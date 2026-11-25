El Hospital Quirónsalud A Coruña ha incorporado el robot ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant), un sistema de asistencia quirúrgica de última generación que supone un importante avance en la cirugía protésica de rodilla. Esta tecnología permite a los especialistas planificar y ejecutar las intervenciones con una precisión milimétrica, adaptando cada procedimiento a las características anatómicas y funcionales de cada paciente. Las dos primeras cirugías realizadas en el centro han sido realizadas por el doctor Juan Trobajo y el doctor José Carlos Carrero, especialistas en Traumatología del centro.

La implantación de una prótesis de rodilla suele estar indicada cuando la articulación presenta un deterioro importante causado por artrosis avanzada, traumatismos, cirugías previas o determinadas enfermedades reumáticas. En estos casos, el cartílago y el hueso dañados se sustituyen por componentes protésicos diseñados para restaurar la función y aliviar el dolor del paciente.

Uno de los aspectos clave para el éxito de la intervención es lograr una correcta alineación de la prótesis y un adecuado equilibrio de los ligamentos que rodean la articulación. Para ello, el robot ROSA proporciona al cirujano información objetiva en tiempo real sobre la morfología de la rodilla, los grados de flexión y rotación y la tensión de los tejidos blandos, facilitando una planificación personalizada y una ejecución más precisa de la cirugía.

"Esta tecnología nos permite adaptar la intervención a las particularidades de cada paciente, optimizando la posición de los implantes y el equilibrio ligamentoso para reproducir de la forma más fiel posible la biomecánica natural de la rodilla", explica el doctor Juan Trobajo, especialista en Traumatología del Hospital Quirónsalud A Coruña.

El sistema consta de una plataforma de navegación y un brazo robótico que guía al especialista durante el procedimiento. A partir del mapeo digital de la articulación, genera una reconstrucción tridimensional virtual sobre la que se planifica la cirugía. Durante la intervención, ROSA aporta datos dinámicos que permiten realizar ajustes con una precisión difícil de alcanzar mediante técnicas convencionales.

Robot Rosa Quirón

Según señala el doctor José Carlos Carrero, traumatólogo del centro “el robot no sustituye al cirujano ni toma decisiones de forma autónoma. Se trata de una herramienta de alta precisión que amplía nuestras capacidades y nos ayuda a realizar cortes óseos más exactos y una colocación más precisa de la prótesis, siempre bajo el criterio y control del especialista".

Entre las principales ventajas de esta tecnología destacan una mayor exactitud en la alineación de los implantes, un mejor balance de los tejidos blandos, una menor agresión a las estructuras anatómicas y una mayor capacidad de personalización del tratamiento. Además, el sistema permite realizar la planificación intraoperatoria sin necesidad de pruebas complementarias específicas como un TAC previo.

Innovación tecnológica

La evidencia científica disponible señala que la cirugía asistida por robot favorece una colocación más precisa de los implantes, contribuye a una mejor estabilidad de la articulación y puede reducir el dolor durante los primeros meses tras la intervención. Asimismo, algunos estudios han demostrado una recuperación funcional más favorable y una mejora en los resultados clínicos tempranos.

"Uno de nuestros objetivos es que el paciente no solo recupere la movilidad, sino que consiga una rodilla estable, equilibrada y que perciba como propia. La asistencia robótica nos ayuda a personalizar cada cirugía y a aumentar la precisión quirúrgica para mejorar la experiencia y la calidad de vida de nuestros pacientes", destaca el doctor Trobajo.

Con la incorporación del robot ROSA, el Hospital Quirónsalud A Coruña refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la cirugía ortopédica y continúa avanzando en la implantación de herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad, la precisión y los resultados de los tratamientos quirúrgicos.