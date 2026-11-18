El centro de salud de Cambre, en A Coruña, ha sido uno de los primeros de Galicia en poner en marcha el nuevo modelo de agendas de Atención Primaria impulsado por la Xunta. El sistema, que comenzó a funcionar el pasado 5 de octubre en los diez cupos de medicina de familia de estas instalaciones, busca aumentar el tiempo disponible para atender a cada paciente y organizar la demanda asistencial, evitando que los profesionales tengan que asumir una sobrecarga constante de consultas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este miércoles el centro cambrés acompañado por la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde. Durante el recorrido, el responsable autonómico puso en valor esta nueva organización y avanzó que está previsto completar en diciembre su implantación en todos los centros seleccionados para desarrollar el proyecto piloto en las siete áreas sanitarias gallegas.

El nuevo sistema establece un máximo de 30 citas diarias en las agendas ordinarias de medicina de familia y de 25 en las de pediatría. La planificación reserva también tiempo para las consultas programadas y otras actividades asistenciales, con el objetivo de que los médicos puedan dedicar más tiempo a cada paciente sin que toda su jornada esté condicionada por la atención inmediata.

Una de las principales novedades es la creación de agendas específicas para absorber la sobredemanda. De esta forma, los pacientes que necesiten atención en el mismo día podrán ser atendidos aunque la agenda ordinaria de su médico ya esté completa. Estos módulos se organizan fuera de la jornada habitual de los profesionales que los asumen, siempre de manera voluntaria y mediante una planificación acordada por los propios equipos.

En el caso de Cambre, esta atención adicional se distribuye en un módulo de tres horas por la mañana y otro de dos horas por la tarde. El programa funciona desde el 5 de octubre en los diez cupos de medicina de familia del centro, que presta servicio a una población aproximada de 16.100 personas.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, agradeció a la Consellería de Sanidade que eligiese las instalaciones del municipio para participar en esta experiencia piloto. La regidora destacó la importancia de disponer de más tiempo en las consultas y de facilitar una respuesta a los pacientes cuando necesitan asistencia. También trasladó su reconocimiento a los trabajadores del centro, cuyo conocimiento y experiencia considera fundamentales para que los cambios se adapten a las necesidades reales de la población.

Un centro con 16.100 pacientes

El centro de salud de Cambre cuenta actualmente con diez médicos de familia, tres pediatras y once profesionales de enfermería, además de personal de matronas, trabajo social, nutrición y gestión y servicios. Su cartera asistencial incluye el seguimiento de pacientes crónicos, atención domiciliaria, cirugía menor, ecografías y diferentes pruebas diagnósticas.

Sanidade también destacó los refuerzos de personal y equipamiento realizados en los últimos años en el municipio. Entre las incorporaciones figuran un médico de familia más en Cambre y otro en el centro de salud de O Temple, además de profesionales de nutrición y farmacia.

En cuanto a los medios materiales, las instalaciones de Cambre recibieron dos electrocardiógrafos, un espirómetro, dos holter y un retinógrafo, equipos destinados a ampliar las posibilidades de atención y realización de pruebas diagnósticas sin necesidad de derivar determinados procedimientos a otros centros.

La nueva organización de las consultas forma parte del Plan de reforma de la Atención Primaria y Comunitaria de Galicia 2026-2030, que cuenta con una inversión superior a los 320 millones de euros y contempla la creación de alrededor de 644 nuevas plazas. La Xunta prevé completar en diciembre la incorporación de los últimos centros piloto, entre ellos los de Barbadás-A Valenzá, Sarria y Val Miñor. A partir de entonces, el funcionamiento de la iniciativa permitirá evaluar sus resultados e introducir los ajustes necesarios antes de plantear su extensión.