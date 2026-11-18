Reclaman plazas de aparcamiento públicas en el Nuevo CHUAC de A Coruña: "No se vende el parking preferente"

Personal del CHUAC de A Coruña ha protagonizado esta mañana de miércoles una movilización, convocada por la Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, para protestar por la falta de aparcamientos públicos previstos para el nuevo CHUAC, que serán de pago y gestionados por empresas privadas.

Poco después de las 11:00 de la mañana, decenas de personas marcharon desde la rotonda del hospital hasta el acceso a la 4ª planta del complejo, donde se sitúa el vestíbulo principal. Lo hicieron al grito de: "No se vende el parking preferente".

Señalan que, en la última reunión, la gerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee confirmó que en el nuevo CHUAC habrá aparcamientos suficientes, pero que estos serán "de pago para el personal". Asimismo, se les indicó que los directivos del centro hospitalario dispondrán de plazas de aparcamiento gratuitas, por "su condición de directivos".

En este sentido, la comisión denuncia que se establezcan privilegios para unos y gastos para el resto. "¡Basta de discriminación! ¡Aparcamiento gratuito para todo el personal!", demandan en un comunicado.