la tasa de consultas por gripe disminuyó un 14,7 % respecto a la semana anterior, pasando de 15,3 a 13,1 consultas por cada 100.000 habitantes.

El descenso de las consultas se produjo en todos los grupos de edad, excepto en el de 60 a 79 años, en el que se mantuvo estable, y en el de 80 años o más, donde aumentó un 24,6%. En cuanto a las áreas sanitarias, se observó una disminución de la tasa de consultas en todas ellas, excepto en la de Ferrol, donde aumentó un 54,2 %.

La positividad de los virus de la gripe fue del 5,7%, superior a la de la semana anterior.

En cuanto a la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 17%, pasando de 9,9 a 8,3 por cada 100.000 habitantes. Este descenso se observó en todos los grupos de edad, excepto en los de 0 a 4 años y de 5 a 19 años, en los que aumentó un 62,3% y un 34,1%, respectivamente. Por áreas sanitarias, la tasa únicamente aumentó en la de Lugo, mientras que descendió en el resto.

Ingresos

La tasa de ingresos por gripe fue de 2 por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de la semana anterior.

Por grupos de edad, la tasa se mantuvo estable en todos ellos, excepto en el de 0 a 4 años, donde aumentó un 24,5%, y en el de 60 a 70 años, donde descendió un 44,8%. Por áreas sanitarias, las únicas en las que aumentó la tasa fueron las de A Coruña y Pontevedra.

En lo que va de temporada, se han notificado 319 ingresos por gripe, la mayoría de ellos (310) por virus de tipo A.

En cuanto a la tasa de ingresos por covid, se mantuvo estable en 3,1 ingresos por cada 100.000 habitantes. Los únicos grupos en los que aumentó fueron los de 0 a 4 años y de 20 a 59 años. Por áreas sanitarias, la tasa se mantuvo estable en todas ellas.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la covid, fue del 9%, inferior a la de la semana anterior, cuando se situó en el 10,2%.

La Xunta inició la campaña de vacunación en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad el 28 de septiembre. Actualmente, desde el pasado 9 de noviembre, ha comenzado la vacunación de las personas de 60 años o más, el personal de servicios esenciales y los trabajadores con exposición laboral. A partir del día 30 se vacunará a los convivientes de personas de riesgo y al resto de la población diana.